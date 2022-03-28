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Новости Война
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Мы никогда не пойдем на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду государственности, - Зеленский

зеленський

Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду ее государственности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналу The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, некоторые компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, мы никогда не пойдем на них. Никогда", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в диалоге с российским президентом придется искать решение сложившейся проблемы.

"Мы должны говорить. Дело не в одном вопросе, одном ответе. Это о решении. Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, возможно, что-то о годах, возможно, что-то решать сейчас, возможно, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого… Это моя философия… Дело не в уважении, не в любви или еще в чем-то… Дело не в чувствах… Это очень конкретно… Есть проблема, и нужно в ней подробно разобраться и решить", – сказал глава государства.

Он также выразил полную уверенность в том, что Украина уже побеждает. "Пока твердо намерены не поддаваться этим требованиям. Я думаю, что мы побеждаем. Военная обстановка сложна, но мы отражаем атаки", - утверждает президент.

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Кроме того, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе крепкий мир после завершения войны с Путиным, Зеленский отметил, что не уверен, знает ли ответ на этот вопрос сам президент России.

"Я не знаю, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. Я думаю, что многие факторы будут влиять на его решение. Стабильность в регионах присутствия России будет играть роль и влиять на его решение. Вопрос о том, как изменятся отношения между Россией и Украиной в результате случившегося, большой. У меня на это нет ответа. Это большая проблема, очень большая проблема", – резюмировал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) переговоры (4922) россия (95413)


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Топ комментарии
+29
Я не розумію чому у такий час мене повинні лякати промови нашого президента. Це постійне мичання про якісь таємничі 'компроміси' з тваринами які прийшли нас вбивати вже остогидло.
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28.03.2022 15:28
+29
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28.03.2022 15:30
+26
нагадування про те, як він дбав про Державу перед лицем неминучої великої війни👇

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28.03.2022 15:29
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Підтримую...
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28.03.2022 15:19 Ответить
Що? Визнаня Криму,Дон. Луг. Хер. Зап. областей губерніями раші?
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28.03.2022 15:22 Ответить
Де ти то в тексті побачив? Чи товариш майор тобі сказали?
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28.03.2022 15:25 Ответить
А що,зелі вже майора ФСБ дали?!! Ти звідки визнав?
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28.03.2022 15:27 Ответить
"якісь компроміси...для порятунку життів тисяч людей", які скоро обернуться смертями міліонів?

діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася...
війна це проблема яка уважно !!! склалася !!!

да цього пц на цитати можна розривати !
бл.. !!!!!
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28.03.2022 15:27 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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28.03.2022 18:18 Ответить
він і втіленням повного розпаду державності

Державність Україна тримається на Народі та ЗСУ
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28.03.2022 15:46 Ответить
Не нужны эти переговоры --- убивать не останавливаюсь всех свинособак всех до единого . Кто сложит оружие тот будет жить . Все остальное от лукавого
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28.03.2022 16:58 Ответить
только в 2019 было время легких решений и грандиозных задач... казалось так все просто...
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28.03.2022 15:19 Ответить
Ну,ему ЖЕ обьяснили,что нужно только посадить Пороха и поцеловать жопу *****! И все! Царствуй,и не заморачивайся!
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28.03.2022 15:25 Ответить
Україні потрібен Гетьман !!!
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28.03.2022 15:29 Ответить
А не ВАЗелін!
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28.03.2022 15:49 Ответить
Видосики, селфики, шаурма...
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28.03.2022 18:39 Ответить
Знов за рибу гроші!
Люди хочуть мати конкретну відповідь,а не от-те "бее..меее"!
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28.03.2022 15:20 Ответить
Неправда. Піпл пісяє окропом!
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28.03.2022 15:28 Ответить
від "шашликів" у Харкові ?
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28.03.2022 15:38 Ответить
ви хочете конкретну відповідь від патологічно сцикливого боягуза ?

"...і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... "

з ким домовлятися ?
із "мясником" та "вбивцею" ??
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28.03.2022 15:37 Ответить
что оно мелет снова... не открывай рот!!
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28.03.2022 15:21 Ответить
Розпаду державності не буде і за гауляйтера, то що?
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28.03.2022 15:22 Ответить
Я не розумію чому у такий час мене повинні лякати промови нашого президента. Це постійне мичання про якісь таємничі 'компроміси' з тваринами які прийшли нас вбивати вже остогидло.
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28.03.2022 15:28 Ответить
це наш герой та мотиватор !!!

він на Оскарі виступав чи ні ?
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28.03.2022 15:39 Ответить
Да потому что уже становится очевидно, что дела идут херово, только об этом никто не говорит. Только и слышим, что враг окопался, деморализован, ресурсы заканчиваются. При этом на окраинах Киева стали ******* так как ни в один день до этого. Только и остаётся писать про очередную Чернобаевку..
помогать нам никто не спешит и на станет. И при таком положении вещей, наши земли и дальше будут ровнять с землей, а мы будем медленно умирать, пока росия не развалится. А это займёт годы, за это время Украина станет сама полутрупом. Вот отсюда и такая риторика у президента, как бы это больно ни было.. все имеет свою причин
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28.03.2022 15:52 Ответить
що змінилося у риториці "президента" ще з 2019-го ?

посмотрю в глаза *****, сядем і договоримся где-то посередине !!!

він йшов до цього "положення" України три роки
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28.03.2022 17:12 Ответить
Да. Уставшие от войны, которые хотят на шашлыки. Для них всё херово.
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28.03.2022 18:55 Ответить
Зеле и его кампашке надо постоянно пить чинзано, постоянно сыто пьяно. А тут укр.народ какие то требования хочет Путлеру предъявлять. Он не для этого шёл в президенты.
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28.03.2022 20:05 Ответить
нагадування про те, як він дбав про Державу перед лицем неминучої великої війни👇

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28.03.2022 15:29 Ответить
Модернізований ЗРК https://mil.in.ua/uk/articles/zrk-strila-10/ «Стріла-10» отримає українську керовану ракету Р-10-ОФ - зенітну версію РК-10 з дальністю 10 км
випробування успішно пройшли восени 2021, замовлень - повний нуль !!!
все пішло в асвальт

Байден, дай нам ракети !!!
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28.03.2022 15:44 Ответить
ось тут цей простий і дешевий комплекс, який міг би прикрити наші міста від авіанальотів штурмовиків

https://mil.in.ua/uk/news/modernizovanyj-zrk-strila-10-otrymaye-**********-raketu/
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28.03.2022 15:53 Ответить
Прислів'я про мовчання

Не той дурний, хто на слова скупий, а той дурний, хто на ділі тупий. · Слово - срібло, мовчання - золото. · Доброго мовчання краще худого бурчання.
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28.03.2022 15:30 Ответить
*****, какое же оно тупое!!! Ни хера не знает, ответов у него нет и все для него проблема. Какого хера перся в президенты, недоумок???

А я когда-то говорила, что ***** поможет этой твари остаться на второй срок и начнет войну. Поэтому оно сейчас киздит о "можливо щось про роки"... Потому что на следующий день после президенства оно пойдет в тюрьму. И мы еще будем свидетелями как оно будет изощряться, чтоб война длилась бесконечно.
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28.03.2022 15:30 Ответить
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28.03.2022 15:30 Ответить
саме так !
заради чого загинули десятки тисяч українців - скільки ми взнаємо лише після Перемоги, і то, якщо взнаємо, бо ці смерті на совісті...
ні, у цих недоумків немає совісті, вони просто мають відповісти за ВСЕ !!!
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28.03.2022 15:50 Ответить
маленьке нікчемне *****, а не президент України. Зрадник квартальний якого треба гнати з Банкової добрими копняками.
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28.03.2022 18:18 Ответить
5 миллионов армию надо делать, чтобы защититься.
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28.03.2022 15:31 Ответить
Собрался идти до китайской границьі?
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28.03.2022 15:44 Ответить
На украинско-китайской границе всё спокойно...
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28.03.2022 15:52 Ответить
У Украины 5 миллионов Армия должна быть, чтобы обеспечить себе защиту. Без такой Армии не возможно будет строить государство ибо на него будут нападать и все рушить. А будет 5 миллионов, так они и на врага напасть могут.
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28.03.2022 15:54 Ответить
где денег взять на 5 миллионов армии ?
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28.03.2022 16:00 Ответить
система тероборони - за 24 години буде 5 млн. армія

де гроші взяв Ізраіль ?
спочатку 30 років Ізраіль був бідною країною, бо гроші йшли на оборону - армію та ВПК
зараз ізраільський ВПК приносить величезні прибутки в бюджет
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28.03.2022 17:16 Ответить
ты в каком классе учишься ?
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28.03.2022 17:41 Ответить
ты идиот кацапский
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28.03.2022 19:27 Ответить
Для 5 миллионной армии нужно минимум 500 миллионов граждан( или 1.5 лярда как в Китае) и ВВП как у США.
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28.03.2022 21:29 Ответить
"Стабільність у регіонах присутності Росії відіграватиме роль і впливатиме на його рішення." - слово стабільність почало масово звучати при януковичу.
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28.03.2022 15:32 Ответить
Ми ніколи не підемо на компроміси з РФ, які можуть призвести до розпаду державності,але вперто їдемо.
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28.03.2022 15:34 Ответить
які ще "проблеми "він хоче вирішувати з путлєром? для фюрера 21 століття є тільки одна проблема в Україні-саме існування незалежної європейської України.а для Зеленського,можливо,едина проблема в ньому та його оточені?
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28.03.2022 15:44 Ответить
Мобилизация в Украине продолжается или ее не будет?
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28.03.2022 15:45 Ответить
Це дуже конкретно. Є проблема, і треба в ній детально розібратися та вирішити", - сказав глава держави. "зе" - не можливо апріорі вирішити проблему з тими.хто її створив.Проблема війни в Україні ,сама по собі не виникла. Її створило рашистське куйло. Куйло є матірю, котра народила проблему(війну),Якщо господар кошари, буде вирішувати з вовком проблему,пропажі овець(котру вовк створив),то в скорім часі не буде ні овець ,ані самого власника кошари .Теж саме і з Україною
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28.03.2022 15:46 Ответить
НАТО должно вмешаться на стороне Украины! С войсками НАТО победа будет быстрая!
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28.03.2022 15:49 Ответить
Как не цинично это прозвучит, но если не дадим преЗЕденту "увидеть мир" в глазах *****, это рано или поздно произойдёт...
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28.03.2022 15:55 Ответить
Он еще не понял, что ***** никуда с оккупированных территорий не уйдет? Или он собирается подарить Херсон,Мариуполь,Мелитополь?
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28.03.2022 15:53 Ответить
Про оккупированные територии речи и не шло. Идёт речь про Херсонскую и Запорожскую области.
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28.03.2022 19:53 Ответить
Как то не логично ему хотеть мир, его вместе с Арестовичем, Коломойским и Подоляком в асфальт вкатают, после шашлыков в Мариуполе, разве что дом Ростове на переговорах всплывет
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28.03.2022 16:19 Ответить
А це як називається пане Президенте ???
Газета Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10658889/Roman-Abramovich-gave-Putin-handwritten-note-Zelensky.html публикует свою версию идущих челночных переговоров Абрамовича , который выступает посредником в конфликте между Россией и Украиной. Всего в этих переговорах принимают участие три человека - от Украины Рустем Умеров, от Турции советник Эрдогана Ибрагим Калын.

Пока, судя по статье, договоренности еще не намечены, но один из ключевых вопросов - статус Крыма и Донбасса - что, называется, на столе. Предложение звучит как долгосрочная аренда по типу гонконгской.
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28.03.2022 16:57 Ответить
Долгосрочная аренда Херсонской области.
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28.03.2022 19:51 Ответить
Нарко-Ослик открою тебе секрет, ты с кремлевской Крысой Дермаком все для этого делал, начиная с заморозки программ ПВО(дело клистронов), отказа закупки "куполов", отстранение боевых офицеров, сдачи территорий, слива спец операций(вагнеровцы и т.д) выдачу международных преступников(цемах) провала закупок оборонпрома, разворовывание и разбазаривание бютжетных денег на "великом крадевництве", отказе в дополнительном финансирование Армии, (портновы, татаровы, пальчевские, демченки, деркачи и т.д) и это далеко не все.....
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28.03.2022 17:13 Ответить
все эти переговоры второстепенны,там абрамович записки возит от одного к другому
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28.03.2022 17:38 Ответить
И судя по daily mail,идет речь о аренде крыма донбасса и еще каких-то территорий
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28.03.2022 17:39 Ответить
на пол года можна максимум на год но при полной демилитеризации кацапии
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28.03.2022 19:32 Ответить
У Зеленського, в цьому інтерв'ю, часто вилазить на зовні та частина його сутності, яка була в 2019 році, тобто ділетанта, який хотів "просто перестать стрелять".
Чого вартує ця тирада:"Уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это - все, что было до 24 числа, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю - да, это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса".
Це як? Укласти перемир'я з пу-саурончиком і чекати, що орки відведуть війська? Але перемир'я можливе тільки на умовах кремля. А його умови будуть максимум, це зупинитися на тих позиціях, які є на момент підписання документу про перемир'я. І з цих територій орки ніколи самостійно не вийдуть. Іт.д. і т.п.
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28.03.2022 18:31 Ответить
Не бреши, Зебіле. Повернути москальську мову тобі не вийде.
І ще - ми добре памятаємо - хто будував дороги для москальських танків...
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28.03.2022 19:24 Ответить
Ничего не понятно из его сказанных повествований. Много бессвязных фраз с многоточиями. Президент не говорит ни да ни нет. Какова его позиция как лидера страны? Непонятно. Или решительность начисто покинула его??
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28.03.2022 19:46 Ответить
Мутный он.
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28.03.2022 19:49 Ответить
одного не розумію, після 24 лютого *уйло офіційно перетворилось на воєнного злочинця, терориста, м'ясника, як тільки його не називали.. засилав дрг, щоб знищити Зеленського, навіть більше, він сам заявляв, що хоче усунути "кієвскій режим", закликав ЗСУ до перевороту, він вивозить людей невідомо куди і забирає паспорти, його потолоч рівняє міста і села з землею, розстрілює без причин людей, знущаються і багато чого іншого .. і от Зеленський ніби про все це говорить, і в той же час хоче зустрітись.. зустрітись для чого? про що можна домовитись з такою істотою? невже зі скаженою собакою можна домовитись, щоб вона не покусала? проблема в тому, що Зеленський до сих пір бачить в *уйлі людину, хай хоч і кон*чену, але людину, а від людини там вже нічого не залишилось, він як та скажена собака, яку залишається тільки пристрелити ... і наступна проблема в баченні Зеленського, в тому, що він не розуміє, що рашка пішла війною не через НАТО чи рускій язик, чи "біохімлабораторії", вони хочуть знищити антиросію, Україна - це антиросія .. це головний наратив російської пропаганди .. тому миру не буде доти, доки не буде демонтований режим *уйла, а це може відбутись тільки після їхньої воєнної поразки і знищення економіки під санкціями .. або ми, або вони
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28.03.2022 20:36 Ответить
Русішфюрер пішов війною через те, що укр народ не сприйняв і завадив двом презам «внедрить» днр/лнр в Україну з метою її контролю та наступного повалення державності. Тому вирішив піти швидким шляхом - захопити або знищити за допомогою зброї
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28.03.2022 22:59 Ответить
цікаво, а зелен-ий боїться ядерного удару? бо це єдине виправдання для нього, яке я бачу з цими всіма 'компромісами'....
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28.03.2022 21:23 Ответить
Portobello


@missy_porto

·
https://twitter.com/missy_porto/status/1508365356141850632 10 ч



у презедента, судя по всему, все компромиссное: территории, Конституция, язык, история, армия, статус. годы, прожитые в режиме "и вашим и нашим за копейку спляшем", дают о себе знать.
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28.03.2022 22:01 Ответить
Ну, допустим, Донбасс и Крым - "компромиссные" территории (нарушение Конституции даже называть так), ну, допустим, мать его за ногу, русский язык, ну, допустим, внеблоковость, ладно. Что там 4-ым пунктом не помню, но допустим. Но как быть с Югом, а? ***** оттуда своими ногами не уйдёт, ***** нужен этот жирный кусок Украины! Тоже компромиссная территория? Тоже ЗЕчмо устроит референдум через говно"Дию"? Тоже отдаст, чтоб умилостивить своего *****? Почему мы терпим ЗЕшоблу, скажите мне ещё раз. И не надо про "Путин нападёт" и "Мы его сами выбрали"
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28.03.2022 22:27 Ответить
Ти собі допускай що хочеш, а весь народ проти будь-яких здач інтересів агресору та окупанту і взагалі проти цих переговорів, поки не буде звільнена вся суверенна територія України і виплачені репарації
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28.03.2022 23:05 Ответить
Я очень на это надеюсь. И ещё надеюсь, что ЗСУ не даст ЗЕшобле слить страну и в любом случае будет убивать кацапов
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29.03.2022 00:07 Ответить
 
 