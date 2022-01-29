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Новини
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Запаси газу в Європі впали нижче 40%

Запаси газу в Європі впали нижче 40%

Рівень запасів газу в підземних сховищах газу Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

У Європі цього місяця тримається дуже м'яка погода (на два з половиною градуси тепліше, ніж роком раніше), але власники запасів вирішили використати їх для захисту від високих цін. У багатьох контрактах із постачальниками використовується біржовий індекс "на місяць вперед" і зараз ціна його виконання перебуває на історичному максимумі. В середньому минулого місяця на хабі TTF газ торгувався по $1310 за тисячу кубометрів із максимальним значенням до $2138. У цих умовах зараз купівля газу на спотовому ринку (середні котирування з початку місяця $976 за тисячу кубометрів) здається більш вигідним рішенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС працюють над питанням альтернативного варіанту постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну, - заява Байдена і фон дер Ляєн

Така захисна поведінка імпортерів серйозно знизила фізичний імпорт газу в Європу. За першу половину січня експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя впав на 40%, і є всі причини очікувати збереження цього тренду на весь місяць. Однак обсяги експорту можуть змінитися вже в лютому в міру стабілізації цін, зазначають аналітики.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, за підсумками газової доби 27 січня запаси в ПСГ Європи впали до 39,65%. Це на 15,6 процентного пункту нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Досягнутий рівень запасів швидше відповідає позначці кінця сезону відбору, а не середини зими. За історію спостережень Gas Infrastructure Europe (з 2011 року) середній рівень запасів на кінець сезону відбору становить 36% (максимум був в 2020 році – 53,96%, в 2018 році поки що зафіксовано історичний мінімум в 18,56%, але цьогоріч цей рекорд буде оновлено).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль

Відбір продовжиться ще два місяці: лютий і березень, який російські газовики прямо називають ще одним місяцем зими. ("Змінюється сезонний профіль поставок. Березень став повноправним зимовим місяцем", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у вересні).

Попри те, що в ПСГ Європи залишається ще близько 43 млрд куб.м газу, у міру спустошення резервуарів максимальна добова продуктивність сховищ знижується, і не буде можливості оперативно вивести в систему максимальний обсяг газу.

Імпорт СПГ в ЄС в січні 2022 року зростає в 2,7 раза проти минулого року (до 10,3 млрд куб.м), свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Автор: 

газ (10489) Європа (1876)


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Топ коментарі
+14
Почему бы Европе не вспомнить наш 2005-й и то что говорил Ющенко?
И почему бы ЕС не сравнить их Шредера и с так называемой нашей Тимошенко???
Когда Украина славами умного человека, Ющенко, говорила этим утыркам, что газ для Мокшандии - это оружие, а кремлевские суки типа Тимошенко загоняют в кабалу страну, ради собственной выгоды, то жирная Европа думала что это не про них...
Может хоть сейчас дойдет???
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29.01.2022 15:35 Відповісти
+5
Продержится Европа + вроде как погода мягкая относительно, шантаж путина не пройдёт.
А этот шантаж ему припомнят. Думаю, европейцы сделают вывода и на следующий год законтрактуют СПГ объёмы с Ближнего Востока, Северной Америки и Северной Африки.

Вот только ещё останется вопрос мощностей для хранения - самые большие ПХГ в Европе выкупил Газпром. Надо либо национализировать, либо, если Газпром будет спецом их держать пустыми, европейцам придётся хранить газ в Украине (что очень кстати), благо ПХГ у нас большие.
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29.01.2022 15:36 Відповісти
+4
работоспособно на 30 ярдов, нужно бы восстановить работоспособность остальных, но про что я это, у нас правительство никогда не думает даже на секунду наперед, не говоря уже о каком либо серьезном планировании, для них снег каждой зимы это ВНЕЗАПНОЕ явление.
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29.01.2022 15:40 Відповісти
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Можем вам прислать спасителя Ахметку с его зельоными тарифами.
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29.01.2022 15:28 Відповісти
Это "самострел" экипажа ватных джедаев
- чтобы не попасть под ПВО Украины...
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29.01.2022 15:57 Відповісти
Только могу выразить найглубочайшую озабоченность и найвысшую обеспокоенность!
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29.01.2022 15:35 Відповісти
Почему бы Европе не вспомнить наш 2005-й и то что говорил Ющенко?
И почему бы ЕС не сравнить их Шредера и с так называемой нашей Тимошенко???
Когда Украина славами умного человека, Ющенко, говорила этим утыркам, что газ для Мокшандии - это оружие, а кремлевские суки типа Тимошенко загоняют в кабалу страну, ради собственной выгоды, то жирная Европа думала что это не про них...
Может хоть сейчас дойдет???
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29.01.2022 15:35 Відповісти
там ще раніше була така сама історія, коли тягнули Уренгой помари Ужгород. Америкоси ще тоді гундосили, що це сокрира війни з диким Заходом, яку дуже легко підняти. Але тоді все більш менш обійшлося, купили Бзежинського і пішли з Кетаем америкоси цілуватись. Ну а наші "заробітчани" таки хочуть сватами бути на чужому весіллі, яке так і не відбудеться. Навіть "на кофе" не запросять.
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29.01.2022 17:01 Відповісти
О,знову тюлька комусь всралася . А здається ще зовсім недавно сивочолий гетьман заявляв, що Україна успішно впровадила ринок газу і стала абсолютно енергонезалежною державою. Чомусь тюльконенависники забувають, що той кабальний газовий контракт був розірваний в судовому порядку і Україна отримала величезну грошову компенсацію від газпрому. Також, це тюлька заважала налагодити інші джерела постачання газу крім росії?
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29.01.2022 19:09 Відповісти
Розумний Ющенко разом з Януковичем за допомогою Путіна - в інтересах свого агента Фірташа і решти олігархату посадили Тимошенко. І усі разом вони створили тут поточний бедлам і альтернативну реальність в головах бідолашних українців, яка й надалі тут живе і квітне.
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29.01.2022 19:39 Відповісти
"Розумний" Ющенко, якій знюхався з Фірташем зе між першим та другим турами виборів і родина якого прилетіла на його івнагурацію особистим літаком Фірташа, як раз і розірвав той вигідний Україні контракт, що Кучма уклав з Єльциним.

Це Ющенко дозволил прокладці Путіна-Медведева-Фірташа працювати на газовому ринку України та почал поднімати ціну на газ.

Це той самий Ющенко, що наказал Дубіні 31 грудня негайно прервати підписання вже узгодженного контракту на газ та повернутися у Київ і Україна отримала чергову Газову війну. ось тільки не Путлер, ні Ющенко, ні Фірташ, ні Бойко не знали, що за наказом Тимошенко таємно провели деяки роботи на ГТС і з'явилися можливость постачати газ з ПГХ Західної України на Схід, тому Україна і протрималася майже три тиждня!!!

Це той самий Ющенко, що у 1993-1994-м вкрав в банку "Україна" коштів на 80 млн доларів та вивив їх не у Лондон, а у Мацкву.
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31.01.2022 14:17 Відповісти
Продержится Европа + вроде как погода мягкая относительно, шантаж путина не пройдёт.
А этот шантаж ему припомнят. Думаю, европейцы сделают вывода и на следующий год законтрактуют СПГ объёмы с Ближнего Востока, Северной Америки и Северной Африки.

Вот только ещё останется вопрос мощностей для хранения - самые большие ПХГ в Европе выкупил Газпром. Надо либо национализировать, либо, если Газпром будет спецом их держать пустыми, европейцам придётся хранить газ в Украине (что очень кстати), благо ПХГ у нас большие.
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29.01.2022 15:36 Відповісти
работоспособно на 30 ярдов, нужно бы восстановить работоспособность остальных, но про что я это, у нас правительство никогда не думает даже на секунду наперед, не говоря уже о каком либо серьезном планировании, для них снег каждой зимы это ВНЕЗАПНОЕ явление.
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29.01.2022 15:40 Відповісти
38, а не 30.
Нам потрібно цього літку заповнити їх на 100%, тоді ГТС буде працювати як швейцарський годинник.
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31.01.2022 14:19 Відповісти
Газ поставляют частные фирмы. Туда где больше платят.
Законтрактуют газовозы в Европу по 700, а Азия будет платить по 1500. Тогда, развернут частные фирмы газовозы в Азию.
LNG - это всего 10-15% от всего газа - 200млр в год Европе надо.
Хранить Европейский газ в ПГХ Украины это единственное, что можно предложить.
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29.01.2022 15:55 Відповісти
Только что прочитал новость, что премьер-министр Шмыгаль уже выступил с таким предложением. Читают наш форум (шучу, разумеется, это был очевидно возможный шаг)
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29.01.2022 16:31 Відповісти
Только потом выходит дебил Ветренко, и требует от компаний продавать 20% газа по не рыночной цене.
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29.01.2022 17:18 Відповісти
Там арифметика против которой сложно что-то противопоставить.

Потребление газа в ЕС порядка 400млрд м3 в год. Мощности СПГ около 10 млрд в месяц которые на полную мощность никогда не загружены в силу разных причин.

То есть СПГ не способен покрыть более 20%.

В Украине можно хранить только газ газпрома. Реверсная труба из ЕС к хранилищам физически отсутствует. По имеющейся идёт газ исключительно всё того же газпрома и только в направлении ЕС .
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29.01.2022 17:56 Відповісти
Не говорю, что всё просто. Но, во-первых, мощности по приёму СПГ можно быстро нарастить. Плюс в газовом балансе Европы Газпром - около 40% только (остальное идёт из Норвегии, Алжира, Азербайджана, СПГ, своя добыча). Это очень много, пределом зависимости считается 30%, но в целом ещё решаемо. Во-вторых, Газпром украинскую трубу практически собирается оставить пустой. Поэтому "реверсная" труба к ПХГ не критично нужна, основную трубу надо же будет как-то использовать - не пустой же ей стоять и ржаветь. И таким образом мощности украинской ГТС будут использоваться как регулирующие.
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29.01.2022 21:27 Відповісти
Так недавно же заключили новый газовый договор. По нему труба по-сути газпромовская.

Чтобы заблокировать реверс им нужно сохранять символический транзит на смешные суммы.

Суть текущей газовой войны с Европой в том, что газпром купил в тойже Европе газовые хранилища и по-сути блокирует украинские. В результате зимой резкий дефицит газа, заоблачные цены, которые и есть инструментом шантажа/вымогательства кацапов.
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30.01.2022 13:08 Відповісти
Транзитная магистраль не одна, там несколько маршрутов. Это во-первых.
Во-вторых, если газ идёт и на вход, и на выход, то можна взаимозачётом с европейцами работать, то есть "символический транзит" газпромовского газа отправлять в ПХГ и добавлять реальный реверс, а разницу оставлять сразу в Европе на текущее потребление. Короче, было бы желание, технически всё можно организовать
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30.01.2022 13:21 Відповісти
Про "виртуальный реверс" конечно известно. И газпрому тоже.

Поэтому они постоянно сокращают транзит через Украину. Когда транзит будет около нуля, то возможность закачивать в украинские хранилища тоже будет там же. Это нехитрая схема блокировки наших хранилищ, чтоб не мешали шантажировать ЕС.

Труба по транзитному договору качает кацапский газ. Даже если его около нуля, то реверс по-сути заблокирован.
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30.01.2022 14:00 Відповісти
Катар ранее поставлял в США до 40 млрд кубов газа морем. У Катара самый большой в мире флот газовозов. В Польше построен терминал, который не зависит от Босфора. В 1997-м Украина за пол года построила 500 км газопровода в Керчь (который при совдепии не имел газоснабжения).
1. Дотянуть новую трубу из Польши.
2. Параллельно существующим газопроводам внутри Украины, вместо денег на дороги протянуть новые трубы, меньшего диаметра, чтобы можно было поддерживать меньшее давление газа внутри страны.
3. Николаевскому и Сумскому заводу срочные задания на разработку новых компрессорных, менее энергозатратных компрессорных станций и замену существующих. Если нет разработок, обратится к Канаде, которая снабжает газом США, к Норвегии, которая снабжает газом Европу, к Японии, к Австралии...
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31.01.2022 14:27 Відповісти
Треба терміново підірвати СП2. Тоді кацапи точно не почнуть наступ далі.
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29.01.2022 15:44 Відповісти
На жаль неможливо виконати, але ідея цілком слушна.
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29.01.2022 15:48 Відповісти
Легко
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29.01.2022 15:49 Відповісти
а также СП-1, Турецкий и Ямал. Тогда агрессор будет качать только через Украину (!) .
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29.01.2022 16:00 Відповісти
Если агрессор обстреляет Киев ракетами, то послать диверсантов и повзрывать все газопроводы РФ. Интересненько, РФ не Украина, там зимой холодно, вон в Москве сейчас метр снега )))))))))))
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31.01.2022 14:29 Відповісти
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29.01.2022 15:47 Відповісти
Архитектурные излишества





Лучший год в истории России - 2007. Доллар по 26, вторичка в Москве - 90 тыс. квадрат, пиво - 30 руб., Winston - 21 рубль, 92-й бензин - 20, Сочи - столица Олимпиады, воссоединение церквей, идём в Европу, в кино - Орден Феникса, в музыке - Klaxons, Gogol Bordello и Kaiser Chiefs.
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29.01.2022 15:53 Відповісти
А потом напали на Грузию...
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31.01.2022 14:30 Відповісти
це дуже добре
вже час гєйропі замислитись над своєю залежністю від фашистської расісі
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29.01.2022 15:53 Відповісти
Да фигня это, путлеровский пугалки, думаю что Штаты и Эмираты в случае чего всегда сжиженным помогут а Норвегия добычу увеличит…. На рашке свет клином не сошёлся… путиноиды сейчас всё во вред Западу начнут делать, чтобы все застонали и просили лично вяликого и мудрого царька куйла дать газ…
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29.01.2022 15:55 Відповісти
Так Рашка, поставляет, в Европу, вроде бы, треть газа.
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29.01.2022 15:59 Відповісти
В Германию половину. И мнение гансов там ключевое.
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29.01.2022 17:59 Відповісти
Было ключевое. Так точнее.
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31.01.2022 14:31 Відповісти
В следующем году, газпром сделает газ в Европе по 100$, тогда добыча сланцевого газа снова станет не рентабельной и они снова законсервируют скважины. Газа снова на всех не будет хватать и через два года цена повысится до 2000$.
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29.01.2022 16:29 Відповісти
Рентабельность добычи сланцевого меньше 80 долларов. А внутри РФ месторождения почти пусты. Это в Туркмении несколько новых, доказанных, по 6 триллионов а одно вообще 12 триллионов кубов. Нитку через Каспий на Азербайджан и Турцию и гуд бай Кацапия. А у Кацапии тогда останется только Штокмановское, в очень холодных водах, а технологий добычи в таких условиях у Кацапии нет и вряд ли дадут. А если, например, фрицы дадут, то там себестоимость добычи минимум 160 долларов.
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31.01.2022 14:34 Відповісти
Вот ссылка, на Украинский ресурс, там с погрешностью в оптимистичном направлении пишут:
"Сегодня этот газ стоит порядка 110 долл. за 1 тыс. куб.м. Затраты на сжижение, транспортировку в Европу доводят его цену до 200 долл. за 1 тыс. куб. м, что уже экономически выгодно." https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12026.3.1.016.pdf
Вероятно этим цифрам можно было верить. И я не стану доказывать, что себестоимость в будущем может только расти и убеждать, что такие поставки не очень надёжны, потому, что это дело неблагодарное. Я только напомню, что, ЕС потребляет только импортируемого газа 600 млрд. кубов в год. Доля газпрома =200млрд. Остальные потребности Европы и примкнувшей к ней Турции возмещают норвежцы, 100-110 млрд. кубометров трубного газа в год, алжирцы 10 млрд. кубов трубного газа плюс СПГ, количество которого плавает в зависимости от сформировавшейся на европейских хабах цены) и азербайджанцы (пока 5 млрд. трубного газа с плавным удвоением этой цифры в течение ближайших лет).
Это так справочные данные для тебя. Остальные потребности Европы возмещают поставки СПГ по ломовым ценам, там царят катарцы, нигерийцы, американцы и алжирцы, ну, и Кацапия тоже. А цены они формируются от наличия спроса на товар и его предлагаемого на рынке количества. Так, что недостаток товара в 10% ведёт к удвоению цены, а излишек на такие же 10% снижают цену в двое.
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31.01.2022 20:12 Відповісти
Тыкать будете жене и детям. Это раз.

Во-вторых, у нас в Украине есть украинские ресурсы, но их конечные бенефициары в Кремле.
Про себестоимость достаточно посмотреть на цены в США.

Газ Газпрома, из того объема что продают в ЕС, на 80% это газ Туркменистана.

И запомните простую вещь - цена на газ и нефть не бывает рыночной, она исключительно политическая. Например Румыния установила 180 на 10 лет, а себестоимость добычи газа в Украине 1 гривна=1 кубометр, ну а то, по каким спекулянты продают, это совсем другая песня.
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31.01.2022 23:16 Відповісти
Курвиметр, не мороч те мне голову. Отчего я должен опровергать ваши шизофреничные фантазии? Туркмения, действительно, занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире, но основную часть добываемого топлива поставляет в Китай. Из Туркменистана в Китай было отправлено около 34 миллиардов кубометров природного газа". Прокачка Туркменского газа в Европу через Россию вообще несколько лет отсутствовала и только недавно возобновились, однако она остаётся на исторически низком уровне. Правда на данный момент Газпром экспорт" и турецкая Botas заключили новые соглашения по поставке Туркменского газа в Турцию и использованию газотранспортной системы "Турецкий поток" до 5,75 миллиарда кубов в течение 4 лет, начиная с 1 января этого года. Ваши цифры о 80% (это 160 млрд в год), вообще нелепы. И запомните простую вещь. В любом государстве мира, политические решения принимаются исключительно из экономических соображений в первую очередь для пользы своему государству, а во вторую для пользы своим союзникам и в третью для вреда своим недругам и в-четвёртых своим конкурентам. Так, что Украина сделала неверный шаг в выборе союзников. На самом деле ваши союзники - это вторичное звено в международной системе распределения труда. Они ( ЕС ) , покупают энергию и углеводороды у (если Вам, Курвиметрам так нравится, то) у мировой бензоколонки с ядерными ракетами, (а если не нравится, то мировой энерго державы с ядерными ракетами), и добавив к нему свою прибавочную стоимость получают свою национальную продукцию. Газ и нефть, кроме тепла и электроэнергии - это сырьё для нефтехимической продукции. Это и удобрения, полиэтилен, поликарбонат, трубы, кабели, шины, зонтики, косметика, одежда, корпуса бытовой техники, автомобильные детали и многое другое в том числе и латекс которого так не хватает Украине. Так он этот мир устроен. Он не очень совершенный, но он такой, а не тот, что существует в Вашей голове.
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01.02.2022 06:16 Відповісти
Про себестоимость посмотри те по странам мира, и особенно в США. Имей те в виду, что там таблица в непривычных для Вас киловатт часах. На кубометры надеюсь у Вас ума хватит самостоятельно перевести. Так вот, в самих Соединённых Штатах газ собственной добычи, на много дороже, даже чем у Вас в Украине.
https://ru.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/#hl48 https://ru.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/#hl48
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01.02.2022 14:04 Відповісти
Пусть экономят, главное не злить Пудинга😁
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29.01.2022 16:30 Відповісти
Не бздите, зима заканчивается.
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29.01.2022 16:55 Відповісти
Не понимаю паники на ровном месте. Через 30 дней заканчивается зима. Уже в марте будет стабильная положительная температура в большей части ЕС и в том числе на юге України, где я живу. Что за суета под клиента?
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29.01.2022 17:05 Відповісти
Зато вся ЕС убедилась в том, кто такие кацапы. И очередной раз поняли, что гитлеровцы в Германии не перевелись.
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31.01.2022 14:35 Відповісти
Шкода ',що морозу -20 не має...хай би трішки "зажерті бюргери" дупи поморозили
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29.01.2022 17:53 Відповісти
Є така приказка: - Поки товстий схудне - худий здохне.

Німці в будь-якому разі мерзнути не будуть. А от вся периферія ЕС може постраждати.
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29.01.2022 18:02 Відповісти
А если старые, со Второй мировой, морские, еще не найденные мины случайно заденут Сп-1 и СП-2? Ваша версия ответа на вопрос - где тогда Рейх будет брать газ?
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31.01.2022 14:37 Відповісти
А ведь мы их предупреждали что Путин это газовый гопник.
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29.01.2022 18:44 Відповісти
 
 