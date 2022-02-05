Призываем Азербайджан увеличить поставки газа в Европу, - еврокомиссар по энергетике Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает азербайджанское издание Trend.

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон 4 февраля на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку .

Азербайджан сегодня делает все для того, чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз", добавила Симсон.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, поскольку это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - сказала Симсон.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров – Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция.

"Увеличение поставок газа из Азербайджана важно на фоне перебоев и роста цен на энергетическом рынке", - подчеркнула еврокомиссар на пресс-конференции.

