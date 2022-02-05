Закликаємо Азербайджан збільшити постачання газу до Європи, - єврокомісар з енергетики Сімсон

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє азербайджанське видання Trend.

"Ця зустріч була для мене хорошою можливістю обговорити активізацію нашої співпраці з Азербайджаном. Азербайджан є стратегічним і надійним енергетичним партнером ЄС",- сказала Сімсон 4 лютого на прес-конференції за підсумками VIII засідання міністрів в рамках Консультативної ради "Південного газового коридору" в Баку.

Азербайджан сьогодні робить все для того, щоб збільшити поставки газу через "Шах Деніз", додала Сімсон.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю в рамках цього проекту з Азербайджаном, так як це стратегічно важливо для всіх країн Євросоюзу", - сказала Сімсон.

Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що 2021 році Баку експортував 19 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд кубометрів - Італія. Крім того, за його словами, азербайджанський газ отримують Болгарія і Греція.

"Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростання цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісарка на пресконференції.

