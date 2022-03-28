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Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении.
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+33 Максім ХОЙ #398010
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+30 A rt #506652
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+19 Максім ХОЙ #398010
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ЖертваАборта!
Мамат кунем ЕС *******!
Враг общий
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
Могу сказать только одно-во всех постсовковых странах-процессы разрушения мелкого и среднего бизнеса,и фискальный напор на население-практически одинаков,как под копирку (названия только другие)
При том всегда "новшества" первый вводит казахстан,потом рашка,потом украина ,потом остальные
Своего рода "теория заговора"-но это так,вроде как координировалось с одного центра.
В народе говорят, Друг познаётся в беде.
Тюрки Азербайджана, в Беде и РАДОСТИ со своими БРАТЬЯМИ И СЁСТРАМИ!
Слава Нации.
Крым,Донбас,Луганск-УКРАИНА!
Гарабаг-АЗЕРБАЙДЖАН!
ИншаЛлаг, победа за УКРАИНОЙ!
АЛЛАХ АКБАР!
каРФаген-ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!
Санду, твоя очередь!
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s