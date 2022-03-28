Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении.

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