Шольц предостерег Путина от применения каких-либо агрессивных действий против стран НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил российского президента Владимира Путина даже не думать о применении каких-либо агрессивных действий против стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом политик заявил в ходе ток-шоу на телеканале ARD.

"Это сообщение, которое мы посылаем президенту России: не смей", – заявил Шольц.

Он также предостерег Путина против применения в Украине химического или биологического оружия. "Оставьте это", – сказал канцлер, не уточнив, что будет в случае, если Путин проигнорирует это предупреждение. В то же время он повторил, что НАТО не будет участвовать в войне в Украине.

Германия, как анонсировал ее лидер, хочет укрепить свою оборону.

"Мы все должны готовиться к тому, что у нас есть сосед, который сейчас готов применить насилие, чтобы отстоять свои интересы. Поэтому мы должны вместе сделать себя настолько сильными, чтобы этого не произошло", - Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и ЕС не будут рассчитываться за российский газ в рублях: контракты преимущественно заключены в евро, - Шольц