УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7164 відвідувача онлайн
Новини
11 874 14

Закликаємо Азербайджан збільшити постачання газу до Європи, - єврокомісар з енергетики Сімсон

Закликаємо Азербайджан збільшити постачання газу до Європи, - єврокомісар з енергетики Сімсон

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє азербайджанське видання  Trend.

"Ця зустріч була для мене хорошою можливістю обговорити активізацію нашої співпраці з Азербайджаном. Азербайджан є стратегічним і надійним енергетичним партнером ЄС",- сказала Сімсон 4 лютого на прес-конференції за підсумками VIII засідання міністрів в рамках Консультативної ради "Південного газового коридору" в Баку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики. Впевнений, що їх буде втілено, - Алієв

Азербайджан сьогодні робить все для того, щоб збільшити поставки газу через "Шах Деніз", додала Сімсон.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю в рамках цього проекту з Азербайджаном, так як це стратегічно важливо для всіх країн Євросоюзу", - сказала Сімсон.

Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що 2021 році Баку експортував 19 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд кубометрів - Італія. Крім того, за його словами, азербайджанський газ отримують Болгарія і Греція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Як відзначає Німецька хвиля, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".

"Збільшення постачання газу з Азербайджану важливе на тлі перебоїв і зростання цін на енергетичному ринку", - наголосила єврокомісарка на пресконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запаси газу в Європі впали нижче 40%

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) газ (10645) Єврокомісія (2288) енергетика (2696)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
05.02.2022 12:16 Відповісти
+5
побоятся Турции
показати весь коментар
05.02.2022 11:56 Відповісти
+3
Ща с кацапами никто не будет сю-сюкатись.
показати весь коментар
05.02.2022 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит скоро кацапы Карабах подпалят
показати весь коментар
05.02.2022 11:35 Відповісти
побоятся Турции
показати весь коментар
05.02.2022 11:56 Відповісти
Ща с кацапами никто не будет сю-сюкатись.
показати весь коментар
05.02.2022 12:18 Відповісти
Уже сгорел...
Там есть другие рычаги...которые дергать можно только совместно...
Рынок овощей и промка...обоим есть что терять...Если даже кацапы промку заменят китайской, то рынок овощей ну никак... слишком все запущено..

С Украиной аналогично...Эрдоган расширяет свое влияние и очень может быть что и на зерно, на сахар врядли (там Порошенко влез крепко) и на стратегические отрасли...
Турция не Британия, которой здесь по сути делать нечего (в плане что-то урвать)...надо быть крайне осторожным с Турцией...
показати весь коментар
05.02.2022 13:42 Відповісти
давай лейтенант, озвучуй крик душі, як тобі при старті на Венер, підступно нагадив у скафандр Петро Олексійович.
показати весь коментар
05.02.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 12:16 Відповісти
Шось мені підказує, що Азербайджан не відмовить 👍😁
показати весь коментар
05.02.2022 12:19 Відповісти
будемо надіятись, що газ з Азербайджана і до нас дійде, от тільки яка ціна того газу буде
показати весь коментар
05.02.2022 12:40 Відповісти
Ціну російського ми вже на собі відчули!
показати весь коментар
05.02.2022 12:57 Відповісти
Газпром заблокировал все потоки нефти и газа не только из Азербайджана, Казахстана, а из всего медвежьего подбрюшья в Азии.
показати весь коментар
05.02.2022 12:47 Відповісти
...откуда ты Бобик вылез? Из какой рассейской будки подскуливаешь?
показати весь коментар
05.02.2022 13:27 Відповісти
Бобик,, ти не розумієш, що газ з "Шах Деніз", повинен бути проданий "Газпрому", а він розподіляє. Немає у "Шах Деніз" газопроводу з Європою
показати весь коментар
06.02.2022 01:17 Відповісти
..ще одне обдристана руснява шавка вилізла ..та заскавчала...))) https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2722781-v-evropu-pocav-nadhoditi-gaz-z-azerbajdzanu-v-obhid-rf.html це тобі... смердяча руснява шавка..))))
показати весь коментар
06.02.2022 13:10 Відповісти
Может просто купить у России и не перепродавать дальше?
показати весь коментар
05.02.2022 16:08 Відповісти
 
 