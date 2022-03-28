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Нідерланди прийняли понад 18 тисяч біженців з України

біженці

Нідерланди прийняли 18 369 біженців з України, які залишили країну після початку російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Міністерства юстиції та безпеки, за останні п'ять днів кількість прибулих українців зросла на понад 3000 осіб.

У відомстві також повідомили, що на цей момент доступно 29 053 місця для розміщення біженців, майже на 2000 більше, ніж минулого четверга.

Уряд також закликає українських біженців зареєструватися, щоб претендувати на підтримку. На цей момент це зробили трохи більш ніж 11 000 українців.

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біженці (1863) Нідерланди (1557)


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Естонія за населенням в 1.4млн прийняла понад 20, ближче до 30, Нідерланди з населенням в 17 млн, 18к?
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28.03.2022 17:47 Відповісти
Тут такі жлоби, що 18 тисяч - це велика перемога.
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Запостив десятки дописів, відносно майбутніх проблем для країн, які приймають біженців . Серед тих хто залишив Україну велика кількість ватноголової дебілізованої плісняви. Це та сама біомаса яка своєю активною діяльністю чи просто пох..їзмом сприяла ослабленню держави і приходу до влади всякої пропацакської нечисті. Багато хто із цієї когорти наробивши шкоди Українській державі буде намагатись "зачепитись" в західних облаштованих країнах. При першій нагоді вимітати таких за "паребрік" ссаними ганчірками. ПС. Це так, дуже коротко в декількох словах, для тих хто розуміє сутність проблеми.
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28.03.2022 18:21 Відповісти
А гуманитарка в виде шишек будет??
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28.03.2022 17:50 Відповісти
Там дід на фотці врятувсвся молодець, мені би в такому віці було якось пофіг))
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28.03.2022 18:04 Відповісти
А як там відносяться до мужиків-біженців, вони ж знають, що виїзд 18-60 років з України заборонено? Серед них повно молодих і здорових мужиків. Чому б їм їх не конвоїровать назад в Україну? Я звісно, розумію, що 5000 евро у біглеців прогорить.
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28.03.2022 19:23 Відповісти
 
 