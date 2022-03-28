Мы никогда не пойдем на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду государственности, - Зеленский
Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду ее государственности.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналу The Economist, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно, некоторые компромиссы, которые не будут угрожать нашему физическому выживанию, будут сделаны для спасения жизней тысяч людей. Что касается компромиссов, которые могут привести к распаду страны, тех, которые предлагает, вернее, требует Путин в форме ультиматума, мы никогда не пойдем на них. Никогда", – заявил Зеленский.
Он отметил, что в диалоге с российским президентом придется искать решение сложившейся проблемы.
"Мы должны говорить. Дело не в одном вопросе, одном ответе. Это о решении. Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, возможно, что-то о годах, возможно, что-то решать сейчас, возможно, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого… Это моя философия… Дело не в уважении, не в любви или еще в чем-то… Дело не в чувствах… Это очень конкретно… Есть проблема, и нужно в ней подробно разобраться и решить", – сказал глава государства.
Он также выразил полную уверенность в том, что Украина уже побеждает. "Пока твердо намерены не поддаваться этим требованиям. Я думаю, что мы побеждаем. Военная обстановка сложна, но мы отражаем атаки", - утверждает президент.
Кроме того, отвечая на вопрос, возможен ли в принципе крепкий мир после завершения войны с Путиным, Зеленский отметил, что не уверен, знает ли ответ на этот вопрос сам президент России.
"Я не знаю, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. Я думаю, что многие факторы будут влиять на его решение. Стабильность в регионах присутствия России будет играть роль и влиять на его решение. Вопрос о том, как изменятся отношения между Россией и Украиной в результате случившегося, большой. У меня на это нет ответа. Это большая проблема, очень большая проблема", – резюмировал он.
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"в діалозі з російським президентом доведеться шукати вирішення проблеми, що склалася...
війна це проблема яка уважно !!! склалася !!!
да цього пц на цитати можна розривати !
бл.. !!!!!
Державність Україна тримається на Народі та ЗСУ
Люди хочуть мати конкретну відповідь,а не от-те "бее..меее"!
"...і домовитися, не воювати через це... Це моя філософія... "
з ким домовлятися ?
із "мясником" та "вбивцею" ??
він на Оскарі виступав чи ні ?
помогать нам никто не спешит и на станет. И при таком положении вещей, наши земли и дальше будут ровнять с землей, а мы будем медленно умирать, пока росия не развалится. А это займёт годы, за это время Украина станет сама полутрупом. Вот отсюда и такая риторика у президента, как бы это больно ни было.. все имеет свою причин
посмотрю в глаза *****, сядем і договоримся где-то посередине !!!
він йшов до цього "положення" України три роки
випробування успішно пройшли восени 2021, замовлень - повний нуль !!!
все пішло в асвальт
Байден, дай нам ракети !!!
https://mil.in.ua/uk/news/modernizovanyj-zrk-strila-10-otrymaye-**********-raketu/
Не той дурний, хто на слова скупий, а той дурний, хто на ділі тупий. · Слово - срібло, мовчання - золото. · Доброго мовчання краще худого бурчання.
А я когда-то говорила, что ***** поможет этой твари остаться на второй срок и начнет войну. Поэтому оно сейчас киздит о "можливо щось про роки"... Потому что на следующий день после президенства оно пойдет в тюрьму. И мы еще будем свидетелями как оно будет изощряться, чтоб война длилась бесконечно.
заради чого загинули десятки тисяч українців - скільки ми взнаємо лише після Перемоги, і то, якщо взнаємо, бо ці смерті на совісті...
ні, у цих недоумків немає совісті, вони просто мають відповісти за ВСЕ !!!
де гроші взяв Ізраіль ?
спочатку 30 років Ізраіль був бідною країною, бо гроші йшли на оборону - армію та ВПК
зараз ізраільський ВПК приносить величезні прибутки в бюджет
Газета Mail https://www.dailymail.co.uk/news/article-10658889/Roman-Abramovich-gave-Putin-handwritten-note-Zelensky.html публикует свою версию идущих челночных переговоров Абрамовича , который выступает посредником в конфликте между Россией и Украиной. Всего в этих переговорах принимают участие три человека - от Украины Рустем Умеров, от Турции советник Эрдогана Ибрагим Калын.
Пока, судя по статье, договоренности еще не намечены, но один из ключевых вопросов - статус Крыма и Донбасса - что, называется, на столе. Предложение звучит как долгосрочная аренда по типу гонконгской.
Чого вартує ця тирада:"Уменьшить количество жертв максимально, сократить сроки этой войны, вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории, а это - все, что было до 24 числа, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю - да, это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса".
Це як? Укласти перемир'я з пу-саурончиком і чекати, що орки відведуть війська? Але перемир'я можливе тільки на умовах кремля. А його умови будуть максимум, це зупинитися на тих позиціях, які є на момент підписання документу про перемир'я. І з цих територій орки ніколи самостійно не вийдуть. Іт.д. і т.п.
І ще - ми добре памятаємо - хто будував дороги для москальських танків...
@missy_porto
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https://twitter.com/missy_porto/status/1508365356141850632 10 ч
у презедента, судя по всему, все компромиссное: территории, Конституция, язык, история, армия, статус. годы, прожитые в режиме "и вашим и нашим за копейку спляшем", дают о себе знать.