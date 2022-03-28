Російські ЗМІ повідомили, що Кадиров нібито прибув до Маріуполя

Голова Чечні Рамзан Кадиров нібито прибув до Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Рамзан Кадиров перебуває в Маріуполі і особисто керує спецоперацією зі звільнення міста", - йдеться у повідомленні.

За даними телеканалу ЧГТРК "Грозный", голова Чечні також нібито провів зустріч із командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії генералом Мордвічовим.

Також читайте: "Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов