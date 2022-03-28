Шольц застеріг Путіна від застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО
Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив російського президента Володимира Путіна навіть не думати про застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це політик заявив під час ток-шоу на телеканалі ARD.
"Це повідомлення, яке ми надсилаємо президенту Росії: не смій", – заявив Шольц.
Він також застеріг Путіна проти застосування в Україні хімічної або біологічної зброї. "Облиште це", – сказав канцлер, не уточнивши, що буде в разі, якщо Путін проігнорує це попередження. Водночас він повторив, що НАТО не братиме участі у війні в Україні.
Німеччина, як анонсував її лідер, хоче зміцнити власну оборону.
"Ми всі маємо готуватися до того, що у нас є сусід, який зараз готовий застосувати насильство, щоб відстояти свої інтереси. Тому ми маємо разом зробити себе настільки сильними, щоб цього не сталося", - Шольц.
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та він на ваше нато клав з прибором
А если прижмет окончательно -сдать не только Украину,но и Прибалтику ,если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики.Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, пользуется войной в Украине , но помочь даже самолётами и старым совковым старьёмПВО
не спешит или вообще не будет.
".
Так у Шульца уже есть на подходе "страшная мстя" - https://fakeoff.org/politics/germaniya-obezopasit-svoe-nebo-zheleznym-kupolom Германия обезопасит свое небо Железным куполом.
Даже бабла при всём своём скупердяйстве на это не пожалели. Видно стало доходит, что "ху*ло нам друг, но задница дороже".