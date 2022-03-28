Крымчанам массово предлагают заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ, - Чубаров

Минобороны РФ в оккупированном Крыму массово приглашает местных заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"В городах временно оккупированного Крыма, в том числе в Симферополе и Евпатории, массово расклеены объявления, призывающие заключить контракт с Министерством обороны РФ".

Как сообщают очевидцы из Крыма, несмотря на обещания, указанные в тексте, желающих практически нет, поскольку очевидно, что набирается "пушечное мясо" для отправки на материковую часть Украины.

Не исключается, что Министерство обороны РФ в начале апреля 2022 года объявит общую мобилизацию на оккупированных РФ территориях Украины", - говорится в сообщении.

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