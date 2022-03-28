Абрамович та ще двоє учасників переговорів України з РФ мали симптоми отруєння хімічною речовиною, - Bellingcat

Російський олігарх Роман Абрамович та ще двоє делегатів, які брали участь у перемовинах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня, мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ.

"Bellingcat може підтвердити, що три члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович", - йдеться у повідомленні.

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Журналісти Bellingcat нагадують, що Абрамович брав участь у перемовинах, учасником яких також був народний депутат України Рустем Умеров. Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що Умерова нібито отруїли. Сам депутат це заперечує. "Зі мною все гаразд. От моя відповідь на всі чутки, що їх розповсюджує жовта преса. Будь ласка, не довіряйте неперевіреній інформації. У нас триває інформаційна війна", - написав він у твіттері вранці 28 березня.

За інформацією розслідувачів, вночі після переговорів троє членів перемовин відчули симптоми отруєння - запалення шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку. Наступного дня вони виїхали з Києва до Львова, а звідти рушили через Польщу до Стамбула, щоб продовжити переговори.

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У Bellingcat повідомляють, що члени делегації попросили розслідувачів допомогти залучити фахівців із хімічної зброї, щоб провести експертизу. І експерти дійшли висновку: симптоми - ознака отруєння невизначеною хімічною зброєю.

Альтернатина версія появи симптомів - використання мікрохвильового опромінення.

Симптоми у членів делегації поступово зникли протягом наступного тижня, повідомляють у Bellingcat.