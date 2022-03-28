Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це президент повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів переговори з Президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - йдеться в повідомленні.

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