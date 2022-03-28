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Перемовини делегацій України та РФ стартують завтра о 10.00 у Туреччині. Початок змістився через логістичні проблеми, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українсько-російські переговори можуть розпочатися у Туреччині у вівторок 29 березня з 10-ї ранку.
Про це повідомив член української делегації Давид Арахамія, якого цитує речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Арахамії, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.
"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація. - Ред.) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна".
Топ коментарі
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показати весь коментар28.03.2022 13:10
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Нейтральний статус повинна мати саме рашка! Україні він в 2014 році не допоміг!
В своєму FB вчора він написав: "Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом."
На що одна касапсина там же, в коментах, "відреагувала", висрала претензії, мовляв, чому переговори відбудуться наступного року. Скрін - на телеграмі Борислава Берези:
Мене сильно задовольнила реакція Борислава: "Боже, их инфодиверсанты до сих пор не поняли, что «я говорю на русском» в Украине всегда, ВСЕГДА означает не «я не владею украинским», а «я знаю минимум два языка»"
Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира!
Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!
Война меняет все! Мир до 24 февраля и после - это два разных мира!
Сегодня мы обязаны забыть о рейтингах и любых партийных интересах! Сегодня важен только мир! Все узкопартийные интересы должны быть забыты! Все споры прекращены!
Это после войны!
А сегодня каждый, кто может хоть на час приблизить мир в Украине, - должен все, что возможно и невозможно, сделать для этого!
А всем нашим партийцам необходимо сосредоточиться на главном - способствовать прекращению войны, установлению мира и вопросах помощи людям. У нас всех должна быть одна цель - вернуть мир в Украину!
Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями.
Весь ход моего визита и встречи - все отражалось в соцсетях.
После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен.
С первого дня военных действий - в контакте с посольством Украины! Делаю все, что могу! Думаю, что посол Украины лучше может рассказать о моих действиях в данной ситуации!!!
Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!
Вадим РАБИНОВИЧ
сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За житт