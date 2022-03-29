Центр Мариуполя остается под контролем Украины, - Минобороны Британии
Российские силы продолжают наступление на Мариуполь, однако центр города остается под контролем Украины.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По данным британской разведки, украинские силы продолжают проводить локальные контратаки к северо-западу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отброшены с ряда позиций.
Однако Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу городу благодаря своим ударным возможностям.
В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.
Топ комментарии
+15 Яукр
показать весь комментарий29.03.2022 10:37
+12 Garry Dron #477536
показать весь комментарий29.03.2022 10:38
+8 RustIck
показать весь комментарий29.03.2022 11:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@antiputler_news
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508704693060612098 30 мин
Сепарок много интересного наговорил. И о том, что российские пропагандоны тупо врут, и о том, что потери большие, о хреновом обеспечении, и о многом другом. В общем, если эа это его свои не шлепнут, то это будет чудо. )))
https://twitter.com/i/status/1508704693060612098
Slava AZOVu !!!Slava Ukrains'kiy Nacii !
putin-XUYLO skoro zdoxne v bunkeri !