Перемовини делегацій України та РФ стартують завтра о 10.00 у Туреччині. Початок змістився через логістичні проблеми, - Арахамія

Українсько-російські переговори можуть розпочатися у Туреччині у вівторок 29 березня з 10-ї ранку.

Про це повідомив член української делегації Давид Арахамія, якого цитує речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Арахамії, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.

"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація. - Ред.) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна".

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