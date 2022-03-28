Лавров: Россия не хочет посредничества западных стран на переговорах
Страна-агрессор не хочет, чтобы государства Запада были посредниками на ее переговорах с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Лавров сказал, что переговоры РФ и Украины – это "шанс для дипломатии". В то же время российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства, посетовав, что "они себя уже показали".
Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой. Старт переговоров намечен на 10 утра вторника, 29 марта.
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+49 Larissa Kora #504090
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4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
Тому що це колонія росії.
І це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
он правда тоже в крайнем удивлении от дикости,а еще больше от глупости кацапской
1) Засекретити частину договорів
2) Переговори сам на сам
3) НАТО нафіг
4) Бамбас, Крим забудьти
5) Замовити словечко за заморожене бабло
Все зроблено, щоб здійснимась мрія піанєра і він міг заглянути в очко *****.
Коротше, зробив все, щоб окупити кожний постіл підорашки в бік України і заохотити їх вкладати більше у війну
(Германия.Франция.Турция.).
А как же минский и нормандский форматы в течение восьми лет? Как-то раньше ты, конь педальный, присутствием западных государств не очень возмущался. Или штангенциркули и другие консервы закончились?
Как же ***** что за нынешнюю власть приходится больше беспокоиться чем за врага
Насправді, оті перемовини повинні відбуватись за участю країн - гарантів, про яких любить розповісти Зе, хоча я практично впевнений, що ніяких гарантів не знайдеться, як і зараз. Країни, що є в НАТО не можуть виступати гарантами апріорі, бо в випадку їх втягування, має автоматично спрацювати 5-та стаття, а НАТО, як офіціно заявляє, проти втягування у конфлікт.
Нехай Зе розповість, як він це собі бачить, або перестане обманювати громадян.