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война (47303) переговоры (4648) Турция (3238) Арахамия (957)

Переговоры делегаций Украины и РФ стартуют завтра в 10:00 в Турции. Начало сместилось из-за логистических проблем, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Украинско-российские переговоры могут начаться в Турции во вторник 29 марта с 10 утра.

Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, которого цитирует спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.

"Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытия ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация. - Ред.) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина".

Также читайте: США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит
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Топ комментарии
+24
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это ****** можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:10
+21
Невже Україна збідніла на дипломатичні кадри. хламідія, який сміявся відверто в очі всім розвідкам які попереджали про небезпеку для України, тепер захищає інтереси України?!
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28.03.2022 13:13
+11
Агрохімія давно не облизувався з москалями?
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28.03.2022 13:09
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Москалі тягнуть час, намагаючись знищити якомога більше українців
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28.03.2022 13:08 Ответить
Агрохімія давно не облизувався з москалями?
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28.03.2022 13:09 Ответить
Москалі тягнуть час, намагаючись знищити якомога більше українців
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28.03.2022 13:09 Ответить
Москалі тягнуть час, намагаючись знищити якомога більше українців
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28.03.2022 13:10 Ответить
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это ****** можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:10 Ответить
Просто у ньго шаленний дипломатичний опит і опит у веденні переговорів. То кричав що рашка тв краще за bbc та cnn
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28.03.2022 13:35 Ответить
Там где этот мудак, там предательство!!!
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28.03.2022 18:47 Ответить
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это ****** можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:11 Ответить
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это ****** можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:12 Ответить
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это ****** можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:12 Ответить
Ну да по видеосвязи уже нельзя дальше *******, хочется по Турции прогуляться
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28.03.2022 13:13 Ответить
Невже Україна збідніла на дипломатичні кадри. хламідія, який сміявся відверто в очі всім розвідкам які попереджали про небезпеку для України, тепер захищає інтереси України?!
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28.03.2022 13:13 Ответить
А Зеле нαςςατь на думку народа.
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28.03.2022 14:06 Ответить
Какой мудак включил арахуя в состав делегации на переговоры, это уе*ище можно включить, разве что , в список вывезенных из зоопарка животных!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:13 Ответить
Тепер ясно чому орки так кошмарять артою знов.
Нейтральний статус повинна мати саме рашка! Україні він в 2014 році не допоміг!
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28.03.2022 13:13 Ответить
м
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28.03.2022 13:15 Ответить
Знаємо ми "логіку" цієї Хламідії.
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28.03.2022 13:18 Ответить
По мне никакие переговоры с мразью мединским не нужны. Зачем пиарить мединского, просто заявить что с таким ничтожеством мы переговоры вести не будем. Пускай лошадь собственной персоной приезжает
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28.03.2022 13:20 Ответить
Ця людина на перемовинах була б більш гармонійна і надійна
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28.03.2022 13:37 Ответить
Прямі перемовини з військовими злочинцями тільки нашкодять Україні і допоможуть кремлю "зберегти лице".
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28.03.2022 13:54 Ответить
Трохи позитиву про Арахамію:
В своєму FB вчора він написав: "Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом."

На що одна касапсина там же, в коментах, "відреагувала", висрала претензії, мовляв, чому переговори відбудуться наступного року. Скрін - на телеграмі Борислава Берези:

Мене сильно задовольнила реакція Борислава: "Боже, их инфодиверсанты до сих пор не поняли, что «я говорю на русском» в Украине всегда, ВСЕГДА означает не «я не владею украинским», а «я знаю минимум два языка»"
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28.03.2022 13:58 Ответить
Будут двое суток толочь воду, пытаясь идти на штурм и выпустить весь ракетный боезапас. По окончании переговоров будет 20к убитых орков.
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28.03.2022 14:21 Ответить
Логістичні проблеми і рашлостан це як інь і янь
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28.03.2022 14:48 Ответить
Заявление сопредседателя политической партии «Оппозиционная платформа - За життя», народного депутата Украины Вадима РАБИНОВИЧА.

Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира!

Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!

Война меняет все! Мир до 24 февраля и после - это два разных мира!

Сегодня мы обязаны забыть о рейтингах и любых партийных интересах! Сегодня важен только мир! Все узкопартийные интересы должны быть забыты! Все споры прекращены!

Это после войны!

А сегодня каждый, кто может хоть на час приблизить мир в Украине, - должен все, что возможно и невозможно, сделать для этого!

А всем нашим партийцам необходимо сосредоточиться на главном - способствовать прекращению войны, установлению мира и вопросах помощи людям. У нас всех должна быть одна цель - вернуть мир в Украину!

Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями.

Весь ход моего визита и встречи - все отражалось в соцсетях.

После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен.

С первого дня военных действий - в контакте с посольством Украины! Делаю все, что могу! Думаю, что посол Украины лучше может рассказать о моих действиях в данной ситуации!!!

Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!

Вадим РАБИНОВИЧ

сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За житт
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28.03.2022 15:54 Ответить
Партия ОПЗЖ прекратила свое существование . Хочется что бы навсегда.
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28.03.2022 15:55 Ответить
Ну може "щирі" українці Арахамія та Умеров, при посередництві Абрамовича належним чином вирішать долю української нації. Як вам панове, титульна нація????
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28.03.2022 16:55 Ответить
А Шифер, а Арестович, а Подоляк, а Беня?
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28.03.2022 20:12 Ответить
а сенс в цих зустрічах? через ці "логістичнітруднощі" ракетні удари теж перенеслись на 10 ранку
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28.03.2022 17:40 Ответить
Вангую, этой ночью будут особенно большие прилёты
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28.03.2022 18:18 Ответить
Очень насторожило заявлени Зеленского, что требование от Украины, возврат орков до границ от 29 февраля. Это что, сливает Крым иДонбасс???!!! Тогда это предательство Зеленского, предательство погибших детей, украинцнв, наших защитников!!!
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28.03.2022 18:45 Ответить
Так і є . Сьогодні мосійчучка в інтервью з Кулебою проговорилася , що два пункти уже погоджені раніше -- нейтральний статус, та мова ( кацапська як друга державна ) , а наразі будуть погоджувати Крим і Донбас ((
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28.03.2022 22:54 Ответить
їдь в Абхазію, апельсини збирати, покидьок.
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03.06.2022 21:29 Ответить
 
 