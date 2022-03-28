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Лавров: Россия не хочет посредничества западных стран на переговорах

лавров

Страна-агрессор не хочет, чтобы государства Запада были посредниками на ее переговорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Лавров сказал, что переговоры РФ и Украины – это "шанс для дипломатии". В то же время российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства, посетовав, что "они себя уже показали".

Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой. Старт переговоров намечен на 10 утра вторника, 29 марта.

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Лавров Сергей (2290) переговоры (4922) россия (95413) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+49
Забули у військового злочинця що воно ще хоче або не хоче.
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28.03.2022 16:36
+35
Лавров идёт за кораблём.
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28.03.2022 16:36
+33
а тётя сара хочкт негра
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28.03.2022 16:34
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а тётя сара хочкт негра
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28.03.2022 16:34 Ответить
Забули у військового злочинця що воно ще хоче або не хоче.
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28.03.2022 16:36 Ответить
А хіба цивілізовані країни ведуть переговори з терористами... Тільки знищення!
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28.03.2022 17:45 Ответить
Лавров идёт за кораблём.
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28.03.2022 16:36 Ответить
Наверное, даже впереди корабля.
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28.03.2022 17:34 Ответить
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28.03.2022 16:36 Ответить
хочеш, не хочеш, терпи моя кобила !
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28.03.2022 16:40 Ответить
Расиу ніхно ***** не питає.
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28.03.2022 16:37 Ответить
Ага, ато ржать будут...
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28.03.2022 16:37 Ответить
а то они узнают детали переговорняка. слухи пойдут, не хорошие.
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28.03.2022 16:37 Ответить
Упоротая лошадь ещё рассчитывает на своих коллег- наркоманов с украинской стороны. Агрохимия тому порукой. Но это тщетные надежды.
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28.03.2022 16:38 Ответить
у агрохімії у носі нюх ніякий від коки, але у жопі чуйка отмєнная
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28.03.2022 16:45 Ответить
Так вже всі знають що ви там всі неадекватні фашисти
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28.03.2022 16:39 Ответить
Переговоры с нацистами рабсии ? О чем? Ведь они хотят уничтожить Украину как страну! С этими не надо вести переговоры -
4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division

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28.03.2022 16:39 Ответить
"Reich" - кацапи возомнили себе тундряним рейхом
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28.03.2022 16:43 Ответить
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28.03.2022 19:31 Ответить
И я не хочешь.. и переговоров не хочу.. перемогу хочу..
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28.03.2022 16:41 Ответить
ёгого *****..
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28.03.2022 16:41 Ответить
Пішов на хрін цап смердючий! Ніяких перемовин з цапами!!!
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28.03.2022 16:42 Ответить
нравицца, нинравицца...
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28.03.2022 16:44 Ответить
Мы сами фсьо перетрьом!
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28.03.2022 16:44 Ответить
По правде сказать, посылы про переговоры мне не сильно нравятся. Мне кажется, в самые горячие фазы войны украинские дипломаты говорили более решительно и четко. Но по факту это не сильно важно для обывателя. Пока говорят ВСУ на поле боя - все в порядке. Вот если вдруг начнутся какие-либо ограничения для работы ВСУ по освобождению украинских земель, вот тогда и надо будет волноваться.
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28.03.2022 16:44 Ответить
Как бы не стало поздно для "волнения"...
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28.03.2022 16:53 Ответить
Zaberite owes u merena kolumbijskij
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28.03.2022 16:46 Ответить
та давайте Северную Корею уже. Только покормите их перед переговорами, пока у самих еда еще есть.
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28.03.2022 16:48 Ответить
А ещё и небо закрывать не хотят. Правда, блохолеты стали падать, как спелые яблоки и редкие ракеты почему-то еле долетают. Почитаешь новости и комменты - везде зрада. Но фронт у кацапов почему-то показывает отрицательное наступление. Не так быстро, как хочется нам, диванным воинам, но тем не менее.
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28.03.2022 16:57 Ответить
Но переговоры...И заглянуть в глаза...
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28.03.2022 17:17 Ответить
Повністю підтримую, капітуляцію підорашки повинна буде приймати України та Китай, по новому спільному кордону
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28.03.2022 16:48 Ответить
русский военный лавров, иди на юг
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28.03.2022 16:49 Ответить
Ну почему эта лошадь не сдохнет?Куйло пристрели его и себя!!!
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28.03.2022 16:51 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 16:53 Ответить
Ну звісно росії не потрібні свідки її гавняних справ щоб потім можна було перебрехати тему і результати перемовин. Перемовини тільки з посередниками і тільки з письмовою фіксацією
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28.03.2022 16:53 Ответить
А ми не хочемо посередництва Мінську!
Тому що це колонія росії.
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28.03.2022 16:56 Ответить
Так українська делегація теж не хоче. Інакше б американські й британські представники вже давно були б там.
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28.03.2022 16:57 Ответить
Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ
І це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
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28.03.2022 16:57 Ответить
Несмердіти шкапо
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28.03.2022 16:58 Ответить
а талибан в посредники подойдет?
он правда тоже в крайнем удивлении от дикости,а еще больше от глупости кацапской
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28.03.2022 17:11 Ответить
Пропоную джавелін посередником, це ефективніше автоматної черги.
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28.03.2022 17:31 Ответить
Цю коняку вже давно потрібно встрелити- шкапа- доходяга.
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28.03.2022 17:11 Ответить
Коняку доедят свои же цапки ...



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28.03.2022 17:31 Ответить
Домашнє завдання найвеличнішим вже виконано:

1) Засекретити частину договорів

2) Переговори сам на сам

3) НАТО нафіг

4) Бамбас, Крим забудьти

5) Замовити словечко за заморожене бабло

Все зроблено, щоб здійснимась мрія піанєра і він міг заглянути в очко *****.

Коротше, зробив все, щоб окупити кожний постіл підорашки в бік України і заохотити їх вкладати більше у війну
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28.03.2022 17:11 Ответить
Не торопи события
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28.03.2022 17:14 Ответить
*****, терпи, красавица!
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28.03.2022 17:13 Ответить
Хотят перетереть с Zе без посредников. Ато западные переговорщики могут не понять когда Zе или Арахамию начнут ставить раком и угрожать ножом, как в Омане, после котрого Zе штаны стирал два дня когда кацапоиды сбили Бенин гражданский самолет с людьми для устрашения
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28.03.2022 17:19 Ответить
Похер що хоче урод лавров і злобний карлик... Нравітца нє нравітца тєрпі уродская кацапія... Буде по нашому.
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28.03.2022 17:27 Ответить
Лошадь, запомни, России больше нет.
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28.03.2022 17:27 Ответить
Судьба рабССии ...

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28.03.2022 17:34 Ответить
Понятно лошадь - Лавров. А кого на бутылку? Лошадь или седока?
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28.03.2022 19:55 Ответить
В обох випадках - вершника, в залежності від його вибору.
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28.03.2022 20:56 Ответить
Если и быть каким либо переговорам то. и только при посредничестве или США .Британия .
(Германия.Франция.Турция.).
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28.03.2022 17:36 Ответить
"Российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства".

А как же минский и нормандский форматы в течение восьми лет? Как-то раньше ты, конь педальный, присутствием западных государств не очень возмущался. Или штангенциркули и другие консервы закончились?
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28.03.2022 17:44 Ответить
Кобыла хочет с Арахмиями, Ермаками и Подоляками все порешать..

Как же ***** что за нынешнюю власть приходится больше беспокоиться чем за врага
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28.03.2022 17:58 Ответить
"Никогда нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убить!" (Голда Меир).
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28.03.2022 18:15 Ответить
Не Лаврову ставити умови
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28.03.2022 19:07 Ответить
Не хочет видеть - пусть закроет глаза.
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28.03.2022 19:24 Ответить
Нравіцца, ненравіцца - терпі мая крацавица

Насправді, оті перемовини повинні відбуватись за участю країн - гарантів, про яких любить розповісти Зе, хоча я практично впевнений, що ніяких гарантів не знайдеться, як і зараз. Країни, що є в НАТО не можуть виступати гарантами апріорі, бо в випадку їх втягування, має автоматично спрацювати 5-та стаття, а НАТО, як офіціно заявляє, проти втягування у конфлікт.
Нехай Зе розповість, як він це собі бачить, або перестане обманювати громадян.
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28.03.2022 19:58 Ответить
Хочется не хочется терпи моя хачочкотчитца.
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28.03.2022 20:38 Ответить
Понурий мерин пришкандибав. Хоче вести перемовини з нашими дурниками... тільки віч-навіч, щоб обдурити, бо раніше ж виходило... Чому ж не спробувати повторити успіх? Якщо інші успіхи забарилися...
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28.03.2022 20:46 Ответить
 
 