Центр Мариуполя остается под контролем Украины, - Минобороны Британии

Российские силы продолжают наступление на Мариуполь, однако центр города остается под контролем Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По данным британской разведки, украинские силы продолжают проводить локальные контратаки к северо-западу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отброшены с ряда позиций.

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Однако Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу городу благодаря своим ударным возможностям.

В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.