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Кулеба подякував Туреччині за організацію мирних переговорів

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу запланований новий раунд українсько-російських переговорів щодо припинення вогню, який прийме Туреччина на своїй території.

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що за турецького посередництва ці переговори принесуть результати, що відповідають інтересам миру в Україні та нашій безпеці", - написав Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив у понеділок голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок у Туреччині.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори української та російської делегацій відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Передбачуваний час початку переговорів – 10:30. Президент Туреччини Таїп Ердоган перед переговорами, можливо, проведе коротку зустріч із делегаціями.

Також читайте: Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", Leroy Merlin та Decathlon

Автор: 

Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
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28.03.2022 20:39
+5
Прикро що Кулеба не приймає участь а довірили ослойобу, попандопалу Єрмака ,холую Подоляку,
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28.03.2022 20:34
+5
От не помню, шо б так благодарили НАТО за вооружения!
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28.03.2022 21:03
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Жду: "для проведения мирных переговоров с РФ написан чат-бот."
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28.03.2022 20:31 Відповісти
Туреччина на висоті. Одне те що вона закрила на початку війни прохід в Чорне море рос. кораблям вже неоціненна допомога нам бо інакше ці кораблі знищили б всі південні міста України.
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28.03.2022 20:32 Відповісти
Мирних?
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28.03.2022 20:32 Відповісти
Привезите с переговоров ещё пару байрактаров.
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28.03.2022 20:32 Відповісти
Прикро що Кулеба не приймає участь а довірили ослойобу, попандопалу Єрмака ,холую Подоляку,
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28.03.2022 20:34 Відповісти
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28.03.2022 20:39 Відповісти
там походу один Кулеба впахивает за все, все другие какую-то ***** несут
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28.03.2022 20:46 Відповісти
"Мирних"
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28.03.2022 20:49 Відповісти
От не помню, шо б так благодарили НАТО за вооружения!
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28.03.2022 21:03 Відповісти
Ну судя по тому, что вчера Зе гнал российским псевдолиберальним журналистам, Зе хочет слить кацапами Крым и ОРДЛО.
Повоевали... ***...
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28.03.2022 21:33 Відповісти
Пане міністр закордонних справ, а ви ніби трошки поситнішали. Ну, на фото так точно. )) Шуткую. Ваш внесок для України важко переоцінити. Дякую Вам.
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28.03.2022 21:46 Відповісти
А каких ты.Кулеба,ожидаешь результатов? Какое-то ***** суёт своё грязное рыло в нашу Конституцию,выдвигает сумасбродные ультиматумы,а вы всё ждёте результатов-каких? Не хочешь поделиться с пересічними,Кулеба?
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28.03.2022 21:52 Відповісти
А на какие можно надеяться результаты? Результат тут один: ещё раз показать всем, что Украина хочет мира, который можно обеспечить только территориальной целостностью и наличием боеспособной армии, а рашка хочет уничтожить Украину, хоть и потихоньку, очень медленно, начинает закатывать губу.
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28.03.2022 21:57 Відповісти
 
 