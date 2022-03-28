Действие водительских удостоверений продлено до конца войны

Для срочных водительских удостоверений действие автоматически продлено на время войны и после ее окончания.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил во время информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Есть водительские удостоверения бессрочные, старого образца, а есть водительские удостоверения срочные. Сейчас, до окончания военного времени и еще некоторое время после этого, не будет проблем со сроком действия этих водительских удостоверений. Достаточно много украинцев осталось за границей. Мы делали специальное разъяснение, этот вопрос снят. По крайней мере, он должен быть снят, потому что условный француз, немец или венгр, проверяющий документ, не может знать всех нюансов украинского законодательства, здесь работают консульские службы", - рассказал чиновник.

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