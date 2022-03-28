Лавров: Россия не хочет посредничества западных стран на переговорах

Страна-агрессор не хочет, чтобы государства Запада были посредниками на ее переговорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Лавров сказал, что переговоры РФ и Украины – это "шанс для дипломатии". В то же время российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства, посетовав, что "они себя уже показали".

Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой. Старт переговоров намечен на 10 утра вторника, 29 марта.

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