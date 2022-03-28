Кулеба поблагодарил Турцию за организацию мирных переговоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу запланированный новый раунд украинско-российских переговоров по прекращению огня, который примет Турция на своей территории.

"Благодарю Турцию за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что при турецком посредничестве эти переговоры принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности", - написал Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил в понедельник глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия, очередной раунд переговоров Украина-РФ стартует во вторник в Турции.

По сообщениям турецких СМИ, переговоры украинской и российской делегаций состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле. Предполагаемое время начала переговоров – 10:30. Президент Турции Тайип Эрдоган перед переговорами, возможно, проведет короткую встречу с делегациями.

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