Дію водійських посвідчень подовжили до кінця війни

Для строкових водійських посвідчень дія автоматично продовжена на час війни та період після її закінчення.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив під час інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Є водійські посвідчення безстрокові, старого зразка, а є водійські посвідчення строкові. Зараз до закінчення воєнного часу та ще певний час після цього не буде проблем з терміном дії цих водійських посвідчень. Достатньо багато українців лишилися за кордоном, ми робили спеціальне роз'яснення, це питання знято. Принаймні воно має бути знято, тому що умовний француз, німець чи угорець, який перевіряє документ, не може знати всіх нюансів українського законодавства, тут працюють консульські служби", - розповів урядовець.

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