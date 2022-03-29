Следующие санкции США будут касаться российских цепей поставки, - замминистра финансов Адейемо
Следующий пакет санкций Соединенных Штатов и союзников против Российской Федерации коснется тех секторов российской экономики, которые напрямую влияют на войну с Украиной, включая систему цепей снабжения.
Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В дополнение к санкциям в тех секторах экономики Кремля, которые способствуют его войне против Украины, мы также планируем принять меры, которые будут вредить их критическим цепям поставок", - сказал Адейемо.
По его словам, США стремится использовать "комплексный подход", включающий экспортный контроль с отдаленным эффектом воздействия и немедленные санкции, которые также повлияют на альтернативных военных поставщиков России.
В американском минфине отметили, что ужесточение и расширение санкций против России нацелены на обезвреживание "способности кремля управлять своей машиной войны".
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Китай и Израиль втихаря готовятся помогать обходить санкции.
Тут нужен глаз да глаз.
Тобі НАТО винне, що Україна до шашликів готувалася , замість оборони, чи гроші закопувала в асфальт, а не фінансувала "Нептуна", "Вільха", "Верба" ???? ??