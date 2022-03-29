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Новини Війна
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Центр Маріуполя залишається під контролем України, - Міноборони Британії

маріуполь

Російські сили продовжують наступ на Маріуполь, проте центр міста залишається під контролем України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За даними британської розвідки, українські сили продовжують проводити локальні контратаки на північний захід від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій.

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Однак Росія, як і раніше, становить серйозну загрозу місту завдяки своїм ударним можливостям.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.

Центр Маріуполя залишається під контролем України, - Міноборони Британії 01

Автор: 

Велика Британія (5565) Маріуполь (3226)


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Топ коментарі
+15
Дякую, Вам хлопці, за мужність! Україна з Вами
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29.03.2022 10:37
+12
Дай Боже сили і мудрості захисникам Маріуполя і даруй ганебну поразку Московії
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29.03.2022 10:38
+8
Не могу отделаться от ощущения, что сдача Мариуполя - политическая стратегия высшего руководства Украины, а не столько военная проблема (по деблокированию), я понимаю почему так выгодно было поступить, но считаю это предательством по отношению к защитникам Мариуполя!
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29.03.2022 11:00
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Дякую, Вам хлопці, за мужність! Україна з Вами
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29.03.2022 10:37 Відповісти
А как наши солдаты? Что с ними будет? Господи, как же так
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29.03.2022 10:38 Відповісти
Дай Боже сили і мудрості захисникам Маріуполя і даруй ганебну поразку Московії
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29.03.2022 10:38 Відповісти
ну то тактика орків, привести нас у віччай, або щоб між собою чубилися, вони не войни вони падлюки.
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29.03.2022 10:48 Відповісти
Ми самі цьому сприяємо, москалі просто це підхоплюють.
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29.03.2022 11:06 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508704693060612098 30 мин



Сепарок много интересного наговорил. И о том, что российские пропагандоны тупо врут, и о том, что потери большие, о хреновом обеспечении, и о многом другом. В общем, если эа это его свои не шлепнут, то это будет чудо. )))

https://twitter.com/i/status/1508704693060612098
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29.03.2022 10:48 Відповісти
Не могу отделаться от ощущения, что сдача Мариуполя - политическая стратегия высшего руководства Украины, а не столько военная проблема (по деблокированию), я понимаю почему так выгодно было поступить, но считаю это предательством по отношению к защитникам Мариуполя!
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29.03.2022 11:00 Відповісти
Выглядит именно так.Не вижу что может помешать деблокаде учитывая что периметр держит Азов и просит всего 1,5 тыс человек что бы их раздолбать и откинуть в рашку.Впечатление что Марик стал тем ягнёнком жертвой на Алтаре.
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29.03.2022 12:33 Відповісти
В Маріуполі, після захоплення, буде повний геноцид. Потім буде наступ на інші міста. Хоч би якийсь план розробили, щоб допомогти місту, це ж десятки тисяч житів.
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29.03.2022 11:03 Відповісти
Mariupol-UKRAINA !!!
Slava AZOVu !!!Slava Ukrains'kiy Nacii !

putin-XUYLO skoro zdoxne v bunkeri !
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29.03.2022 11:08 Відповісти
Слава Киборгам Мариуполя,Слава Україні!!!
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29.03.2022 11:35 Відповісти
Драмтеатр з навколишнім парком,і є центром Маріуполя
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29.03.2022 11:41 Відповісти
Если Зеленский сдаст Мариуполь и не поможет его вместе с русскими судить! Мариуполь кровью истёк и не помогать Азову уже преступление не говоря о том что бы город сдать.За что погибают парни и мирный народ что бы просто кинуть Марик?!Мариуполю нужна деблокада и помощь темболее Азов дал весь расклад и вытянул на себя самую боеспособные части русни.Для меня лично сдача Мариуполя будет означать предательство всех ребят которые там и преступление перед народом !ЗСУ Азов сила верим в ребят верим в армию и верим в президента не подведи !
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29.03.2022 12:29 Відповісти
 
 