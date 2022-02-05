РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости
11 874 14

Призываем Азербайджан увеличить поставки газа в Европу, - еврокомиссар по энергетике Симсон

Призываем Азербайджан увеличить поставки газа в Европу, - еврокомиссар по энергетике Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает азербайджанское издание Trend.

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон 4 февраля на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку .

Читайте также: У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев

Азербайджан сегодня делает все для того, чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз", добавила Симсон.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, поскольку это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - сказала Симсон.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров – Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция.

Читайте также: Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы

Как отмечает Немецкая волна, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в ЕС до 10 миллиардов кубометров. Азербайджан она назвала "надежным поставщиком энергии".

"Увеличение поставок газа из Азербайджана важно на фоне перебоев и роста цен на энергетическом рынке", - подчеркнула еврокомиссар на пресс-конференции.

Читайте также: Запасы газа в Европе упали ниже 40%

Автор: 

Азербайджан (817) Алиев Ильхам (172) Газ (10265) Еврокомиссия (1538) энергетика (2617)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
05.02.2022 12:16 Ответить
+5
побоятся Турции
показать весь комментарий
05.02.2022 11:56 Ответить
+3
Ща с кацапами никто не будет сю-сюкатись.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит скоро кацапы Карабах подпалят
показать весь комментарий
05.02.2022 11:35 Ответить
побоятся Турции
показать весь комментарий
05.02.2022 11:56 Ответить
Ща с кацапами никто не будет сю-сюкатись.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:18 Ответить
Уже сгорел...
Там есть другие рычаги...которые дергать можно только совместно...
Рынок овощей и промка...обоим есть что терять...Если даже кацапы промку заменят китайской, то рынок овощей ну никак... слишком все запущено..

С Украиной аналогично...Эрдоган расширяет свое влияние и очень может быть что и на зерно, на сахар врядли (там Порошенко влез крепко) и на стратегические отрасли...
Турция не Британия, которой здесь по сути делать нечего (в плане что-то урвать)...надо быть крайне осторожным с Турцией...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:42 Ответить
давай лейтенант, озвучуй крик душі, як тобі при старті на Венер, підступно нагадив у скафандр Петро Олексійович.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:38 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 12:16 Ответить
Шось мені підказує, що Азербайджан не відмовить 👍😁
показать весь комментарий
05.02.2022 12:19 Ответить
будемо надіятись, що газ з Азербайджана і до нас дійде, от тільки яка ціна того газу буде
показать весь комментарий
05.02.2022 12:40 Ответить
Ціну російського ми вже на собі відчули!
показать весь комментарий
05.02.2022 12:57 Ответить
Газпром заблокировал все потоки нефти и газа не только из Азербайджана, Казахстана, а из всего медвежьего подбрюшья в Азии.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:47 Ответить
...откуда ты Бобик вылез? Из какой рассейской будки подскуливаешь?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:27 Ответить
Бобик,, ти не розумієш, що газ з "Шах Деніз", повинен бути проданий "Газпрому", а він розподіляє. Немає у "Шах Деніз" газопроводу з Європою
показать весь комментарий
06.02.2022 01:17 Ответить
..ще одне обдристана руснява шавка вилізла ..та заскавчала...))) https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722781-v-evropu-pocav-nadhoditi-gaz-z-azerbajdzanu-v-obhid-rf.html це тобі... смердяча руснява шавка..))))
показать весь комментарий
06.02.2022 13:10 Ответить
Может просто купить у России и не перепродавать дальше?
показать весь комментарий
05.02.2022 16:08 Ответить
 
 