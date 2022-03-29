Центр Маріуполя залишається під контролем України, - Міноборони Британії
Російські сили продовжують наступ на Маріуполь, проте центр міста залишається під контролем України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
За даними британської розвідки, українські сили продовжують проводити локальні контратаки на північний захід від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій.
Однак Росія, як і раніше, становить серйозну загрозу місту завдяки своїм ударним можливостям.
В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.
Топ коментарі
+15 Яукр
показати весь коментар29.03.2022 10:37
+12 Garry Dron #477536
показати весь коментар29.03.2022 10:38
+8 RustIck
показати весь коментар29.03.2022 11:00
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@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1508704693060612098 30 мин
Сепарок много интересного наговорил. И о том, что российские пропагандоны тупо врут, и о том, что потери большие, о хреновом обеспечении, и о многом другом. В общем, если эа это его свои не шлепнут, то это будет чудо. )))
https://twitter.com/i/status/1508704693060612098
Slava AZOVu !!!Slava Ukrains'kiy Nacii !
putin-XUYLO skoro zdoxne v bunkeri !