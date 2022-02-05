Закликаємо Азербайджан збільшити постачання газу до Європи, - єврокомісар з енергетики Сімсон
Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє азербайджанське видання Trend.
"Ця зустріч була для мене хорошою можливістю обговорити активізацію нашої співпраці з Азербайджаном. Азербайджан є стратегічним і надійним енергетичним партнером ЄС",- сказала Сімсон 4 лютого на прес-конференції за підсумками VIII засідання міністрів в рамках Консультативної ради "Південного газового коридору" в Баку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики. Впевнений, що їх буде втілено, - Алієв
Азербайджан сьогодні робить все для того, щоб збільшити поставки газу через "Шах Деніз", додала Сімсон.
"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю в рамках цього проекту з Азербайджаном, так як це стратегічно важливо для всіх країн Євросоюзу", - сказала Сімсон.
Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що 2021 році Баку експортував 19 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд кубометрів - Італія. Крім того, за його словами, азербайджанський газ отримують Болгарія і Греція.
Як відзначає Німецька хвиля, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".
"Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростання цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісарка на пресконференції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там есть другие рычаги...которые дергать можно только совместно...
Рынок овощей и промка...обоим есть что терять...Если даже кацапы промку заменят китайской, то рынок овощей ну никак... слишком все запущено..
С Украиной аналогично...Эрдоган расширяет свое влияние и очень может быть что и на зерно, на сахар врядли (там Порошенко влез крепко) и на стратегические отрасли...
Турция не Британия, которой здесь по сути делать нечего (в плане что-то урвать)...надо быть крайне осторожным с Турцией...