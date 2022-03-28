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Путін не готовий на компроміси щодо України, - Reuters

путін

Президент Росії Володимир Путін не готовий іти на компроміси та закінчувати війну з Україною.

Про це агентство Reuters пише з посиланням на неназваного високопосадовця з американського Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Все бачене мною свідчить, що він (Путін. - Ред.) не бажає зараз іти на компроміс", - сказав чиновник.

Цей коментар прозвучав після того, як Президент України напередодні в інтерв’ю російським журналістам окреслив потенційний шлях щодо завершення війни.

Новий раунд переговорів між Україною та країною-агресором може розпочатися вже з 10-ї ранку вівторка, 29 березня.

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Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми та не піде на поступки з ключових питань, наголошують представники Офісу президента. Наша сторона наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та своєї територіальної цілісності.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) путін володимир (23772) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+62
а )(уйлу нема куда вже діватись ..тільки в бункері жити..бо вже самі свої грохнуть
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28.03.2022 19:27
+62
Вільній українській нації взагалі насрать на жєланія бункєрного обісраного сцаря...
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28.03.2022 19:27
+47
***** до цієй війни готувалось 20 років. Його мета вся Україна ,терор,голод і.т.д. До тогож в гдудні 2022 р 100 років заснування СРСР. Він зупиниться лише тоді ,коли вся його армія буде знищена і то може ще обстрілювать ракетами до самої смерті.
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28.03.2022 19:28
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Отже, він вибрав смерть.
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28.03.2022 21:26 Відповісти
...або ж готовий оголосити "Великое Кормление". Пригадуєте Личинок Непредставимого Пхи?
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28.03.2022 21:42 Відповісти
Так, цей сценарій мене влаштував би! Можна навіть у форматі екстреної новини, а не https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 новорічного вітання ...
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29.03.2022 04:00 Відповісти
Війна закінчиться тоді коли буде знищено Путіна і його кліку , причому народу Росії після цього треба виправити мізки від пропаганди тільки не знаю як , взагалі Путін це звір, причому підранок , що робить його ще більш небезпечним і добивати його справа всього цивілізованого світу , а не тільки України , але Захід боягузливий і пасивний , я навіть не знаю чим це закінчиться , але треба сподіватись на краще.
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28.03.2022 21:54 Відповісти
Путин пи-дар, а не "********". Трусливое подлое животное.
Живёт по правилу Ротшильдов: "побеждают смелые и осторожные"....
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28.03.2022 22:05 Відповісти
То звездець скільки жерв від хайпожорів.
1 Поляк і Арахамия фоткаеться на Яворовскому полігоні - 8 ракет 40 трупаків
2. В Сарни в Рівенскій обл Фотка в телеграмі навчань війскових -4 ракети
3. Тіктокер сфоткався с технікою в Киеві у торгового ценьру -2 ракети
4. Бігус розповів про ремонт літаків на заводі У Львові 4 ракети
5. 1+1 бере інтевью у біженців де одна дівчина розповіла що 1000 людей ховаеться в драмтеаторі - наступний день 500 кг бомба на драмтеатр

Гетьманцев в уряді Зеленского ввів в звітність gps кординати нафтогаз.
Маразм повний - через розпиарену передачу літаків - Польща не змогла по тихому передати Міги і Сушки
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28.03.2022 22:41 Відповісти
Коли ця секта починає щось коментувати, ввижається, що зараз скажуть що у всьому винуваті ЗСУ,тероборона, так і весь народ, такі в них інтонації. І хотіли всі канали заставити, щоб тільки вони із своїми дебільними коментами всідалися. А по простому нагнітають істерику. Буданов надрукував списки ФСБ, то і надрукуй списки агентів ФСБ в Україні.
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28.03.2022 23:14 Відповісти
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