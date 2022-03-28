УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7981 відвідувач онлайн
Новини
27 474 64

Лавров: Росія не хоче посередництва західних країн на переговорах

лавров

Країна-агресор не хоче, щоб держави Заходу були посередниками на її переговорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Лавров сказав, що перемовини РФ та України - це "шанс для дипломатії". Водночас російський міністр заявив, що РФ не хоче бачити посередниками західні держави, побідкавшись, що "вони себе вже показали".

Нагадаємо, представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою. Старт перемовин запланований на 10 ранку вівторка, 29 березня.

Читайте: Зеленський та Путін зустрічатися не планують, - Пєсков

Автор: 

Лавров Сергій (1576) перемовини (2859) росія (65002) переговори з Росією (1070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
Забули у військового злочинця що воно ще хоче або не хоче.
показати весь коментар
28.03.2022 16:36
+35
Лавров идёт за кораблём.
показати весь коментар
28.03.2022 16:36
+33
а тётя сара хочкт негра
показати весь коментар
28.03.2022 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а тётя сара хочкт негра
показати весь коментар
28.03.2022 16:34 Відповісти
Забули у військового злочинця що воно ще хоче або не хоче.
показати весь коментар
28.03.2022 16:36 Відповісти
А хіба цивілізовані країни ведуть переговори з терористами... Тільки знищення!
показати весь коментар
28.03.2022 17:45 Відповісти
Лавров идёт за кораблём.
показати весь коментар
28.03.2022 16:36 Відповісти
Наверное, даже впереди корабля.
показати весь коментар
28.03.2022 17:34 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 16:36 Відповісти
хочеш, не хочеш, терпи моя кобила !
показати весь коментар
28.03.2022 16:40 Відповісти
Расиу ніхно ***** не питає.
показати весь коментар
28.03.2022 16:37 Відповісти
Ага, ато ржать будут...
показати весь коментар
28.03.2022 16:37 Відповісти
а то они узнают детали переговорняка. слухи пойдут, не хорошие.
показати весь коментар
28.03.2022 16:37 Відповісти
Упоротая лошадь ещё рассчитывает на своих коллег- наркоманов с украинской стороны. Агрохимия тому порукой. Но это тщетные надежды.
показати весь коментар
28.03.2022 16:38 Відповісти
у агрохімії у носі нюх ніякий від коки, але у жопі чуйка отмєнная
показати весь коментар
28.03.2022 16:45 Відповісти
Так вже всі знають що ви там всі неадекватні фашисти
показати весь коментар
28.03.2022 16:39 Відповісти
Переговоры с нацистами рабсии ? О чем? Ведь они хотят уничтожить Украину как страну! С этими не надо вести переговоры -
4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division

показати весь коментар
28.03.2022 16:39 Відповісти
"Reich" - кацапи возомнили себе тундряним рейхом
показати весь коментар
28.03.2022 16:43 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 19:31 Відповісти
И я не хочешь.. и переговоров не хочу.. перемогу хочу..
показати весь коментар
28.03.2022 16:41 Відповісти
ёгого *****..
показати весь коментар
28.03.2022 16:41 Відповісти
Пішов на хрін цап смердючий! Ніяких перемовин з цапами!!!
показати весь коментар
28.03.2022 16:42 Відповісти
нравицца, нинравицца...
показати весь коментар
28.03.2022 16:44 Відповісти
Мы сами фсьо перетрьом!
показати весь коментар
28.03.2022 16:44 Відповісти
По правде сказать, посылы про переговоры мне не сильно нравятся. Мне кажется, в самые горячие фазы войны украинские дипломаты говорили более решительно и четко. Но по факту это не сильно важно для обывателя. Пока говорят ВСУ на поле боя - все в порядке. Вот если вдруг начнутся какие-либо ограничения для работы ВСУ по освобождению украинских земель, вот тогда и надо будет волноваться.
показати весь коментар
28.03.2022 16:44 Відповісти
Как бы не стало поздно для "волнения"...
показати весь коментар
28.03.2022 16:53 Відповісти
Zaberite owes u merena kolumbijskij
показати весь коментар
28.03.2022 16:46 Відповісти
та давайте Северную Корею уже. Только покормите их перед переговорами, пока у самих еда еще есть.
показати весь коментар
28.03.2022 16:48 Відповісти
А ещё и небо закрывать не хотят. Правда, блохолеты стали падать, как спелые яблоки и редкие ракеты почему-то еле долетают. Почитаешь новости и комменты - везде зрада. Но фронт у кацапов почему-то показывает отрицательное наступление. Не так быстро, как хочется нам, диванным воинам, но тем не менее.
показати весь коментар
28.03.2022 16:57 Відповісти
Но переговоры...И заглянуть в глаза...
показати весь коментар
28.03.2022 17:17 Відповісти
Повністю підтримую, капітуляцію підорашки повинна буде приймати України та Китай, по новому спільному кордону
показати весь коментар
28.03.2022 16:48 Відповісти
русский военный лавров, иди на юг
показати весь коментар
28.03.2022 16:49 Відповісти
Ну почему эта лошадь не сдохнет?Куйло пристрели его и себя!!!
показати весь коментар
28.03.2022 16:51 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
28.03.2022 16:53 Відповісти
Ну звісно росії не потрібні свідки її гавняних справ щоб потім можна було перебрехати тему і результати перемовин. Перемовини тільки з посередниками і тільки з письмовою фіксацією
показати весь коментар
28.03.2022 16:53 Відповісти
А ми не хочемо посередництва Мінську!
Тому що це колонія росії.
показати весь коментар
28.03.2022 16:56 Відповісти
Так українська делегація теж не хоче. Інакше б американські й британські представники вже давно були б там.
показати весь коментар
28.03.2022 16:57 Відповісти
Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ
І це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
показати весь коментар
28.03.2022 16:57 Відповісти
Несмердіти шкапо
показати весь коментар
28.03.2022 16:58 Відповісти
а талибан в посредники подойдет?
он правда тоже в крайнем удивлении от дикости,а еще больше от глупости кацапской
показати весь коментар
28.03.2022 17:11 Відповісти
Пропоную джавелін посередником, це ефективніше автоматної черги.
показати весь коментар
28.03.2022 17:31 Відповісти
Цю коняку вже давно потрібно встрелити- шкапа- доходяга.
показати весь коментар
28.03.2022 17:11 Відповісти
Коняку доедят свои же цапки ...



показати весь коментар
28.03.2022 17:31 Відповісти
Домашнє завдання найвеличнішим вже виконано:

1) Засекретити частину договорів

2) Переговори сам на сам

3) НАТО нафіг

4) Бамбас, Крим забудьти

5) Замовити словечко за заморожене бабло

Все зроблено, щоб здійснимась мрія піанєра і він міг заглянути в очко *****.

Коротше, зробив все, щоб окупити кожний постіл підорашки в бік України і заохотити їх вкладати більше у війну
показати весь коментар
28.03.2022 17:11 Відповісти
Не торопи события
показати весь коментар
28.03.2022 17:14 Відповісти
*****, терпи, красавица!
показати весь коментар
28.03.2022 17:13 Відповісти
Хотят перетереть с Zе без посредников. Ато западные переговорщики могут не понять когда Zе или Арахамию начнут ставить раком и угрожать ножом, как в Омане, после котрого Zе штаны стирал два дня когда кацапоиды сбили Бенин гражданский самолет с людьми для устрашения
показати весь коментар
28.03.2022 17:19 Відповісти
Похер що хоче урод лавров і злобний карлик... Нравітца нє нравітца тєрпі уродская кацапія... Буде по нашому.
показати весь коментар
28.03.2022 17:27 Відповісти
Лошадь, запомни, России больше нет.
показати весь коментар
28.03.2022 17:27 Відповісти
Судьба рабССии ...

показати весь коментар
28.03.2022 17:34 Відповісти
Понятно лошадь - Лавров. А кого на бутылку? Лошадь или седока?
показати весь коментар
28.03.2022 19:55 Відповісти
В обох випадках - вершника, в залежності від його вибору.
показати весь коментар
28.03.2022 20:56 Відповісти
Если и быть каким либо переговорам то. и только при посредничестве или США .Британия .
(Германия.Франция.Турция.).
показати весь коментар
28.03.2022 17:36 Відповісти
"Российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства".

А как же минский и нормандский форматы в течение восьми лет? Как-то раньше ты, конь педальный, присутствием западных государств не очень возмущался. Или штангенциркули и другие консервы закончились?
показати весь коментар
28.03.2022 17:44 Відповісти
Кобыла хочет с Арахмиями, Ермаками и Подоляками все порешать..

Как же ***** что за нынешнюю власть приходится больше беспокоиться чем за врага
показати весь коментар
28.03.2022 17:58 Відповісти
"Никогда нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убить!" (Голда Меир).
показати весь коментар
28.03.2022 18:15 Відповісти
Не Лаврову ставити умови
показати весь коментар
28.03.2022 19:07 Відповісти
Не хочет видеть - пусть закроет глаза.
показати весь коментар
28.03.2022 19:24 Відповісти
Нравіцца, ненравіцца - терпі мая крацавица

Насправді, оті перемовини повинні відбуватись за участю країн - гарантів, про яких любить розповісти Зе, хоча я практично впевнений, що ніяких гарантів не знайдеться, як і зараз. Країни, що є в НАТО не можуть виступати гарантами апріорі, бо в випадку їх втягування, має автоматично спрацювати 5-та стаття, а НАТО, як офіціно заявляє, проти втягування у конфлікт.
Нехай Зе розповість, як він це собі бачить, або перестане обманювати громадян.
показати весь коментар
28.03.2022 19:58 Відповісти
Хочется не хочется терпи моя хачочкотчитца.
показати весь коментар
28.03.2022 20:38 Відповісти
Понурий мерин пришкандибав. Хоче вести перемовини з нашими дурниками... тільки віч-навіч, щоб обдурити, бо раніше ж виходило... Чому ж не спробувати повторити успіх? Якщо інші успіхи забарилися...
показати весь коментар
28.03.2022 20:46 Відповісти
 
 