Переговоры делегаций Украины и РФ стартуют завтра в 10:00 в Турции. Начало сместилось из-за логистических проблем, - Арахамия

Украинско-российские переговоры могут начаться в Турции во вторник 29 марта с 10 утра.

Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, которого цитирует спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.

"Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытия ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация. - Ред.) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина".

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