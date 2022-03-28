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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шольц предостерег Путина от применения каких-либо агрессивных действий против стран НАТО

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил российского президента Владимира Путина даже не думать о применении каких-либо агрессивных действий против стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом политик заявил в ходе ток-шоу на телеканале ARD.

"Это сообщение, которое мы посылаем президенту России: не смей", – заявил Шольц.

Он также предостерег Путина против применения в Украине химического или биологического оружия. "Оставьте это", – сказал канцлер, не уточнив, что будет в случае, если Путин проигнорирует это предупреждение. В то же время он повторил, что НАТО не будет участвовать в войне в Украине.

Германия, как анонсировал ее лидер, хочет укрепить свою оборону.

"Мы все должны готовиться к тому, что у нас есть сосед, который сейчас готов применить насилие, чтобы отстоять свои интересы. Поэтому мы должны вместе сделать себя настолько сильными, чтобы этого не произошло", - Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и ЕС не будут рассчитываться за российский газ в рублях: контракты преимущественно заключены в евро, - Шольц

НАТО (9968) путин владимир (31224) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+16
А то прийдется из нато исключать кого-то
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28.03.2022 18:11
+15
А то шо? Буде чергове дуже-дуже занепокоєння?
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28.03.2022 18:10
+14
А один раз зібратися гуртом і дати цьому сусіду таких звіздюлєй, щоб років 500 за зброю братися не хотілося, ні, не варіант?
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28.03.2022 18:12
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А то шо? Буде чергове дуже-дуже занепокоєння?
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28.03.2022 18:10 Ответить
А то прийдется из нато исключать кого-то
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28.03.2022 18:11 Ответить
не найфантастичніший варіант.
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28.03.2022 18:16 Ответить
Шольц!Кацапи вас, пєдіками між іншим вважають. Мабуть щось кацапня смердюча знає……
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28.03.2022 18:32 Ответить
Вот согласен. Как раз занепокоеных и зассавших просто их НАТО нужно исключать. От них кроме как словестного пердежа толку НОЛЬ
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28.03.2022 18:40 Ответить
І не тільки. Вся ООН як збереться позачергово, та як закликає *****... Ууух!
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28.03.2022 18:41 Ответить
сруська худоба дуже хоче 3ю світову, але хоче щоб "винні" були НАТО, тому краже щоб НАТО перехопило ініціативу і вже нарешті віправило сруских ваньків в те пекло до якого, вони все своє жалюгідне життя прагнуть!
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28.03.2022 18:12 Ответить
Ножки буша уже ни кто поставлять не будет. Россия исчерпал свои шансы на то что бы цивилизация верила, что с этих двуногих можно сделать людей. Эта территория будет санированна😁👍
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28.03.2022 18:16 Ответить
А один раз зібратися гуртом і дати цьому сусіду таких звіздюлєй, щоб років 500 за зброю братися не хотілося, ні, не варіант?
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28.03.2022 18:12 Ответить
очередные мантры,такое впечатление ,что не только пукин к шаманам и гадалкам обращается,а и западные политики
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28.03.2022 18:13 Ответить
а то що?? шольц пальчиком зробить ну-ну?
та він на ваше нато клав з прибором
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28.03.2022 18:13 Ответить
ne budet naftu za rubli pokupatj
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28.03.2022 21:00 Ответить
козу вове сделал
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28.03.2022 18:13 Ответить
..як у воду перднув..(
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28.03.2022 18:15 Ответить
да он лох оказался просто, мистер словестный пердеж а не канцлер
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28.03.2022 18:42 Ответить
Шольц: відправив повідомлення ,чекаю на СМС!
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28.03.2022 18:15 Ответить
хорошо шо баба Ангела на пенсии , этот хоть угрожает
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28.03.2022 18:16 Ответить
Маленьким кулачком по бундестрибуне стукнул чуть микрофон Грюндик не поломал к епеням собачьим.
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28.03.2022 18:16 Ответить
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28.03.2022 18:17 Ответить
А було таке, що путін нападе на якусь країну НАТО, щоб показати Україні, що їй не варто вступати у НАТО, бо НАТО все одно ні за яких обставин не буде воювати з Росією.
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28.03.2022 18:18 Ответить
Шольц і всі німці, позбавляйтесь від почуття вини за 3 Рейх, іскупіть свою вину в боротьбі з істинними фашистами і нацистами - московськими рашистами. ще й заберете свій Кенігсберг, який незаконно, по злочинному відійшов до московії.
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28.03.2022 18:19 Ответить
зассут. Ну и кто в войну вступать хочет
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28.03.2022 18:44 Ответить
зараз розмова про не вступати в війну, про смілі(без оглядок на рашафашистів) поставки зброї Україні.
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28.03.2022 19:13 Ответить
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28.03.2022 18:19 Ответить
Та не треба ніяких застережень. Маленький недопалок і так бздить.
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28.03.2022 18:21 Ответить
Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии.
А если прижмет окончательно -сдать не только Украину,но и Прибалтику ,если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики.Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, пользуется войной в Украине , но помочь даже самолётами и старым совковым старьёмПВО
не спешит или вообще не будет.



".
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28.03.2022 18:33 Ответить
"Оставьте это", - сказал канцлер, не уточнив, что будет в случае, если Путин проигнорирует это предупреждение".

Так у Шульца уже есть на подходе "страшная мстя" - https://fakeoff.org/politics/germaniya-obezopasit-svoe-nebo-zheleznym-kupolom Германия обезопасит свое небо Железным куполом.
Даже бабла при всём своём скупердяйстве на это не пожалели. Видно стало доходит, что "ху*ло нам друг, но задница дороже".
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28.03.2022 18:37 Ответить
А Шольц-то коварный малый. Тайный смысл его выступления заключался в том, чтобы Путлер лопнул от смеха. Тут тебе и конец войне. План конечно так себе, но ещё парочку подобных выступлений от НАТО и ... иди знай - может и лопнет.
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28.03.2022 18:39 Ответить
Шольц ,не сци! Не перший раз сруцкій ,вонючий ван'я ,буде вас гвалтувати! Ви вже звикли його (ваню ,путена'') ублажати!
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28.03.2022 18:55 Ответить
Не смей, не думай даже, а то как выражу озабоченность что мама не горюй
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28.03.2022 18:55 Ответить
Імпотенти. Кастрований гордий німецький геній. Хлюпіки.
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28.03.2022 18:57 Ответить
Шольц рашон швайн
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28.03.2022 19:05 Ответить
Кацапня усрется с НАТО воевать, низшая расса ссыкливая.
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28.03.2022 19:24 Ответить
Тушканчик разбушевался. Грозится закидать орков 5 тысячами касками. Германия так обосралась, поддерживая русофашистов, что потеряла всякий авторитет не только в ЕС, но и в мире. Выкинуть их из НАТО.
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28.03.2022 19:30 Ответить
Вафлист рашенский
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28.03.2022 19:36 Ответить
У немцев после поражения выжгли калёным железом всю воинственность. Если бы ***** напал на немчуру как на Украину, то за 3 дня взял бы Берлин. Потому что все, на что немцы способны, это очень воинственно предостерегать, а также просить и умолять.
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28.03.2022 19:43 Ответить
Тема виновницы такого положения Германии подельницы хуэло, Меркель, не раскрыта
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28.03.2022 20:11 Ответить
 
 