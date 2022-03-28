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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Шольц застеріг Путіна від застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив російського президента Володимира Путіна навіть не думати про застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це політик заявив під час ток-шоу на телеканалі ARD.

"Це повідомлення, яке ми надсилаємо президенту Росії: не смій", – заявив Шольц.

Він також застеріг Путіна проти застосування в Україні хімічної або біологічної зброї. "Облиште це", – сказав канцлер, не уточнивши, що буде в разі, якщо Путін проігнорує це попередження. Водночас він повторив, що НАТО не братиме участі у війні в Україні.

Німеччина, як анонсував її лідер, хоче зміцнити власну оборону.

"Ми всі маємо готуватися до того, що у нас є сусід, який зараз готовий застосувати насильство, щоб відстояти свої інтереси. Тому ми маємо разом зробити себе настільки сильними, щоб цього не сталося", - Шольц.

Також читайте: НАТО має бути активнішим в Україні, бо йдеться про інтереси Альянсу, - посол Польщі Цихоцький

Автор: 

НАТО (6429) путін володимир (23772) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+16
А то прийдется из нато исключать кого-то
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28.03.2022 18:11
+15
А то шо? Буде чергове дуже-дуже занепокоєння?
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28.03.2022 18:10
+14
А один раз зібратися гуртом і дати цьому сусіду таких звіздюлєй, щоб років 500 за зброю братися не хотілося, ні, не варіант?
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28.03.2022 18:12
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А то шо? Буде чергове дуже-дуже занепокоєння?
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28.03.2022 18:10 Відповісти
А то прийдется из нато исключать кого-то
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28.03.2022 18:11 Відповісти
не найфантастичніший варіант.
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28.03.2022 18:16 Відповісти
Шольц!Кацапи вас, пєдіками між іншим вважають. Мабуть щось кацапня смердюча знає……
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28.03.2022 18:32 Відповісти
Вот согласен. Как раз занепокоеных и зассавших просто их НАТО нужно исключать. От них кроме как словестного пердежа толку НОЛЬ
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28.03.2022 18:40 Відповісти
І не тільки. Вся ООН як збереться позачергово, та як закликає *****... Ууух!
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28.03.2022 18:41 Відповісти
сруська худоба дуже хоче 3ю світову, але хоче щоб "винні" були НАТО, тому краже щоб НАТО перехопило ініціативу і вже нарешті віправило сруских ваньків в те пекло до якого, вони все своє жалюгідне життя прагнуть!
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28.03.2022 18:12 Відповісти
Ножки буша уже ни кто поставлять не будет. Россия исчерпал свои шансы на то что бы цивилизация верила, что с этих двуногих можно сделать людей. Эта территория будет санированна😁👍
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28.03.2022 18:16 Відповісти
А один раз зібратися гуртом і дати цьому сусіду таких звіздюлєй, щоб років 500 за зброю братися не хотілося, ні, не варіант?
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28.03.2022 18:12 Відповісти
очередные мантры,такое впечатление ,что не только пукин к шаманам и гадалкам обращается,а и западные политики
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28.03.2022 18:13 Відповісти
а то що?? шольц пальчиком зробить ну-ну?
та він на ваше нато клав з прибором
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28.03.2022 18:13 Відповісти
ne budet naftu za rubli pokupatj
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28.03.2022 21:00 Відповісти
козу вове сделал
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28.03.2022 18:13 Відповісти
..як у воду перднув..(
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28.03.2022 18:15 Відповісти
да он лох оказался просто, мистер словестный пердеж а не канцлер
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28.03.2022 18:42 Відповісти
Шольц: відправив повідомлення ,чекаю на СМС!
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28.03.2022 18:15 Відповісти
хорошо шо баба Ангела на пенсии , этот хоть угрожает
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28.03.2022 18:16 Відповісти
Маленьким кулачком по бундестрибуне стукнул чуть микрофон Грюндик не поломал к епеням собачьим.
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28.03.2022 18:16 Відповісти
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28.03.2022 18:17 Відповісти
А було таке, що путін нападе на якусь країну НАТО, щоб показати Україні, що їй не варто вступати у НАТО, бо НАТО все одно ні за яких обставин не буде воювати з Росією.
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28.03.2022 18:18 Відповісти
Шольц і всі німці, позбавляйтесь від почуття вини за 3 Рейх, іскупіть свою вину в боротьбі з істинними фашистами і нацистами - московськими рашистами. ще й заберете свій Кенігсберг, який незаконно, по злочинному відійшов до московії.
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28.03.2022 18:19 Відповісти
зассут. Ну и кто в войну вступать хочет
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28.03.2022 18:44 Відповісти
зараз розмова про не вступати в війну, про смілі(без оглядок на рашафашистів) поставки зброї Україні.
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28.03.2022 19:13 Відповісти
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28.03.2022 18:19 Відповісти
Та не треба ніяких застережень. Маленький недопалок і так бздить.
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28.03.2022 18:21 Відповісти
Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии.
А если прижмет окончательно -сдать не только Украину,но и Прибалтику ,если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики.Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Помогают тем, кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность. Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного. Запад, скорее всего, пользуется войной в Украине , но помочь даже самолётами и старым совковым старьёмПВО
не спешит или вообще не будет.



".
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28.03.2022 18:33 Відповісти
"Оставьте это", - сказал канцлер, не уточнив, что будет в случае, если Путин проигнорирует это предупреждение".

Так у Шульца уже есть на подходе "страшная мстя" - https://fakeoff.org/politics/germaniya-obezopasit-svoe-nebo-zheleznym-kupolom Германия обезопасит свое небо Железным куполом.
Даже бабла при всём своём скупердяйстве на это не пожалели. Видно стало доходит, что "ху*ло нам друг, но задница дороже".
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28.03.2022 18:37 Відповісти
А Шольц-то коварный малый. Тайный смысл его выступления заключался в том, чтобы Путлер лопнул от смеха. Тут тебе и конец войне. План конечно так себе, но ещё парочку подобных выступлений от НАТО и ... иди знай - может и лопнет.
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Шольц ,не сци! Не перший раз сруцкій ,вонючий ван'я ,буде вас гвалтувати! Ви вже звикли його (ваню ,путена'') ублажати!
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28.03.2022 18:55 Відповісти
Не смей, не думай даже, а то как выражу озабоченность что мама не горюй
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28.03.2022 18:55 Відповісти
Імпотенти. Кастрований гордий німецький геній. Хлюпіки.
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Шольц рашон швайн
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28.03.2022 19:05 Відповісти
Кацапня усрется с НАТО воевать, низшая расса ссыкливая.
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28.03.2022 19:24 Відповісти
Тушканчик разбушевался. Грозится закидать орков 5 тысячами касками. Германия так обосралась, поддерживая русофашистов, что потеряла всякий авторитет не только в ЕС, но и в мире. Выкинуть их из НАТО.
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28.03.2022 19:30 Відповісти
Вафлист рашенский
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28.03.2022 19:36 Відповісти
У немцев после поражения выжгли калёным железом всю воинственность. Если бы ***** напал на немчуру как на Украину, то за 3 дня взял бы Берлин. Потому что все, на что немцы способны, это очень воинственно предостерегать, а также просить и умолять.
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28.03.2022 19:43 Відповісти
Тема виновницы такого положения Германии подельницы хуэло, Меркель, не раскрыта
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28.03.2022 20:11 Відповісти
 
 