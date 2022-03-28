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Зеленський та Путін зустрічатися не планують, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,зеленский,макрон,зеленський,путін

У Кремлі заявили, що не варто очікувати зустрічі президентів Росії та України після російсько-українських переговорів, які мають відбутися в Стамбулі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні. Просування немає", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок журналістам.

Так він відповів на запитання, чи є якесь просування на тему можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, чи можна її очікувати за підсумками переговорів у Стамбулі.

Він також сказав, що тема обміну військовополоненими не є предметом російсько-українських переговорів: "Це (обміни полоненими. – Ред.) не для переговорів між двома делегаціями. Тому відповіді немає".

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Пєсков зазначив, що новий раунд переговорів може відбутися у вівторок у Туреччині: "Сьогодні вони (переговори) навряд чи триватиме там. Сьогодні справді делегації вирушають до Туреччини. Очікуємо, що завтра це може теоретично відбутися".

"Поки що про прогрес говорити не можемо і не будемо. Сам факт, що переговори в очному форматі було вирішено продовжити, це важливо, безумовно. Але поки що ми, як і раніше, дотримуємося лінії на нерозголошення будь-яких деталей, пов'язаних із переговорами. Вважаємо, що це може лише зашкодити переговорному процесу", - додав він.

"Але поки що, на жаль, ми не можемо констатувати якісь суттєві досягнення і прориви", - наголосив Пєсков.

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Представник Кремля утримався від відповіді на запитання, які в Москви сподівання щодо майбутніх переговорів. "Ні, не міг би (дати оцінку)", - сказав Пєсков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
вот и славно - перемирие нам нах не нужно, только перемога
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28.03.2022 13:04
+14
*прогресса нет*, ага видят что общество не глотает отказ от нато, не глотает русификацию, не глотает *копромисс* от зеледента и Ко, и даже не глотает зраду от *сорваных* поставок и обещаний оружия
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28.03.2022 13:10
+13
Що за маніакальне бажання зустрітися з пуйлом?! Щоби що? Про що можна домовлятися після скоєного рашистьськими покидьками?!
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28.03.2022 13:12
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)(уйло зцить, в бункері ховається.Знає шо тільки вилізе його завалять нах..
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28.03.2022 13:03 Відповісти
Да, ***** боится, что Зеленский его убьёт.
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28.03.2022 15:09 Відповісти
Чем?
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28.03.2022 15:20 Відповісти
Парабелумом.
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28.03.2022 15:46 Відповісти
Та шоб вони здохли, турки травоніть чимось отих кацапских переговорників
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28.03.2022 13:04 Відповісти
вот и славно - перемирие нам нах не нужно, только перемога
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28.03.2022 13:04 Відповісти
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28.03.2022 13:35 Відповісти
От і добре! Тепер перекажіть це Нашому пре...
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28.03.2022 13:05 Відповісти
А Зеленський все ще планує. Дивина....
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28.03.2022 13:07 Відповісти
Як тепер грінпоц з цим жити має , не дають заглянути в очко )(уйлу.
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28.03.2022 13:09 Відповісти
*прогресса нет*, ага видят что общество не глотает отказ от нато, не глотает русификацию, не глотает *копромисс* от зеледента и Ко, и даже не глотает зраду от *сорваных* поставок и обещаний оружия
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28.03.2022 13:10 Відповісти
Воно думає,що зможе в чомусь переконати Пуйла-надто вже він простакувата істота.
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28.03.2022 13:24 Відповісти
Най спочатку Зе спробує переконати хоча б одну московитську самку в тому, що її синок вбивця і мародер, а московія - країна-терорист і винні в тому всі московити. Якщо в нього це вийде (а то є великий сумнів!), то тоді може щось белькотіти про зустріч з ******.
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28.03.2022 13:48 Відповісти
Що за маніакальне бажання зустрітися з пуйлом?! Щоби що? Про що можна домовлятися після скоєного рашистьськими покидьками?!
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28.03.2022 13:12 Відповісти
Пуйло кроме Китая никуда из своего бункера уже не выедет.Забудте уже про Турцию и прочие страны.
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28.03.2022 13:12 Відповісти
***** з ****** зустрічатись,правильно.
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28.03.2022 13:13 Відповісти
Там апостл Петро вже зачекався ***** біля воріт
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Яке "горе"!
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28.03.2022 13:20 Відповісти
Форумчани, сорьки 1000 раз. Щось глючить- чи телефон чи сайт😔
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28.03.2022 13:23 Відповісти
Таке і в компі
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28.03.2022 13:28 Відповісти
- ривочка, давайте поговорим за прекрасное
- давайте
- зеленський та ***** зустрічатися не планують
- и это прекрасно!
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28.03.2022 13:25 Відповісти
"Зеленський та Путін зустрічатися не планують..."-- логічно. Доки не знищений останній окупант на Українській землі, доки путлер не прийме всі умови України --нема чого ім зустрічатись.
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28.03.2022 13:32 Відповісти
Ссыкло как и все КАЦАПЫ
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28.03.2022 13:46 Відповісти
З ****** тільки ******* має зустрітись...
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28.03.2022 13:57 Відповісти
конечно не будут, ***** обосанное бздит.
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28.03.2022 13:59 Відповісти
Гитлер тоже не планировал и не встречался, и оно ка-то само "разрулилось"....
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28.03.2022 14:35 Відповісти
Ну і слава богу. Вже легше.
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28.03.2022 15:05 Відповісти
З ким зустрічатися? Нєту нікаково путінга. ))
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28.03.2022 17:58 Відповісти
 
 