Запасы газа в Европе упали ниже 40%
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40-процентной отметки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", расход газа из хранилищ в январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.
В Европе в этом месяце держится мягкая погода (на два с половиной градуса теплее, чем годом ранее), но владельцы запасов решили использовать их для защиты от высоких цен. Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед", и сейчас цена его выполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по $1310 за тысячу кубометров с максимальным значением до $2138. В этих условиях сейчас покупка газа на спотовом рынке (средние котировки с начала месяца $976 за тысячу кубометров) кажется более выгодным решением.
Такое защитное поведение импортеров серьезно снизило физический импорт газа в Европу. За первую половину января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 40% и есть все причины ожидать сохранения этого тренда на весь месяц. Однако объемы экспорта могут измениться в феврале по мере стабилизации цен, отмечают аналитики.
Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 27 января запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
Достигнутый уровень запасов скорее соответствует отметке конца сезона отбора, а не середине зимы. За историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36% (максимум был в 2020 году – 53,96%, в 2018 году пока зафиксирован исторический минимум в 18,56%, но в этом году этот рекорд будет обновлен).
Отбор продлится еще два месяца: февраль и март, российские газовики прямо называют еще одним месяцем зимы. ("Изменяется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре).
Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще около 43 млрд куб.м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.
Импорт СПГ в ЕС в январе 2022 г. растет в 2,7 раза против прошлого года (до 10,3 млрд куб.м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
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- чтобы не попасть под ПВО Украины...
И почему бы ЕС не сравнить их Шредера и с так называемой нашей Тимошенко???
Когда Украина славами умного человека, Ющенко, говорила этим утыркам, что газ для Мокшандии - это оружие, а кремлевские суки типа Тимошенко загоняют в кабалу страну, ради собственной выгоды, то жирная Европа думала что это не про них...
Может хоть сейчас дойдет???
Це Ющенко дозволил прокладці Путіна-Медведева-Фірташа працювати на газовому ринку України та почал поднімати ціну на газ.
Це той самий Ющенко, що наказал Дубіні 31 грудня негайно прервати підписання вже узгодженного контракту на газ та повернутися у Київ і Україна отримала чергову Газову війну. ось тільки не Путлер, ні Ющенко, ні Фірташ, ні Бойко не знали, що за наказом Тимошенко таємно провели деяки роботи на ГТС і з'явилися можливость постачати газ з ПГХ Західної України на Схід, тому Україна і протрималася майже три тиждня!!!
Це той самий Ющенко, що у 1993-1994-м вкрав в банку "Україна" коштів на 80 млн доларів та вивив їх не у Лондон, а у Мацкву.
А этот шантаж ему припомнят. Думаю, европейцы сделают вывода и на следующий год законтрактуют СПГ объёмы с Ближнего Востока, Северной Америки и Северной Африки.
Вот только ещё останется вопрос мощностей для хранения - самые большие ПХГ в Европе выкупил Газпром. Надо либо национализировать, либо, если Газпром будет спецом их держать пустыми, европейцам придётся хранить газ в Украине (что очень кстати), благо ПХГ у нас большие.
Нам потрібно цього літку заповнити їх на 100%, тоді ГТС буде працювати як швейцарський годинник.
Законтрактуют газовозы в Европу по 700, а Азия будет платить по 1500. Тогда, развернут частные фирмы газовозы в Азию.
LNG - это всего 10-15% от всего газа - 200млр в год Европе надо.
Хранить Европейский газ в ПГХ Украины это единственное, что можно предложить.
Потребление газа в ЕС порядка 400млрд м3 в год. Мощности СПГ около 10 млрд в месяц которые на полную мощность никогда не загружены в силу разных причин.
То есть СПГ не способен покрыть более 20%.
В Украине можно хранить только газ газпрома. Реверсная труба из ЕС к хранилищам физически отсутствует. По имеющейся идёт газ исключительно всё того же газпрома и только в направлении ЕС .
Чтобы заблокировать реверс им нужно сохранять символический транзит на смешные суммы.
Суть текущей газовой войны с Европой в том, что газпром купил в тойже Европе газовые хранилища и по-сути блокирует украинские. В результате зимой резкий дефицит газа, заоблачные цены, которые и есть инструментом шантажа/вымогательства кацапов.
Во-вторых, если газ идёт и на вход, и на выход, то можна взаимозачётом с европейцами работать, то есть "символический транзит" газпромовского газа отправлять в ПХГ и добавлять реальный реверс, а разницу оставлять сразу в Европе на текущее потребление. Короче, было бы желание, технически всё можно организовать
Поэтому они постоянно сокращают транзит через Украину. Когда транзит будет около нуля, то возможность закачивать в украинские хранилища тоже будет там же. Это нехитрая схема блокировки наших хранилищ, чтоб не мешали шантажировать ЕС.
Труба по транзитному договору качает кацапский газ. Даже если его около нуля, то реверс по-сути заблокирован.
1. Дотянуть новую трубу из Польши.
2. Параллельно существующим газопроводам внутри Украины, вместо денег на дороги протянуть новые трубы, меньшего диаметра, чтобы можно было поддерживать меньшее давление газа внутри страны.
3. Николаевскому и Сумскому заводу срочные задания на разработку новых компрессорных, менее энергозатратных компрессорных станций и замену существующих. Если нет разработок, обратится к Канаде, которая снабжает газом США, к Норвегии, которая снабжает газом Европу, к Японии, к Австралии...
Лучший год в истории России - 2007. Доллар по 26, вторичка в Москве - 90 тыс. квадрат, пиво - 30 руб., Winston - 21 рубль, 92-й бензин - 20, Сочи - столица Олимпиады, воссоединение церквей, идём в Европу, в кино - Орден Феникса, в музыке - Klaxons, Gogol Bordello и Kaiser Chiefs.
вже час гєйропі замислитись над своєю залежністю від фашистської расісі
"Сегодня этот газ стоит порядка 110 долл. за 1 тыс. куб.м. Затраты на сжижение, транспортировку в Европу доводят его цену до 200 долл. за 1 тыс. куб. м, что уже экономически выгодно." https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12026.3.1.016.pdf
Вероятно этим цифрам можно было верить. И я не стану доказывать, что себестоимость в будущем может только расти и убеждать, что такие поставки не очень надёжны, потому, что это дело неблагодарное. Я только напомню, что, ЕС потребляет только импортируемого газа 600 млрд. кубов в год. Доля газпрома =200млрд. Остальные потребности Европы и примкнувшей к ней Турции возмещают норвежцы, 100-110 млрд. кубометров трубного газа в год, алжирцы 10 млрд. кубов трубного газа плюс СПГ, количество которого плавает в зависимости от сформировавшейся на европейских хабах цены) и азербайджанцы (пока 5 млрд. трубного газа с плавным удвоением этой цифры в течение ближайших лет).
Это так справочные данные для тебя. Остальные потребности Европы возмещают поставки СПГ по ломовым ценам, там царят катарцы, нигерийцы, американцы и алжирцы, ну, и Кацапия тоже. А цены они формируются от наличия спроса на товар и его предлагаемого на рынке количества. Так, что недостаток товара в 10% ведёт к удвоению цены, а излишек на такие же 10% снижают цену в двое.
Во-вторых, у нас в Украине есть украинские ресурсы, но их конечные бенефициары в Кремле.
Про себестоимость достаточно посмотреть на цены в США.
Газ Газпрома, из того объема что продают в ЕС, на 80% это газ Туркменистана.
И запомните простую вещь - цена на газ и нефть не бывает рыночной, она исключительно политическая. Например Румыния установила 180 на 10 лет, а себестоимость добычи газа в Украине 1 гривна=1 кубометр, ну а то, по каким спекулянты продают, это совсем другая песня.
https://ru.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/#hl48 https://ru.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/#hl48
Німці в будь-якому разі мерзнути не будуть. А от вся периферія ЕС може постраждати.