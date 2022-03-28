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Російські ЗМІ повідомили, що Кадиров нібито прибув до Маріуполя

кадыров,кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров нібито прибув до Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Рамзан Кадиров перебуває в Маріуполі і особисто керує спецоперацією зі звільнення міста", - йдеться у повідомленні.

За даними телеканалу ЧГТРК "Грозный", голова Чечні також нібито провів зустріч із командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії генералом Мордвічовим.

Також читайте: "Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Маріуполь (3226)


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Топ коментарі
+35
Чушь --- некогда этот ганДОН не появиться в Украине. Очередной тик ток от кадыровского чмошника
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28.03.2022 17:58
+32
Серлива бородата інста-самка може воювати лише в інстаграмі як і його серливі інста-шакали...
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28.03.2022 17:57
+28
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28.03.2022 18:30
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❗️Хакери в черговий раз зламали бази даних Міністерства оборони рф та викачали гігабайти документів

Одним із цікавих є Наказ «Про проведення заходів інформаційного характеру в мережі інтернет». Виходячи з документа, потрібно виділити там 3 факти:

📍Сергея Шойгу з 21 березня вже офіційно немає;
📍Кількість військових рф, які здаються в полон і дезертирують, величезне і стало однією з головних проблем окупантів;
📍 Пропагандисти рф отримали наказ масово створювати фейки про нелюдське ставлення ЗСУ до російських полонених. https://t.me/operativnoZSU/16060
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Чушь --- некогда этот ганДОН не появиться в Украине. Очередной тик ток от кадыровского чмошника
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28.03.2022 17:58 Відповісти
Знову тік-токер дон відосика запиляє дон з підвалу.
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28.03.2022 18:17 Відповісти
ну, якщо він зустрівся з Мордвічовим, то це ж класно)
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28.03.2022 18:20 Відповісти
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28.03.2022 21:44 Відповісти
дон дон
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28.03.2022 17:56 Відповісти
А Кадиров у ліфчику чи без?
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28.03.2022 17:57 Відповісти
В памперсах.
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28.03.2022 18:10 Відповісти
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28.03.2022 18:30 Відповісти
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28.03.2022 17:56 Відповісти
Тік-ток-телепортом з елементами машини часу, де ще живий нині дохлий кацапський хенерал поруч з ним?
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28.03.2022 17:57 Відповісти
Серлива бородата інста-самка може воювати лише в інстаграмі як і його серливі інста-шакали...
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28.03.2022 17:57 Відповісти
Десь там в як комусь підвалі но це не точно
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28.03.2022 17:58 Відповісти
Ищет Степана Андреевича?
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28.03.2022 17:58 Відповісти
Треба в США запитати. Якщо кадиркін прибув до України, то це буде добре видно з супутника по дристяному сліду...
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28.03.2022 17:58 Відповісти
У якому місці повідомлення нам потрібно ЛЯКАТИСЯ?!
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28.03.2022 17:58 Відповісти
С ослицей приехал или с овцой.
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28.03.2022 17:59 Відповісти
******, дон.
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28.03.2022 17:59 Відповісти
18 марта Минобороны России сообщило, что бои идут в центре Мариуполя.
----
Не знаю как насчёт войны, но по ******* этой конторе нет равных 😏
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28.03.2022 17:59 Відповісти
Ложь, піZдьожь і провокація!
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28.03.2022 18:00 Відповісти
Авжеж! Сцикливий ган, дон у Маріуполі.
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28.03.2022 18:00 Відповісти
И будет Рамзан КалДырка рассказывать Азову, что он на учения приехал и вообще, против войны в Украине)))
То тиктокер под Киевом, то в Мариуполе. Чмо убогое.
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28.03.2022 18:00 Відповісти
Ещё одна цель для наших снайперов. Выходи на люди почаще, Рамзанка!
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28.03.2022 18:02 Відповісти
так мордвичев кажись,еще в шестой серии сериала Чернобаевка снялся с концами
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28.03.2022 18:04 Відповісти
какая боль- какая боль
парашка-0чернобаевка 12 -0
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28.03.2022 18:12 Відповісти
Йшов брати Київ, дали п"зди, зараз дадуть Кадирці п"зди ще й в Маріуполі то він піде якесь село на три хати під Кримом брати
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28.03.2022 18:06 Відповісти
Так Мордвичева наши ликвидировали. А тут с ним Кадыров встречается. Кто-то врет и по всей видимости это Дон
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28.03.2022 18:06 Відповісти
так может действительно встречаются,.....на концерте кобздона????
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28.03.2022 18:09 Відповісти
с овцами встречается
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28.03.2022 19:04 Відповісти
Тільки не вбивайте його, він потрібен живим.
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28.03.2022 18:06 Відповісти
Он должен стать чемпионом по сидению на бутылке.Чтоб весь мир видел,как его научили мастерски это делать.
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28.03.2022 18:16 Відповісти
Взять живым, сначала *** отрезать (мусульмане этого боятся больше всего), а потом бросить подыхать в лужу навоза на свинарнике.
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28.03.2022 18:18 Відповісти
редкостное быдло...
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28.03.2022 18:08 Відповісти
хіба що в гробу
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28.03.2022 18:10 Відповісти
У труні - це на зворотний шлях, до рідних ******.
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28.03.2022 18:15 Відповісти
та да , дыров в Марике , конечно верим , а вчера на луне был
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28.03.2022 18:10 Відповісти
Не был он на луне - это фейк. Дон на солнце ночью слетал)
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28.03.2022 18:52 Відповісти
Ой-вей!!!
Знов будуть відосики з гаража десь в Грозному.
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28.03.2022 18:11 Відповісти
Це він так у Маріуполі як і у Київі був та стукав до дверей Арестовича?
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28.03.2022 18:12 Відповісти
Ну прям як у мультфільму "жив-був пес": "Что? ОПЯТЬ?!!"
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28.03.2022 20:14 Відповісти
З КАБЗДОНОМ ХОЧЕ ЗУСТРІТИСЬ
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28.03.2022 18:15 Відповісти
Пишуть, що Кадиров зустрівся з генералом Мордвичовим - Мордвичовим ліквідований 18.03.2022!
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28.03.2022 18:20 Відповісти
Мариуполь - это видимо ещё и какая-то кальянная на окраине Грозного.
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28.03.2022 18:25 Відповісти
пора *******.
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28.03.2022 18:31 Відповісти
овцейоб *****
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28.03.2022 18:38 Відповісти
Вроде есть видео, где кадыров с мордвичевым встречаются. И вроде оно снято вчера-сегодня.
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28.03.2022 18:43 Відповісти
Может фейк, а может и нет

https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs https://www.youtube.com/watch?v=_HslxkjhxFs

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28.03.2022 20:43 Відповісти
Ослойоб Кадиров вже Київ взяв, роїхав брати Маріуполь,
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28.03.2022 18:43 Відповісти
... які ж вони роззяви ті москалію Загубили краснуху 4 в лісі, пишуть німці. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91900764/russische-armee-verliert-offenbar-hightech-system-usa-freuen-sich.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
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28.03.2022 18:47 Відповісти
ги...ги....ну там йому точно бошку відрижуть та в свинячий шкурі закопають....
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28.03.2022 18:49 Відповісти
ну как там без академика кадырова
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28.03.2022 18:49 Відповісти
Нехай і чорнобаївський портал ще відвідає.
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28.03.2022 18:52 Відповісти
это обосранное чмо снова видосик в своем бункере записывает
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28.03.2022 18:54 Відповісти
Для того чтоб приехать в Мариупол,этому рыжему хрену надо иметь железное очко,
во вторых для него не пошили броне трусы с памперсами,чтоб не воняло,ав третьих
ссыкун герой только в видосиках,ну а если решится то его АЗОВЦЫ ждут с распортертыми
рука и нашим трезубом на который оденут этот шашлик.
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28.03.2022 18:56 Відповісти
сюды?
Мариуполь - Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Полдневского сельского поселения. Население - 5 жителей
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28.03.2022 18:56 Відповісти
Подождите... Т.е. Киев он уже взял, теперь Мариуполю приготовиться?
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Пусть сначала оформит визу.
В Чернобаевке.
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28.03.2022 19:11 Відповісти
Це було б зашибісь, якби він дійсно зустрівся з генералом Мордвічовим - https://mind.ua/news/20238020-genshtab-pidtverdiv-likvidaciyu-general-lejtenanta-okupacijnoyi-armiyi-mordvichova
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28.03.2022 19:12 Відповісти
Опять бородатая шлюха "интригу" наводит...
"Я тут, или там, а может прямо за дверью, а может в вашем унитазе"...
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28.03.2022 19:39 Відповісти
Он слишком труслив для этого.
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28.03.2022 19:43 Відповісти
Відпустіть всіх москаликів додому, кадирка прийшов- він усіх звоює.
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28.03.2022 20:49 Відповісти
У жіночих чобітках Prada дон.
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28.03.2022 21:05 Відповісти
То рамзанка диров під Києвом, то в Маріуполі. Геть чисто: "Фігаро тут, Фігаро там".
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28.03.2022 21:11 Відповісти
Этот отряд тиктокеров только привлекает к себе внимание. Не отвлекайтесь на них. Они - полицейский спецназ. У них нет тяжелого вооружения. Они не способны вести боевые действия.
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28.03.2022 22:07 Відповісти
 
 