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Переговоры делегаций Украины и РФ стартуют завтра в 10:00 в Турции. Начало сместилось из-за логистических проблем, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинско-российские переговоры могут начаться в Турции во вторник 29 марта с 10 утра.
Об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, которого цитирует спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.
"Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытия ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация. - Ред.) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина".
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Нейтральний статус повинна мати саме рашка! Україні він в 2014 році не допоміг!
В своєму FB вчора він написав: "Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом."
На що одна касапсина там же, в коментах, "відреагувала", висрала претензії, мовляв, чому переговори відбудуться наступного року. Скрін - на телеграмі Борислава Берези:
Мене сильно задовольнила реакція Борислава: "Боже, их инфодиверсанты до сих пор не поняли, что «я говорю на русском» в Украине всегда, ВСЕГДА означает не «я не владею украинским», а «я знаю минимум два языка»"
Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира!
Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!
Война меняет все! Мир до 24 февраля и после - это два разных мира!
Сегодня мы обязаны забыть о рейтингах и любых партийных интересах! Сегодня важен только мир! Все узкопартийные интересы должны быть забыты! Все споры прекращены!
Это после войны!
А сегодня каждый, кто может хоть на час приблизить мир в Украине, - должен все, что возможно и невозможно, сделать для этого!
А всем нашим партийцам необходимо сосредоточиться на главном - способствовать прекращению войны, установлению мира и вопросах помощи людям. У нас всех должна быть одна цель - вернуть мир в Украину!
Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями.
Весь ход моего визита и встречи - все отражалось в соцсетях.
После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен.
С первого дня военных действий - в контакте с посольством Украины! Делаю все, что могу! Думаю, что посол Украины лучше может рассказать о моих действиях в данной ситуации!!!
Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!
Вадим РАБИНОВИЧ
сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За житт