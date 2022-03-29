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Новости Война
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ВСУ успешно сдерживают противника, по отдельным направлениям эффективно контратакуют, - оперативная информация Генштаба на 06.00 29 марта

рф,армія,техніка,сіверщина

Начались тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Во всех них Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 29 марта.

Как отмечается, враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы Украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", - говорится в сводке.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

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Также сообщается, что защитники из Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери российских оккупантов уточняются.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229)


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Топ комментарии
+23
ЗСУ та всім хто боронить Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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29.03.2022 06:33
+15
Слава ЗСУ!
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29.03.2022 06:35
+9
Те що ми Переможемо нема ніяких сумнівів, бо навіть діти, вустами яких, як відомо глаголить істина, проти цієї наволочі. Треба подвоювати зусилля, та повернути Мир нашим дітям на нашій українській землі.
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29.03.2022 07:01
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ЗСУ та всім хто боронить Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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29.03.2022 06:33 Ответить
https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
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29.03.2022 06:33 Ответить
А с какого перепугу бомбить ? Совсем уже чекнулись ?
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29.03.2022 07:34 Ответить
Бажано, щоб ця заява була почута Ердоганом. Впевнена, йому це дуже не сподобається.
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29.03.2022 07:36 Ответить
На ізоляцію з боку Ердогана жодний ілюзій не майте - в контексті того, що українці цього літа відпочивайте в Туреччину не приїде, Туреччина прийматиме на відпочинок кацапів! Хто ж відмовиться, від прибутків. От побачите влітку!
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29.03.2022 08:22 Ответить
Еси у мардвы будут доллары за фуфелы даже султан не кормит.
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29.03.2022 09:44 Ответить
Ердоган зробив в військовому плані більше, чим усе НАТО - заблокував прохід до Чорного моря ескадри кацапів.
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29.03.2022 10:00 Ответить
три корабля
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29.03.2022 12:09 Ответить
Склад військово-морського угруповання 4-х флотів ВМФ РФ в Середземному морі станом на 05.03.2022:

(1) - порядковий №, (PF) - Pacific Fleet; (NF) - Northern Fleet; (BF) - Baltic Fleet; (BSF) - Black Sea Fleet; (..) 011 - бортовий №.

== Guided Missile Cruiser/Ракетні крейсери
(1) 011 Varyag (PF)
(2) 055 Marshal Ustinov (NF)

== Guided Missile Frigate/ destroyers / Ракетні фрегати та/або есмінці
(3) 494 Admiral Grigorovich (BSF)
(4) 564 Admiral Tributs (PF)
(5) 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF)
(6) 431 Admiral Kasatonov, (NF)

== Guided Missile Corvette / Ракетні корвети
(7) 626 Orekhovo Zuevo (BSF)

== Conventional attack submarines / Ракетні підводні човни
( 261 Novorossiysk (BSF)
(9) 265 Krasnodar (BSF)

== Patrol Corvette / Патрульні корвети
-- 0 --
== Landing Ship / Десантні кораблі
-- 0 --

== Minesweeper / Протимінні кораблі
(10) 659 Vladimir Emelyanov (new #466) (BSF)

== Anti-Saboteur Boat / Протидиверсійні катери
(11) 840 Kadet (BSF)

== Intelligence ship / Розвідувальні кораблі
(12) Kildin (BSF)
(13) Vasiliy Tatishchev (BF)

== Auxiliary ship / Судна забезпечення
(14) Vice Admiral Paromov (BSF)
(15) Boris Butoma (PF)
(16) Vyazma (NF)
(17) PM-82 (BF)

== Tugboat / Буксири
(18) Sergey Balk (BSF)

Моніторингова група редакції BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
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29.03.2022 15:11 Ответить
Напевно, після того, як Азербайджан сказав, що повністю забезпечить Україну (як ЗСУ так і сільське господарство) паливом.
Кацапам це не сподобалось тому вони і бісяться
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29.03.2022 08:21 Ответить
У Азербайджана с Турцией фактически общая армия, потому кацапы и не лезут в окупированный Арменией Нагорный Карабах.
Сцыт Путин Єрдогана наверное больше чем Байдена.
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29.03.2022 09:27 Ответить
Як ви бачите, кацапи готові до будь-якої підлості та підступної атаки, тому, почувши подібні майже відкриті погрози розправи, Азербайджану треба посилено готувати ППО, винищувачі та виробляти/закуповувати ракетне озброєння для ударів у відповідь. Кремль - то банда садистів та моральних виродків, вони отримують задоволення від приниження та знищення тих, кого вважають слабшими та за кого немає кому заступитися, тому прошу вас не повторювати наших помилок та активно готуватися до війни, навіть якщо вона наразі не планується. Воно, звісно, не дуже дешево по закупівлі та утриманню, але, як показала практика, воно себе окупає потім, коли починаються справжні бойові дії.
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29.03.2022 10:02 Ответить
Слава ЗСУ!
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29.03.2022 06:35 Ответить
Те що ми Переможемо нема ніяких сумнівів, бо навіть діти, вустами яких, як відомо глаголить істина, проти цієї наволочі. Треба подвоювати зусилля, та повернути Мир нашим дітям на нашій українській землі.
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29.03.2022 07:01 Ответить
Дякуємо Вам, дорогі наші Воїни !

Бережіть себе і повертайтеся живими.
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29.03.2022 07:35 Ответить
8 літаків
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29.03.2022 08:00 Ответить
може тобі ще дислокацію ппо викласти?
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29.03.2022 08:56 Ответить
Більш брехливих потвор ніж кацапи сатана ще не відтворював
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29.03.2022 10:18 Ответить
 
 