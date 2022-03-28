Шольц предостерег Путина от применения каких-либо агрессивных действий против стран НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил российского президента Владимира Путина даже не думать о применении каких-либо агрессивных действий против стран НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом политик заявил в ходе ток-шоу на телеканале ARD.
"Это сообщение, которое мы посылаем президенту России: не смей", – заявил Шольц.
Он также предостерег Путина против применения в Украине химического или биологического оружия. "Оставьте это", – сказал канцлер, не уточнив, что будет в случае, если Путин проигнорирует это предупреждение. В то же время он повторил, что НАТО не будет участвовать в войне в Украине.
Германия, как анонсировал ее лидер, хочет укрепить свою оборону.
"Мы все должны готовиться к тому, что у нас есть сосед, который сейчас готов применить насилие, чтобы отстоять свои интересы. Поэтому мы должны вместе сделать себя настолько сильными, чтобы этого не произошло", - Шольц.
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та він на ваше нато клав з прибором
А если прижмет окончательно -сдать не только Украину,но и Прибалтику ,если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики.Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, пользуется войной в Украине , но помочь даже самолётами и старым совковым старьёмПВО
не спешит или вообще не будет.
".
Так у Шульца уже есть на подходе "страшная мстя" - https://fakeoff.org/politics/germaniya-obezopasit-svoe-nebo-zheleznym-kupolom Германия обезопасит свое небо Железным куполом.
Даже бабла при всём своём скупердяйстве на это не пожалели. Видно стало доходит, что "ху*ло нам друг, но задница дороже".