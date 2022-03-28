Мы никогда не пойдем на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду государственности, - Зеленский

Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду ее государственности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналу The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, некоторые компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, мы никогда не пойдем на них. Никогда", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в диалоге с российским президентом придется искать решение сложившейся проблемы.

"Мы должны говорить. Дело не в одном вопросе, одном ответе. Это о решении. Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, возможно, что-то о годах, возможно, что-то решать сейчас, возможно, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого… Это моя философия… Дело не в уважении, не в любви или еще в чем-то… Дело не в чувствах… Это очень конкретно… Есть проблема, и нужно в ней подробно разобраться и решить", – сказал глава государства.

Он также выразил полную уверенность в том, что Украина уже побеждает. "Пока твердо намерены не поддаваться этим требованиям. Я думаю, что мы побеждаем. Военная обстановка сложна, но мы отражаем атаки", - утверждает президент.

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Кроме того, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе крепкий мир после завершения войны с Путиным, Зеленский отметил, что не уверен, знает ли ответ на этот вопрос сам президент России.

"Я не знаю, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. Я думаю, что многие факторы будут влиять на его решение. Стабильность в регионах присутствия России будет играть роль и влиять на его решение. Вопрос о том, как изменятся отношения между Россией и Украиной в результате случившегося, большой. У меня на это нет ответа. Это большая проблема, очень большая проблема", – резюмировал он.