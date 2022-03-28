Нідерланди прийняли понад 18 тисяч біженців з України

Нідерланди прийняли 18 369 біженців з України, які залишили країну після початку російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Міністерства юстиції та безпеки, за останні п'ять днів кількість прибулих українців зросла на понад 3000 осіб.

У відомстві також повідомили, що на цей момент доступно 29 053 місця для розміщення біженців, майже на 2000 більше, ніж минулого четверга.

Уряд також закликає українських біженців зареєструватися, щоб претендувати на підтримку. На цей момент це зробили трохи більш ніж 11 000 українців.

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