УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6354 відвідувача онлайн
Новини
54 489 106

Абрамович та ще двоє учасників переговорів України з РФ мали симптоми отруєння хімічною речовиною, - Bellingcat

абрамович,роман

Російський олігарх Роман Абрамович та ще двоє делегатів, які брали участь у перемовинах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня, мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ.

"Bellingcat може підтвердити, що три члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Попереду – новий раунд переговорів з РФ, наші пріоритети відомі, - звернення Зеленського. ВIДЕО

Журналісти Bellingcat нагадують, що Абрамович брав участь у перемовинах, учасником яких також був народний депутат України Рустем Умеров. Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що Умерова нібито отруїли. Сам депутат це заперечує. "Зі мною все гаразд. От моя відповідь на всі чутки, що їх розповсюджує жовта преса. Будь ласка, не довіряйте неперевіреній інформації. У нас триває інформаційна війна", - написав він у твіттері вранці 28 березня.

За інформацією розслідувачів, вночі після переговорів троє членів перемовин відчули симптоми отруєння - запалення шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку. Наступного дня вони виїхали з Києва до Львова, а звідти рушили через Польщу до Стамбула, щоб продовжити переговори.

Також читайте: Зеленський та Путін зустрічатися не планують, - Пєсков

У Bellingcat повідомляють, що члени делегації попросили розслідувачів допомогти залучити фахівців із хімічної зброї, щоб провести експертизу. І експерти дійшли висновку: симптоми - ознака отруєння невизначеною хімічною зброєю.

Альтернатина версія появи симптомів - використання мікрохвильового опромінення.

Симптоми у членів делегації поступово зникли протягом наступного тижня, повідомляють у Bellingcat.

Автор: 

Абрамович Роман (184) отруєння (944) перемовини (2859) Bellingcat (128) переговори з Росією (1070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
самою порядною людиною на московії виявився актор, який їбе собак
показати весь коментар
28.03.2022 19:07
+35
Пострадавший абрамович, патсталом!
показати весь коментар
28.03.2022 19:00
+25
Вже той абрамовіч не знає як йому від санкцій відхреститись. Нажерлись, набухались - дристали. Дурня якась. Отруїли, але через тиждень вилікувались. Хотіли б отруїть то вже б їх відспівали.
показати весь коментар
28.03.2022 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так первое, что надо делать на переговорах - это для начала облизать все стаканы, а потом пить все что на столе стоит...
показати весь коментар
28.03.2022 21:02 Відповісти
Нафіга народові України Абрамович ? Ми вірішуємо питання нашіх гаманців ?
показати весь коментар
28.03.2022 21:06 Відповісти
дуже слабий розчин метилового спирту от і вся хімічна зброя-наступним разом градус підвищуйте.
показати весь коментар
28.03.2022 21:44 Відповісти
Этот вброс в пользу Абрамовича, который там на переговорах сидит под столом. Теперь он пострадал за Украину (лицо покраснело...) , и поэтому Байден не должен накладывать на него санкции.

Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....

Если бы писали эту боевую "лапшу" только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.

Абрамович мечется. Грабь награбленное - его ночной кошмар.

А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...
показати весь коментар
28.03.2022 22:03 Відповісти
Обычная реакция на пыль от пожаров из чернобыльской зоны.
показати весь коментар
28.03.2022 22:16 Відповісти
А ПУТИНА КОГДА ОТРАВЯТ !!!???
показати весь коментар
29.03.2022 07:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 