Центр Маріуполя залишається під контролем України, - Міноборони Британії

Російські сили продовжують наступ на Маріуполь, проте центр міста залишається під контролем України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За даними британської розвідки, українські сили продовжують проводити локальні контратаки на північний захід від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій.

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Однак Росія, як і раніше, становить серйозну загрозу місту завдяки своїм ударним можливостям.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.