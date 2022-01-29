Запаси газу в Європі впали нижче 40%

Рівень запасів газу в підземних сховищах газу Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

У Європі цього місяця тримається дуже м'яка погода (на два з половиною градуси тепліше, ніж роком раніше), але власники запасів вирішили використати їх для захисту від високих цін. У багатьох контрактах із постачальниками використовується біржовий індекс "на місяць вперед" і зараз ціна його виконання перебуває на історичному максимумі. В середньому минулого місяця на хабі TTF газ торгувався по $1310 за тисячу кубометрів із максимальним значенням до $2138. У цих умовах зараз купівля газу на спотовому ринку (середні котирування з початку місяця $976 за тисячу кубометрів) здається більш вигідним рішенням.

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Така захисна поведінка імпортерів серйозно знизила фізичний імпорт газу в Європу. За першу половину січня експорт "Газпрому" в далеке зарубіжжя впав на 40%, і є всі причини очікувати збереження цього тренду на весь місяць. Однак обсяги експорту можуть змінитися вже в лютому в міру стабілізації цін, зазначають аналітики.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, за підсумками газової доби 27 січня запаси в ПСГ Європи впали до 39,65%. Це на 15,6 процентного пункту нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Досягнутий рівень запасів швидше відповідає позначці кінця сезону відбору, а не середини зими. За історію спостережень Gas Infrastructure Europe (з 2011 року) середній рівень запасів на кінець сезону відбору становить 36% (максимум був в 2020 році – 53,96%, в 2018 році поки що зафіксовано історичний мінімум в 18,56%, але цьогоріч цей рекорд буде оновлено).

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Відбір продовжиться ще два місяці: лютий і березень, який російські газовики прямо називають ще одним місяцем зими. ("Змінюється сезонний профіль поставок. Березень став повноправним зимовим місяцем", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у вересні).

Попри те, що в ПСГ Європи залишається ще близько 43 млрд куб.м газу, у міру спустошення резервуарів максимальна добова продуктивність сховищ знижується, і не буде можливості оперативно вивести в систему максимальний обсяг газу.

Імпорт СПГ в ЄС в січні 2022 року зростає в 2,7 раза проти минулого року (до 10,3 млрд куб.м), свідчать дані Gas Infrastructure Europe.