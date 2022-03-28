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Кулеба поблагодарил Турцию за организацию мирных переговоров

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу запланированный новый раунд украинско-российских переговоров по прекращению огня, который примет Турция на своей территории.

"Благодарю Турцию за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что при турецком посредничестве эти переговоры принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности", - написал Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил в понедельник глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия, очередной раунд переговоров Украина-РФ стартует во вторник в Турции.

По сообщениям турецких СМИ, переговоры украинской и российской делегаций состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле. Предполагаемое время начала переговоров – 10:30. Президент Турции Тайип Эрдоган перед переговорами, возможно, проведет короткую встречу с делегациями.

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Чавушоглу Мевлют (124) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
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28.03.2022 20:39
+5
Прикро що Кулеба не приймає участь а довірили ослойобу, попандопалу Єрмака ,холую Подоляку,
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28.03.2022 20:34
+5
От не помню, шо б так благодарили НАТО за вооружения!
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28.03.2022 21:03
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Жду: "для проведения мирных переговоров с РФ написан чат-бот."
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28.03.2022 20:31 Ответить
Туреччина на висоті. Одне те що вона закрила на початку війни прохід в Чорне море рос. кораблям вже неоціненна допомога нам бо інакше ці кораблі знищили б всі південні міста України.
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28.03.2022 20:32 Ответить
Мирних?
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28.03.2022 20:32 Ответить
Привезите с переговоров ещё пару байрактаров.
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28.03.2022 20:32 Ответить
Прикро що Кулеба не приймає участь а довірили ослойобу, попандопалу Єрмака ,холую Подоляку,
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28.03.2022 20:34 Ответить
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28.03.2022 20:39 Ответить
там походу один Кулеба впахивает за все, все другие какую-то ***** несут
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28.03.2022 20:46 Ответить
"Мирних"
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28.03.2022 20:49 Ответить
От не помню, шо б так благодарили НАТО за вооружения!
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28.03.2022 21:03 Ответить
Ну судя по тому, что вчера Зе гнал российским псевдолиберальним журналистам, Зе хочет слить кацапами Крым и ОРДЛО.
Повоевали... ***...
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28.03.2022 21:33 Ответить
Пане міністр закордонних справ, а ви ніби трошки поситнішали. Ну, на фото так точно. )) Шуткую. Ваш внесок для України важко переоцінити. Дякую Вам.
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28.03.2022 21:46 Ответить
А каких ты.Кулеба,ожидаешь результатов? Какое-то ***** суёт своё грязное рыло в нашу Конституцию,выдвигает сумасбродные ультиматумы,а вы всё ждёте результатов-каких? Не хочешь поделиться с пересічними,Кулеба?
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28.03.2022 21:52 Ответить
А на какие можно надеяться результаты? Результат тут один: ещё раз показать всем, что Украина хочет мира, который можно обеспечить только территориальной целостностью и наличием боеспособной армии, а рашка хочет уничтожить Украину, хоть и потихоньку, очень медленно, начинает закатывать губу.
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28.03.2022 21:57 Ответить
 
 