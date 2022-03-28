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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Крымчанам массово предлагают заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ, - Чубаров

крым

Минобороны РФ в оккупированном Крыму массово приглашает местных заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"В городах временно оккупированного Крыма, в том числе в Симферополе и Евпатории, массово расклеены объявления, призывающие заключить контракт с Министерством обороны РФ".

Как сообщают очевидцы из Крыма, несмотря на обещания, указанные в тексте, желающих практически нет, поскольку очевидно, что набирается "пушечное мясо" для отправки на материковую часть Украины.

Не исключается, что Министерство обороны РФ в начале апреля 2022 года объявит общую мобилизацию на оккупированных РФ территориях Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Крыму принудительная мобилизация. Мужчины пытаются уехать с полуострова, - Денисова

Крымчанам массово предлагают заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ, - Чубаров 01

Крым (26373) Чубаров Рефат (941) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+29
Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ
==============
та вони навіть до авансу не доживуть!
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28.03.2022 19:33
+21
по совецким нормативам солдат на поле боя живет 5 мин, а танк 15 мин.

с учетом обмундирования и доставки на поле боя контракт должен заключаться на неделю
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28.03.2022 19:34
+19
Значит в ДНР и ЛНР всё мясо выгребли. Собственно я на днях читал, что там работать уже некому и им скоро задница наступит, так как даже на коммунальные предприятия людей не хватает.
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28.03.2022 19:36
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Кримчанам масово пропонують укладати короткострокові контракти з Міноборони РФ
==============
та вони навіть до авансу не доживуть!
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28.03.2022 19:33 Ответить
Ага, а винагороди отримають нафтою та газом.
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28.03.2022 20:00 Ответить
по совецким нормативам солдат на поле боя живет 5 мин, а танк 15 мин.

с учетом обмундирования и доставки на поле боя контракт должен заключаться на неделю
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28.03.2022 19:34 Ответить
Как в фильме "Время", посекундно...
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28.03.2022 20:49 Ответить
Значит в ДНР и ЛНР всё мясо выгребли. Собственно я на днях читал, что там работать уже некому и им скоро задница наступит, так как даже на коммунальные предприятия людей не хватает.
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28.03.2022 19:36 Ответить
Закончились шахтери і камбайньори?
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28.03.2022 19:48 Ответить
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28.03.2022 23:20 Ответить
По подвалам лугандоны от мобилизации скрываются.
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28.03.2022 19:56 Ответить
А то ж так, бідолашні, "працювали" там, аж втомилися всі вщент... Донбабве з Лугандоном "цвітуть і пахнуть"...
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28.03.2022 20:06 Ответить
Дык... ещё три недели назад в плену были слесаря, учителя и прочие военные из этих Багамских островов. В секс-шопах очередь за дрочилками.... а может уже и скупили все.
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28.03.2022 22:49 Ответить
Короткострокові тому, що ніхто не розраховує на довше їхнє виживання.
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28.03.2022 19:36 Ответить
ноу-хау ...контракт з передоплатою. Підписав контракт отримав гроші..За два дні пробухав і на війну -здихати за )(уйла.
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28.03.2022 20:00 Ответить
Класс уси укладайте та пакеты для 200тых не забудьте!и удачи орки!
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28.03.2022 19:36 Ответить
Дуже короткостроковий контракт "Ой, всьо!"
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28.03.2022 19:39 Ответить
-- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
-- Ку...
-- А почему так ма..?
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29.03.2022 08:44 Ответить
Контракт на 2-3 дня больше и не нужно. Главное пакеты с собой захватите
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28.03.2022 19:39 Ответить
Платити будуть багато, проте недовго.
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28.03.2022 19:40 Ответить
крисчане-помогли вам ваші маскалі
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28.03.2022 19:41 Ответить
Агов, не забуте видати кожному поліетиленовий пакет, бажано із вказаною адресою доставки трупа.
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28.03.2022 19:41 Ответить
А кто доставлять будет?
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28.03.2022 19:48 Ответить
По крымскому каналу поплывут.
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28.03.2022 20:12 Ответить
а це гідний лайфхак)))
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28.03.2022 20:27 Ответить
Нова Пошта за рахунок адресату
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29.03.2022 00:34 Ответить
Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в России.

Гендиректор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который организован при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что "очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России".

В начале марта дубайский банк Mashreq, как информировал Reuters со ссылкой на источники, приостановил кредитование российских финансовых организаций в связи с высокими рисками, обусловленными ситуацией вокруг Украины.
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28.03.2022 19:44 Ответить
Платити будуть погано, зате недовго.
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28.03.2022 19:45 Ответить
"Короткостроковий" - це сам те !!!
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28.03.2022 19:45 Ответить
Крематорій бонусом
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28.03.2022 19:46 Ответить
Короткотермінові на вічний упокой? Оце і є тІ "камни с неба"?
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28.03.2022 19:46 Ответить
Чем больше ватніх лугандонов и крімчан запакетим, тем легче будет освобождать єти територии
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28.03.2022 19:46 Ответить
Предлагают - отказаться! Заставляют взять оружие и сдаться, еще и укроденьги получат.
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28.03.2022 19:47 Ответить
с них всё началось , они хотели руZZкий мир , теперь нажрутся им сполна ...в ад крымчане , в ад , 9ый круг ждёт вас , предательство самый тяжкий грех
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28.03.2022 19:48 Ответить
контракт не може бути заключений , за відсутності у бажаючих заключити котракт, індивідуальних непроникних герметичних пакетів-мішків для тіла.
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28.03.2022 19:49 Ответить
Зачем долгосрочные контракты, все равно вдыхают быстро.
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28.03.2022 19:54 Ответить
"1 месяц за 3" - этот месяц ещё надо прожить!
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28.03.2022 19:55 Ответить
что такое $53 в сутки? чтобы у селян горилку было на что покупать? ,
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28.03.2022 20:00 Ответить
Надо кацапам предлагать и экспресс-контракт. "Чернобаевский".
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28.03.2022 20:36 Ответить
Ускоренная технология: пообещали, сдох, похоронили, не заплатили.
Московиты подключили маркетологов.
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28.03.2022 20:59 Ответить
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28.03.2022 22:10 Ответить
Контракт до *************)
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29.03.2022 00:35 Ответить
 
 