Шольц застеріг Путіна від застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив російського президента Володимира Путіна навіть не думати про застосування будь-яких агресивних дій проти країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це політик заявив під час ток-шоу на телеканалі ARD.

"Це повідомлення, яке ми надсилаємо президенту Росії: не смій", – заявив Шольц.

Він також застеріг Путіна проти застосування в Україні хімічної або біологічної зброї. "Облиште це", – сказав канцлер, не уточнивши, що буде в разі, якщо Путін проігнорує це попередження. Водночас він повторив, що НАТО не братиме участі у війні в Україні.

Німеччина, як анонсував її лідер, хоче зміцнити власну оборону.

"Ми всі маємо готуватися до того, що у нас є сусід, який зараз готовий застосувати насильство, щоб відстояти свої інтереси. Тому ми маємо разом зробити себе настільки сильними, щоб цього не сталося", - Шольц.

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