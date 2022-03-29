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Новости Война
12 011 23

Следующие санкции США будут касаться российских цепей поставки, - замминистра финансов Адейемо

сша,конгрес

Следующий пакет санкций Соединенных Штатов и союзников против Российской Федерации коснется тех секторов российской экономики, которые напрямую влияют на войну с Украиной, включая систему цепей снабжения.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В дополнение к санкциям в тех секторах экономики Кремля, которые способствуют его войне против Украины, мы также планируем принять меры, которые будут вредить их критическим цепям поставок", - сказал Адейемо.

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По его словам, США стремится использовать "комплексный подход", включающий экспортный контроль с отдаленным эффектом воздействия и немедленные санкции, которые также повлияют на альтернативных военных поставщиков России.

В американском минфине отметили, что ужесточение и расширение санкций против России нацелены на обезвреживание "способности кремля управлять своей машиной войны".

россия (95420) санкции (11268) США (26513)


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Топ комментарии
+25
Всё правильно большое спасибо. Касап должен изчезнуть с лица земли.
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29.03.2022 14:06
+19
Контроль за цепочками снабжения - это в самую точку !
Китай и Израиль втихаря готовятся помогать обходить санкции.
Тут нужен глаз да глаз.
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29.03.2022 14:10
+11
Такі санкції у 14му році могли врятувати тисячі життів..... але добре хочь зараз не гальмують союзники .
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29.03.2022 14:10
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Всё правильно большое спасибо. Касап должен изчезнуть с лица земли.
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29.03.2022 14:06 Ответить
Контроль за цепочками снабжения - это в самую точку !
Китай и Израиль втихаря готовятся помогать обходить санкции.
Тут нужен глаз да глаз.
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29.03.2022 14:10 Ответить
А если эти цепочки проходят через китайские компании?
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29.03.2022 14:09 Ответить
Самок главное прекратить цепочку поставки денег, это самое важное, тогда они там быстро загнутся. Все остальное - фигня.
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29.03.2022 14:09 Ответить
Такі санкції у 14му році могли врятувати тисячі життів..... але добре хочь зараз не гальмують союзники .
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29.03.2022 14:10 Ответить
Когда РФ развалится, то мир расцветет! Империя Зла останется в прошлом!
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29.03.2022 14:12 Ответить
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29.03.2022 14:14 Ответить
МУЖИКОВ ПОТРАХАЛО В ЧЕРНОБАЕВКЕ, ВОТ ОТКУДА ВСЕ ИДЕТ
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29.03.2022 14:30 Ответить
А тут ще один командир мотострелкового батальона , окупант серьога панов в утіль пішов
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29.03.2022 14:17 Ответить
Карма ? Та ні, ЗСУ !
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29.03.2022 14:26 Ответить
Амерам-черговий респект...
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29.03.2022 14:19 Ответить
и не отменять их до конца *****, а то и мордора.
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29.03.2022 14:21 Ответить
С такими темпами и до стерилизации среднестатистического касапа дойдёт...
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29.03.2022 14:22 Ответить
США конечно спасибо, но если бы они реально хотели быстро остановить раху они бы это сделали очень быстро и без военного присутствия. Вы вспомните риторику НАТО до войны, Украина сама решает, мы не исключаем итд итп т.е. максимально провоцировали, а сейчас резко дистанцировались. США не нужна быстрая победа над хулио а также не интересуем их мы, к сожалению, их цель - максимально истощить парашу как по военке (тысячи совковых ракет и бомб, танки, войска итд) так и по экономике и самое основное - вытолкать конкурента с рынка Европы, им также категорично не нужен развал РФ... Другими словами - они на нашей территории воюют с парашей нашими руками и чем дольше, тем для них лучше, потому нам и не дают наступательного вооружения а оборонительного - ровно столько, сколько нужно дабы не сломить нас, на грани. В этой войне наши натоящие друзья - прибалты и Польша.
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29.03.2022 14:28 Ответить
Байден каже, що Україна не достатньо займалась своєю обороною, 28 разів, запам'ятайте цю цифру, ми звертались до України з докладами про подготовку вторгнення, у відповідь нас обзивали панікерами
Тобі НАТО винне, що Україна до шашликів готувалася , замість оборони, чи гроші закопувала в асфальт, а не фінансувала "Нептуна", "Вільха", "Верба" ???? ??
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29.03.2022 14:36 Ответить
причем тут я вообще? Причем тут наш ВПК? У тебя как, с головой - порядок или голове вата? Ты вообще понимаешь о чем я писал? ТО, что у нас президент даун и готовился к шашлыкам это вообще другая тема и никак не пересекается с темой которую я подымал выше!
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29.03.2022 18:44 Ответить
К сожалению, мы тоже сильно зависим от США
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29.03.2022 14:45 Ответить
небуду щас трусить инет ... кажется дней десять назад па-раша должна была сплатить гдето 117 лимонов внешнего долга , ну так как бабла нет , они скинули платежку и сказали америкосам приблизительно так - да возьмите из тех 300 млд шо вы нам заморозили , и шо вы думаете сделали за океаном ?? ... да взяли , шоб па-раша дефолт не обьявила , правда уточнили шо берут.... только один раз , !! будем помотреть дальше .
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29.03.2022 14:42 Ответить
так оно приблизительно и было - им разрешили провести платеж с замороженных средств по сути с тех средств что как бы предназначались на восстановление Украины , как говориться запад во всей красе
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29.03.2022 14:56 Ответить
потому, что им невыгоден дефолт параши, во всех газпромах итд сидят капиталы разных стран, всё просто как день.
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29.03.2022 18:42 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 15:10 Ответить
 
 