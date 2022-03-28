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Абрамович и еще два участника переговоров Украины с РФ имеют симптомы отравления химическим веществом, - Bellingcat

абрамович,роман

Российский олигарх Роман Абрамович и еще два делегата, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, имели симптомы отравления химическим веществом.

Об этом сообщают журналисты-расследователи Bellingcat, передает Цензор.НЕТ.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, участвовавшие в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", - говорится в сообщении. .

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Журналисты Bellingcat напоминают, что Абрамович участвовал в переговорах, участником которых был народный депутат Украины Рустем Умеров. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Умеров якобы был отравлен. Сам депутат это отрицает. "Со мной все хорошо. Вот мой ответ на все слухи, которые распространяет желтая пресса. Пожалуйста, не доверяйте непроверенной информации. У нас продолжается информационная война", - написал он в твиттере утром 28 марта.

По информации расследователей, ночью после переговоров три члена переговоров почувствовали симптомы отравления - воспаление кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не утихали до утра. На следующий день они выехали из Киева во Львов, а оттуда двинулись через Польшу в Стамбул, чтобы продолжить переговоры.

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В Bellingcat сообщают, что члены делегации попросили расследователей помочь привлечь специалистов по химическому оружию, чтобы провести экспертизу. И эксперты пришли к выводу: симптомы – признак отравления неопределенным химическим оружием.

Альтернатиная версия появления симптомов – использование микроволнового облучения.

Симптомы у членов делегации постепенно исчезли на следующей неделе, сообщают в Bellingcat.

Абрамович Роман (94) отравление (1583) переговоры (4922) Bellingcat (139) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+48
самою порядною людиною на московії виявився актор, який їбе собак
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28.03.2022 19:07
+35
Пострадавший абрамович, патсталом!
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28.03.2022 19:00
+25
Вже той абрамовіч не знає як йому від санкцій відхреститись. Нажерлись, набухались - дристали. Дурня якась. Отруїли, але через тиждень вилікувались. Хотіли б отруїть то вже б їх відспівали.
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28.03.2022 19:04
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Так первое, что надо делать на переговорах - это для начала облизать все стаканы, а потом пить все что на столе стоит...
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28.03.2022 21:02 Ответить
Нафіга народові України Абрамович ? Ми вірішуємо питання нашіх гаманців ?
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28.03.2022 21:06 Ответить
дуже слабий розчин метилового спирту от і вся хімічна зброя-наступним разом градус підвищуйте.
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28.03.2022 21:44 Ответить
Этот вброс в пользу Абрамовича, который там на переговорах сидит под столом. Теперь он пострадал за Украину (лицо покраснело...) , и поэтому Байден не должен накладывать на него санкции.

Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....

Если бы писали эту боевую "лапшу" только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.

Абрамович мечется. Грабь награбленное - его ночной кошмар.

А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...
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28.03.2022 22:03 Ответить
Обычная реакция на пыль от пожаров из чернобыльской зоны.
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28.03.2022 22:16 Ответить
А ПУТИНА КОГДА ОТРАВЯТ !!!???
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29.03.2022 07:25 Ответить
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