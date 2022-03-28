РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10236 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 584 6

Нидерланды приняли более 18 тысяч беженцев из Украины

біженці

Нидерланды приняли 18 369 беженцев из Украины, покинувших страну после начала российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным Министерства юстиции и безопасности, за последние пять дней количество прибывших украинцев возросло более чем на 3000 человек.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент доступно 29 053 мест для размещения беженцев, почти на 2000 больше, чем в прошлый четверг.

Правительство также призывает украинских беженцев зарегистрироваться, чтобы претендовать на поддержку. На данный момент это сделали чуть более 11 000 украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия приняла законы о поддержке и интеграции украинских беженцев

беженцы (1638) Нидерланды (1573)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естонія за населенням в 1.4млн прийняла понад 20, ближче до 30, Нідерланди з населенням в 17 млн, 18к?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:47 Ответить
Тут такі жлоби, що 18 тисяч - це велика перемога.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
Запостив десятки дописів, відносно майбутніх проблем для країн, які приймають біженців . Серед тих хто залишив Україну велика кількість ватноголової дебілізованої плісняви. Це та сама біомаса яка своєю активною діяльністю чи просто пох..їзмом сприяла ослабленню держави і приходу до влади всякої пропацакської нечисті. Багато хто із цієї когорти наробивши шкоди Українській державі буде намагатись "зачепитись" в західних облаштованих країнах. При першій нагоді вимітати таких за "паребрік" ссаними ганчірками. ПС. Це так, дуже коротко в декількох словах, для тих хто розуміє сутність проблеми.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:21 Ответить
А гуманитарка в виде шишек будет??
показать весь комментарий
28.03.2022 17:50 Ответить
Там дід на фотці врятувсвся молодець, мені би в такому віці було якось пофіг))
показать весь комментарий
28.03.2022 18:04 Ответить
А як там відносяться до мужиків-біженців, вони ж знають, що виїзд 18-60 років з України заборонено? Серед них повно молодих і здорових мужиків. Чому б їм їх не конвоїровать назад в Україну? Я звісно, розумію, що 5000 евро у біглеців прогорить.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:23 Ответить
 
 