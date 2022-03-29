ВСУ успешно сдерживают противника, по отдельным направлениям эффективно контратакуют, - оперативная информация Генштаба на 06.00 29 марта
Начались тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Во всех них Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 29 марта.
Как отмечается, враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы Украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.
"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", - говорится в сводке.
Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.
Также сообщается, что защитники из Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери российских оккупантов уточняются.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!
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(1) - порядковий №, (PF) - Pacific Fleet; (NF) - Northern Fleet; (BF) - Baltic Fleet; (BSF) - Black Sea Fleet; (..) 011 - бортовий №.
== Guided Missile Cruiser/Ракетні крейсери
(1) 011 Varyag (PF)
(2) 055 Marshal Ustinov (NF)
== Guided Missile Frigate/ destroyers / Ракетні фрегати та/або есмінці
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(4) 564 Admiral Tributs (PF)
(5) 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF)
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== Guided Missile Corvette / Ракетні корвети
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-- 0 --
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(13) Vasiliy Tatishchev (BF)
== Auxiliary ship / Судна забезпечення
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(15) Boris Butoma (PF)
(16) Vyazma (NF)
(17) PM-82 (BF)
== Tugboat / Буксири
(18) Sergey Balk (BSF)
Моніторингова група редакції BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Кацапам це не сподобалось тому вони і бісяться
Сцыт Путин Єрдогана наверное больше чем Байдена.
Бережіть себе і повертайтеся живими.