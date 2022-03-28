Путін не готовий на компроміси щодо України, - Reuters

Президент Росії Володимир Путін не готовий іти на компроміси та закінчувати війну з Україною.

Про це агентство Reuters пише з посиланням на неназваного високопосадовця з американського Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Все бачене мною свідчить, що він (Путін. - Ред.) не бажає зараз іти на компроміс", - сказав чиновник.

Цей коментар прозвучав після того, як Президент України напередодні в інтерв’ю російським журналістам окреслив потенційний шлях щодо завершення війни.

Новий раунд переговорів між Україною та країною-агресором може розпочатися вже з 10-ї ранку вівторка, 29 березня.

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Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми та не піде на поступки з ключових питань, наголошують представники Офісу президента. Наша сторона наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та своєї територіальної цілісності.