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Путин не готов на компромиссы по Украине, - Reuters

путін

Президент России Владимир Путин не готов идти на компромиссы и заканчивать войну с Украиной.

Об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из американского Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Все виденное мною свидетельствует, что он (Путин. – Ред.) не желает сейчас идти на компромисс", – сказал чиновник.

Этот комментарий прозвучал после того, как Президент Украины накануне в интервью российским журналистам очертил потенциальный путь завершения войны.

Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта.

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Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, отмечают представители Офиса президента. Наша сторона настаивает, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

Госдепартамент США (1824) путин владимир (31224) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+62
а )(уйлу нема куда вже діватись ..тільки в бункері жити..бо вже самі свої грохнуть
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28.03.2022 19:27
+62
Вільній українській нації взагалі насрать на жєланія бункєрного обісраного сцаря...
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28.03.2022 19:27
+47
***** до цієй війни готувалось 20 років. Його мета вся Україна ,терор,голод і.т.д. До тогож в гдудні 2022 р 100 років заснування СРСР. Він зупиниться лише тоді ,коли вся його армія буде знищена і то може ще обстрілювать ракетами до самої смерті.
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28.03.2022 19:28
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Отже, він вибрав смерть.
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28.03.2022 21:26 Ответить
...або ж готовий оголосити "Великое Кормление". Пригадуєте Личинок Непредставимого Пхи?
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28.03.2022 21:42 Ответить
Так, цей сценарій мене влаштував би! Можна навіть у форматі екстреної новини, а не https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 новорічного вітання ...
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29.03.2022 04:00 Ответить
Війна закінчиться тоді коли буде знищено Путіна і його кліку , причому народу Росії після цього треба виправити мізки від пропаганди тільки не знаю як , взагалі Путін це звір, причому підранок , що робить його ще більш небезпечним і добивати його справа всього цивілізованого світу , а не тільки України , але Захід боягузливий і пасивний , я навіть не знаю чим це закінчиться , але треба сподіватись на краще.
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28.03.2022 21:54 Ответить
Путин пи-дар, а не "********". Трусливое подлое животное.
Живёт по правилу Ротшильдов: "побеждают смелые и осторожные"....
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28.03.2022 22:05 Ответить
То звездець скільки жерв від хайпожорів.
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28.03.2022 22:41 Ответить
Коли ця секта починає щось коментувати, ввижається, що зараз скажуть що у всьому винуваті ЗСУ,тероборона, так і весь народ, такі в них інтонації. І хотіли всі канали заставити, щоб тільки вони із своїми дебільними коментами всідалися. А по простому нагнітають істерику. Буданов надрукував списки ФСБ, то і надрукуй списки агентів ФСБ в Україні.
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28.03.2022 23:14 Ответить
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