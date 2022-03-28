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Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це президент повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів переговори з Президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар28.03.2022 19:09
+30 A rt #506652
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+19 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар28.03.2022 19:09
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ЖертваАборта!
Мамат кунем ЕС *******!
Враг общий
Низкий поклон УКРАИНЦАМ защитникам Родины.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
Могу сказать только одно-во всех постсовковых странах-процессы разрушения мелкого и среднего бизнеса,и фискальный напор на население-практически одинаков,как под копирку (названия только другие)
При том всегда "новшества" первый вводит казахстан,потом рашка,потом украина ,потом остальные
Своего рода "теория заговора"-но это так,вроде как координировалось с одного центра.
В народе говорят, Друг познаётся в беде.
Тюрки Азербайджана, в Беде и РАДОСТИ со своими БРАТЬЯМИ И СЁСТРАМИ!
Слава Нации.
Крым,Донбас,Луганск-УКРАИНА!
Гарабаг-АЗЕРБАЙДЖАН!
ИншаЛлаг, победа за УКРАИНОЙ!
АЛЛАХ АКБАР!
каРФаген-ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!
Санду, твоя очередь!
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s