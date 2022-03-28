Российские СМИ сообщили, что Кадыров якобы прибыл в Мариуполь
Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы прибыл в Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Рамзан Кадыров находится в Мариуполе и лично руководит спецоперацией по освобождению города", - говорится в сообщении.
По данным телеканала ЧГТРК "Грозный", глава Чечни также якобы провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией генералом Мордвичевым.
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Одним із цікавих є Наказ «Про проведення заходів інформаційного характеру в мережі інтернет». Виходячи з документа, потрібно виділити там 3 факти:
📍Сергея Шойгу з 21 березня вже офіційно немає;
📍Кількість військових рф, які здаються в полон і дезертирують, величезне і стало однією з головних проблем окупантів;
📍 Пропагандисти рф отримали наказ масово створювати фейки про нелюдське ставлення ЗСУ до російських полонених. https://t.me/operativnoZSU/16060
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Не знаю как насчёт войны, но по ******* этой конторе нет равных 😏
То тиктокер под Киевом, то в Мариуполе. Чмо убогое.
парашка-0чернобаевка 12 -0
Знов будуть відосики з гаража десь в Грозному.
https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs
во вторых для него не пошили броне трусы с памперсами,чтоб не воняло,ав третьих
ссыкун герой только в видосиках,ну а если решится то его АЗОВЦЫ ждут с распортертыми
рука и нашим трезубом на который оденут этот шашлик.
Мариуполь - Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Полдневского сельского поселения. Население - 5 жителей
В Чернобаевке.
"Я тут, или там, а может прямо за дверью, а может в вашем унитазе"...