Абрамович и еще два участника переговоров Украины с РФ имеют симптомы отравления химическим веществом, - Bellingcat

Российский олигарх Роман Абрамович и еще два делегата, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, имели симптомы отравления химическим веществом.

Об этом сообщают журналисты-расследователи Bellingcat, передает Цензор.НЕТ.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, участвовавшие в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", - говорится в сообщении. .

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Журналисты Bellingcat напоминают, что Абрамович участвовал в переговорах, участником которых был народный депутат Украины Рустем Умеров. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Умеров якобы был отравлен. Сам депутат это отрицает. "Со мной все хорошо. Вот мой ответ на все слухи, которые распространяет желтая пресса. Пожалуйста, не доверяйте непроверенной информации. У нас продолжается информационная война", - написал он в твиттере утром 28 марта.

По информации расследователей, ночью после переговоров три члена переговоров почувствовали симптомы отравления - воспаление кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не утихали до утра. На следующий день они выехали из Киева во Львов, а оттуда двинулись через Польшу в Стамбул, чтобы продолжить переговоры.

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В Bellingcat сообщают, что члены делегации попросили расследователей помочь привлечь специалистов по химическому оружию, чтобы провести экспертизу. И эксперты пришли к выводу: симптомы – признак отравления неопределенным химическим оружием.

Альтернатиная версия появления симптомов – использование микроволнового облучения.

Симптомы у членов делегации постепенно исчезли на следующей неделе, сообщают в Bellingcat.