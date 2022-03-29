Наступні санкції США стосуватимуться російських ланцюгів постачання, - заступник міністра фінансів Адеємо

Наступний пакет санкцій Сполучених Штатів та союзників проти Російської Федерації торкнеться тих секторів російської економіки, що напряму впливають на війну з Україною, включаючи систему ланцюгів постачання.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На додачу до санкцій у тих секторах економіки кремля, що сприяють його війні проти України, ми також плануємо вжити заходів, які шкодитимуть їхнім критичним ланцюгам поставок", – сказав Адеємо.

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За його словами, США прагне використати "комплексний підхід", який включає експортний контроль з віддаленим ефектом впливу та негайні санкції, які також будуть вплинуть на альтернативних військових постачальників Росії.

В американському мінфіні зазначили, що посилення та розширення санкцій проти Росії націлені на знешкодження "здатності кремля управляти своєю машиною війни".