Лавров: Росія не хоче посередництва західних країн на переговорах
Країна-агресор не хоче, щоб держави Заходу були посередниками на її переговорах з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Лавров сказав, що перемовини РФ та України - це "шанс для дипломатії". Водночас російський міністр заявив, що РФ не хоче бачити посередниками західні держави, побідкавшись, що "вони себе вже показали".
Нагадаємо, представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою. Старт перемовин запланований на 10 ранку вівторка, 29 березня.
Топ коментарі
+49 Larissa Kora #504090
показати весь коментар28.03.2022 16:36
+35 ladyar
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+33 Тетяна Тать
показати весь коментар28.03.2022 16:34
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4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
Тому що це колонія росії.
І це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
он правда тоже в крайнем удивлении от дикости,а еще больше от глупости кацапской
1) Засекретити частину договорів
2) Переговори сам на сам
3) НАТО нафіг
4) Бамбас, Крим забудьти
5) Замовити словечко за заморожене бабло
Все зроблено, щоб здійснимась мрія піанєра і він міг заглянути в очко *****.
Коротше, зробив все, щоб окупити кожний постіл підорашки в бік України і заохотити їх вкладати більше у війну
(Германия.Франция.Турция.).
А как же минский и нормандский форматы в течение восьми лет? Как-то раньше ты, конь педальный, присутствием западных государств не очень возмущался. Или штангенциркули и другие консервы закончились?
Как же ***** что за нынешнюю власть приходится больше беспокоиться чем за врага
Насправді, оті перемовини повинні відбуватись за участю країн - гарантів, про яких любить розповісти Зе, хоча я практично впевнений, що ніяких гарантів не знайдеться, як і зараз. Країни, що є в НАТО не можуть виступати гарантами апріорі, бо в випадку їх втягування, має автоматично спрацювати 5-та стаття, а НАТО, як офіціно заявляє, проти втягування у конфлікт.
Нехай Зе розповість, як він це собі бачить, або перестане обманювати громадян.