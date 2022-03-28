Российские СМИ сообщили, что Кадыров якобы прибыл в Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы прибыл в Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Рамзан Кадыров находится в Мариуполе и лично руководит спецоперацией по освобождению города", - говорится в сообщении.

По данным телеканала ЧГТРК "Грозный", глава Чечни также якобы провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией генералом Мордвичевым.

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