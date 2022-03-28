Крымчанам массово предлагают заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ, - Чубаров
Минобороны РФ в оккупированном Крыму массово приглашает местных заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ.
Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"В городах временно оккупированного Крыма, в том числе в Симферополе и Евпатории, массово расклеены объявления, призывающие заключить контракт с Министерством обороны РФ".
Как сообщают очевидцы из Крыма, несмотря на обещания, указанные в тексте, желающих практически нет, поскольку очевидно, что набирается "пушечное мясо" для отправки на материковую часть Украины.
Не исключается, что Министерство обороны РФ в начале апреля 2022 года объявит общую мобилизацию на оккупированных РФ территориях Украины", - говорится в сообщении.
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та вони навіть до авансу не доживуть!
с учетом обмундирования и доставки на поле боя контракт должен заключаться на неделю
-- Ку...
-- А почему так ма..?
Гендиректор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который организован при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что "очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России".
В начале марта дубайский банк Mashreq, как информировал Reuters со ссылкой на источники, приостановил кредитование российских финансовых организаций в связи с высокими рисками, обусловленными ситуацией вокруг Украины.
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