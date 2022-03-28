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Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной, - Зеленский

алиев,зеленский

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении.

Также читайте: Призываем Азербайджан увеличить поставки газа в Европу, - еврокомиссар по энергетике Симсон

Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Зеленский Владимир (20266) топливо (627)


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Топ комментарии
+33
Членство Венгрии в ЕС и НАТО может быть приостановлено...
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28.03.2022 19:09
+30
https://t.me/military_az/15757 Сообщается, что данное видео было снято вчера в Фаррухе. Российские миротворцы пытались войти в село, но Азербайджанские военные развернули их обратно
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28.03.2022 19:10
+19
Мэр Ирпеня объявил об освобождении города от российских военных
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28.03.2022 19:09
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Мэр Ирпеня объявил об освобождении города от российских военных
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28.03.2022 19:09 Ответить
а кто такие "росийские военные" ? в лучшем случае это росийско-фашистские захватчики !
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28.03.2022 19:35 Ответить
больше чем на орков не тянут
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28.03.2022 20:10 Ответить
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28.03.2022 19:09 Ответить
Членство Венгрии в ЕС и НАТО может быть приостановлено...
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28.03.2022 19:09 Ответить
Давно пора. Це ті ж москалі тільки на меншій території
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28.03.2022 19:12 Ответить
Ссылку нам, плиз.
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28.03.2022 19:23 Ответить
Кто сказал,пуйло?
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28.03.2022 19:48 Ответить
https://hubs.ua/authority/chlenstvo-vengrii-v-es-i-nato-mozhet-by-t-priostanovleno-271130.html Членство Венгрии в ЕС и НАТО может быть приостановлено
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30.03.2022 04:36 Ответить
https://t.me/military_az/15757 Сообщается, что данное видео было снято вчера в Фаррухе. Российские миротворцы пытались войти в село, но Азербайджанские военные развернули их обратно
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28.03.2022 19:10 Ответить
Молодцы Азербайджанцы , гоните кацапов ,там где кацапы ,там война и разруха!
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28.03.2022 19:21 Ответить
Да, нам топливо после разнесенных рашистами нефтебаз нужно только для посевной, танки, самолеты, бетеры и машины на ослиной моче от нелоха будут передвигаться.
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28.03.2022 19:14 Ответить
серьожа, не ***** такої *****, все є, все вистачає, з ГСМ все гуд, а взагалі йди щляхом воєного корабля!
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28.03.2022 19:17 Ответить
Как всегда стандартный вопрос рашотроллям: Фернандо, ты зачем так зелю подставляешь своей рашистской поддержкой? Хотя я могу ошибаться и ты прямо в заправленном под завязку танке ВСУ пишешь? Пять секунд тебе чтобы доложить и заправке танка, время пошло, рашотроллик.
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28.03.2022 19:38 Ответить
Я говорив, що Азербайджан наш союзник, тут декілька днів тому слиною деякі кидались в сторону азербайджанців, коли Данілов почав демонструвати свою тупість привселюдно, говорячи про Калінінград і не тільки.
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28.03.2022 19:14 Ответить
Азербайджан и Турция наши союзники,однозначно!
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28.03.2022 19:23 Ответить
не союзники, но интересы пока совпадают.
Это уже неплохо
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28.03.2022 19:25 Ответить
Помолчи в промакашку, а вось за умного сойдёшь?
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28.03.2022 19:28 Ответить
***** пошел
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28.03.2022 19:44 Ответить
***** твояжопа ХОРОША!
ЖертваАборта!
Мамат кунем ЕС *******!
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28.03.2022 20:07 Ответить
еще раз- *****.
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28.03.2022 20:12 Ответить
ещё раз ,на.l. ********* хороша
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28.03.2022 20:30 Ответить
Симон интересы не интересы оставим на стороне. я Азербайджанец и говорю вам что в наших сердцах Украинцы. Я с начало войны очень тревожно читаю новости тут и радуюсь вашей победе. Слава Украине Слава героическим Украинцам которые в сердцах миллиардов людей планеты нашей
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28.03.2022 20:17 Ответить
🙏
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28.03.2022 20:27 Ответить
вполне верю.
Враг общий
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29.03.2022 00:06 Ответить
Давно было создать коалицию в составе Турция - Украина - Азербайджан - Грузия - Молдова. В Украине решается судьба гейропы и бывших стран сырсырыр........
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.03.2022 22:25 Ответить
а навозом из рашистских солдат сами себя обеспечим
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28.03.2022 19:14 Ответить
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28.03.2022 19:16 Ответить
да успокойтесь вы с теми координатами складов-у кацапов все таки ВКС (космические в т.ч.)-военные спутники есть,глонасс есть,емкости гигантские видно на любой гарте гугла.(переехать они не могут) с координатами
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28.03.2022 19:23 Ответить
Там еще статус наполнености, Гетьманцев просто невероятный... и то что описано Романенком это только 0,001% от его делишек.
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28.03.2022 19:26 Ответить
тож так, Соловйов +ко Чорнобаївку під Києвом знайшли, це гуд
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28.03.2022 19:32 Ответить
Гетьманцев это подлец самый настоящий ,он разрушал малый и средний бизнес,такое впечатление ,что он проплаченый крот
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28.03.2022 19:27 Ответить
да гетьманцев еще та жи.....дяра гешефтная,хотя я последние годы отслеживал экономическую жизнь и нашу и рашки с союзниками(казахами,арменами,и др.ср.азиатами)
Могу сказать только одно-во всех постсовковых странах-процессы разрушения мелкого и среднего бизнеса,и фискальный напор на население-практически одинаков,как под копирку (названия только другие)
При том всегда "новшества" первый вводит казахстан,потом рашка,потом украина ,потом остальные
Своего рода "теория заговора"-но это так,вроде как координировалось с одного центра.
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28.03.2022 19:39 Ответить
а як з логістикою?
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28.03.2022 19:21 Ответить
Саламу Алейкум, БРАТЬЯ И СЁСТРЫ НЕ ПОКОРЁННОЙ УКРАИНЫ!
В народе говорят, Друг познаётся в беде.
Тюрки Азербайджана, в Беде и РАДОСТИ со своими БРАТЬЯМИ И СЁСТРАМИ!
Слава Нации.
Крым,Донбас,Луганск-УКРАИНА!
Гарабаг-АЗЕРБАЙДЖАН!
ИншаЛлаг, победа за УКРАИНОЙ!
АЛЛАХ АКБАР!

каРФаген-ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!
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28.03.2022 19:26 Ответить
каРФаген-ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!!!!! Красавчик!!!!!!!!
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28.03.2022 19:40 Ответить
Ильхам в благодарность за отвлечение кацапских армейцев от Карабаха ))
Санду, твоя очередь!
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28.03.2022 19:28 Ответить
Слава Азербайджану!
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28.03.2022 19:31 Ответить
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28.03.2022 19:49 Ответить
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
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28.03.2022 19:34 Ответить
только каким образом его сюда перевезти ? делать крюк через турцию и ес ?
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28.03.2022 19:36 Ответить
доставять как то. вы проверте в заправках СОКАР у вас должны бесплатно заправлятся скорый помош и автомобилы чрезвычайных случай проверте и добивайтесь этого
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28.03.2022 20:21 Ответить
в геничске был на рынке в 2014 то стояли там азербаджанцы или армяне..??))
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28.03.2022 19:37 Ответить
Для посевной и для танков сойдёт.
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28.03.2022 19:50 Ответить
Наконец то! Судя по комментариям Вы первый кто умеет читать между строк!!!!
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28.03.2022 19:57 Ответить
🇦🇿🤝🇺🇦✊✌️
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28.03.2022 22:13 Ответить
 
 