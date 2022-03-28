Путин не готов на компромиссы по Украине, - Reuters
Президент России Владимир Путин не готов идти на компромиссы и заканчивать войну с Украиной.
Об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из американского Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.
"Все виденное мною свидетельствует, что он (Путин. – Ред.) не желает сейчас идти на компромисс", – сказал чиновник.
Этот комментарий прозвучал после того, как Президент Украины накануне в интервью российским журналистам очертил потенциальный путь завершения войны.
Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта.
Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители Офиса президента. Наша сторона настаивает, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.
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