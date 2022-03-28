Нидерланды приняли более 18 тысяч беженцев из Украины

Нидерланды приняли 18 369 беженцев из Украины, покинувших страну после начала российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным Министерства юстиции и безопасности, за последние пять дней количество прибывших украинцев возросло более чем на 3000 человек.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент доступно 29 053 мест для размещения беженцев, почти на 2000 больше, чем в прошлый четверг.

Правительство также призывает украинских беженцев зарегистрироваться, чтобы претендовать на поддержку. На данный момент это сделали чуть более 11 000 украинцев.

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