Запасы газа в Европе упали ниже 40%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40-процентной отметки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", расход газа из хранилищ в январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

В Европе в этом месяце держится мягкая погода (на два с половиной градуса теплее, чем годом ранее), но владельцы запасов решили использовать их для защиты от высоких цен. Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед", и сейчас цена его выполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по $1310 за тысячу кубометров с максимальным значением до $2138. В этих условиях сейчас покупка газа на спотовом рынке (средние котировки с начала месяца $976 за тысячу кубометров) кажется более выгодным решением.

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Такое защитное поведение импортеров серьезно снизило физический импорт газа в Европу. За первую половину января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 40% и есть все причины ожидать сохранения этого тренда на весь месяц. Однако объемы экспорта могут измениться в феврале по мере стабилизации цен, отмечают аналитики.

Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 27 января запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Достигнутый уровень запасов скорее соответствует отметке конца сезона отбора, а не середине зимы. За историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36% (максимум был в 2020 году – 53,96%, в 2018 году пока зафиксирован исторический минимум в 18,56%, но в этом году этот рекорд будет обновлен).

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Отбор продлится еще два месяца: февраль и март, российские газовики прямо называют еще одним месяцем зимы. ("Изменяется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре).

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще около 43 млрд куб.м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Импорт СПГ в ЕС в январе 2022 г. растет в 2,7 раза против прошлого года (до 10,3 млрд куб.м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.