Лавров: Росія не хоче посередництва західних країн на переговорах

Країна-агресор не хоче, щоб держави Заходу були посередниками на її переговорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Лавров сказав, що перемовини РФ та України - це "шанс для дипломатії". Водночас російський міністр заявив, що РФ не хоче бачити посередниками західні держави, побідкавшись, що "вони себе вже показали".

Нагадаємо, представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою. Старт перемовин запланований на 10 ранку вівторка, 29 березня.

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