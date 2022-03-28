РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10227 посетителей онлайн
Новости Война
18 796 69

Российские СМИ сообщили, что Кадыров якобы прибыл в Мариуполь

кадыров,кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы прибыл в Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Рамзан Кадыров находится в Мариуполе и лично руководит спецоперацией по освобождению города", - говорится в сообщении.

По данным телеканала ЧГТРК "Грозный", глава Чечни также якобы провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией генералом Мордвичевым.

Читайте также: Кадыровцы торгуют русскими солдатами. За одного "ваньку" - 400 долларов, - Гончаренко

Кадыров Рамзан (801) Мариуполь (5708)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Чушь --- некогда этот ганДОН не появиться в Украине. Очередной тик ток от кадыровского чмошника
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58
+32
Серлива бородата інста-самка може воювати лише в інстаграмі як і його серливі інста-шакали...
показать весь комментарий
28.03.2022 17:57
+28
показать весь комментарий
28.03.2022 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Хакери в черговий раз зламали бази даних Міністерства оборони рф та викачали гігабайти документів

Одним із цікавих є Наказ «Про проведення заходів інформаційного характеру в мережі інтернет». Виходячи з документа, потрібно виділити там 3 факти:

📍Сергея Шойгу з 21 березня вже офіційно немає;
📍Кількість військових рф, які здаються в полон і дезертирують, величезне і стало однією з головних проблем окупантів;
📍 Пропагандисти рф отримали наказ масово створювати фейки про нелюдське ставлення ЗСУ до російських полонених. https://t.me/operativnoZSU/16060
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
Чушь --- некогда этот ганДОН не появиться в Украине. Очередной тик ток от кадыровского чмошника
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58 Ответить
Знову тік-токер дон відосика запиляє дон з підвалу.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:17 Ответить
ну, якщо він зустрівся з Мордвічовим, то це ж класно)
показать весь комментарий
28.03.2022 18:20 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 21:44 Ответить
дон дон
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
А Кадиров у ліфчику чи без?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:57 Ответить
В памперсах.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:10 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 17:56 Ответить
Тік-ток-телепортом з елементами машини часу, де ще живий нині дохлий кацапський хенерал поруч з ним?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:57 Ответить
Серлива бородата інста-самка може воювати лише в інстаграмі як і його серливі інста-шакали...
показать весь комментарий
28.03.2022 17:57 Ответить
Десь там в як комусь підвалі но це не точно
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58 Ответить
Ищет Степана Андреевича?
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58 Ответить
Треба в США запитати. Якщо кадиркін прибув до України, то це буде добре видно з супутника по дристяному сліду...
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58 Ответить
У якому місці повідомлення нам потрібно ЛЯКАТИСЯ?!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:58 Ответить
С ослицей приехал или с овцой.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
******, дон.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
18 марта Минобороны России сообщило, что бои идут в центре Мариуполя.
----
Не знаю как насчёт войны, но по ******* этой конторе нет равных 😏
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
Ложь, піZдьожь і провокація!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:00 Ответить
Авжеж! Сцикливий ган, дон у Маріуполі.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:00 Ответить
И будет Рамзан КалДырка рассказывать Азову, что он на учения приехал и вообще, против войны в Украине)))
То тиктокер под Киевом, то в Мариуполе. Чмо убогое.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:00 Ответить
Ещё одна цель для наших снайперов. Выходи на люди почаще, Рамзанка!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:02 Ответить
так мордвичев кажись,еще в шестой серии сериала Чернобаевка снялся с концами
показать весь комментарий
28.03.2022 18:04 Ответить
какая боль- какая боль
парашка-0чернобаевка 12 -0
показать весь комментарий
28.03.2022 18:12 Ответить
Йшов брати Київ, дали п"зди, зараз дадуть Кадирці п"зди ще й в Маріуполі то він піде якесь село на три хати під Кримом брати
показать весь комментарий
28.03.2022 18:06 Ответить
Так Мордвичева наши ликвидировали. А тут с ним Кадыров встречается. Кто-то врет и по всей видимости это Дон
показать весь комментарий
28.03.2022 18:06 Ответить
так может действительно встречаются,.....на концерте кобздона????
показать весь комментарий
28.03.2022 18:09 Ответить
с овцами встречается
показать весь комментарий
28.03.2022 19:04 Ответить
Тільки не вбивайте його, він потрібен живим.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:06 Ответить
Он должен стать чемпионом по сидению на бутылке.Чтоб весь мир видел,как его научили мастерски это делать.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:16 Ответить
Взять живым, сначала *** отрезать (мусульмане этого боятся больше всего), а потом бросить подыхать в лужу навоза на свинарнике.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:18 Ответить
редкостное быдло...
показать весь комментарий
28.03.2022 18:08 Ответить
хіба що в гробу
показать весь комментарий
28.03.2022 18:10 Ответить
У труні - це на зворотний шлях, до рідних ******.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:15 Ответить
та да , дыров в Марике , конечно верим , а вчера на луне был
показать весь комментарий
28.03.2022 18:10 Ответить
Не был он на луне - это фейк. Дон на солнце ночью слетал)
показать весь комментарий
28.03.2022 18:52 Ответить
Ой-вей!!!
Знов будуть відосики з гаража десь в Грозному.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:11 Ответить
Це він так у Маріуполі як і у Київі був та стукав до дверей Арестовича?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:12 Ответить
Ну прям як у мультфільму "жив-був пес": "Что? ОПЯТЬ?!!"
показать весь комментарий
28.03.2022 20:14 Ответить
З КАБЗДОНОМ ХОЧЕ ЗУСТРІТИСЬ
показать весь комментарий
28.03.2022 18:15 Ответить
Пишуть, що Кадиров зустрівся з генералом Мордвичовим - Мордвичовим ліквідований 18.03.2022!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:20 Ответить
Мариуполь - это видимо ещё и какая-то кальянная на окраине Грозного.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:25 Ответить
пора *******.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:31 Ответить
овцейоб *****
показать весь комментарий
28.03.2022 18:38 Ответить
Вроде есть видео, где кадыров с мордвичевым встречаются. И вроде оно снято вчера-сегодня.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:43 Ответить
Может фейк, а может и нет

https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs

показать весь комментарий
28.03.2022 20:43 Ответить
Ослойоб Кадиров вже Київ взяв, роїхав брати Маріуполь,
показать весь комментарий
28.03.2022 18:43 Ответить
... які ж вони роззяви ті москалію Загубили краснуху 4 в лісі, пишуть німці. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91900764/russische-armee-verliert-offenbar-hightech-system-usa-freuen-sich.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
показать весь комментарий
28.03.2022 18:47 Ответить
ги...ги....ну там йому точно бошку відрижуть та в свинячий шкурі закопають....
показать весь комментарий
28.03.2022 18:49 Ответить
ну как там без академика кадырова
показать весь комментарий
28.03.2022 18:49 Ответить
Нехай і чорнобаївський портал ще відвідає.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:52 Ответить
это обосранное чмо снова видосик в своем бункере записывает
показать весь комментарий
28.03.2022 18:54 Ответить
Для того чтоб приехать в Мариупол,этому рыжему хрену надо иметь железное очко,
во вторых для него не пошили броне трусы с памперсами,чтоб не воняло,ав третьих
ссыкун герой только в видосиках,ну а если решится то его АЗОВЦЫ ждут с распортертыми
рука и нашим трезубом на который оденут этот шашлик.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:56 Ответить
сюды?
Мариуполь - Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Полдневского сельского поселения. Население - 5 жителей
показать весь комментарий
28.03.2022 18:56 Ответить
Подождите... Т.е. Киев он уже взял, теперь Мариуполю приготовиться?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:57 Ответить
Пусть сначала оформит визу.
В Чернобаевке.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:11 Ответить
Це було б зашибісь, якби він дійсно зустрівся з генералом Мордвічовим - https://mind.ua/news/20238020-genshtab-pidtverdiv-likvidaciyu-general-lejtenanta-okupacijnoyi-armiyi-mordvichova
показать весь комментарий
28.03.2022 19:12 Ответить
Опять бородатая шлюха "интригу" наводит...
"Я тут, или там, а может прямо за дверью, а может в вашем унитазе"...
показать весь комментарий
28.03.2022 19:39 Ответить
Он слишком труслив для этого.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:43 Ответить
Відпустіть всіх москаликів додому, кадирка прийшов- він усіх звоює.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:49 Ответить
У жіночих чобітках Prada дон.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:05 Ответить
То рамзанка диров під Києвом, то в Маріуполі. Геть чисто: "Фігаро тут, Фігаро там".
показать весь комментарий
28.03.2022 21:11 Ответить
Этот отряд тиктокеров только привлекает к себе внимание. Не отвлекайтесь на них. Они - полицейский спецназ. У них нет тяжелого вооружения. Они не способны вести боевые действия.
показать весь комментарий
28.03.2022 22:07 Ответить
 
 