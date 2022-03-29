Вариант временного переезда Рады из Киева не рассматривается, - Корниенко

Если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады "под куполом", то будут найдены другие возможности для продолжения законодательной работы, рассмотрение проекта закона о возможности дистанционного голосования нардепов отложили.

Об этом в интервью LB.ua сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Такие варианты пока не рассматривались (о возможности временного переезда Верховной Рады во Львов, Ивано-Франковск или Тернополь). Мы можем обсуждать этот вопрос, исходя из реальной ситуации. Пока есть возможность собираться в Киеве, мы это делаем. Думаю, что такая возможность будет и в будущем. Потому что это очень важно. И для поддержки наших бойцов, и простых украинцев, которые в целом смотрят на то, как работает власть. Люди должны это видеть! Мы абсолютно рядом с нашим народом", – заявил он.

Читайте также: "Пророссийские ястребы" не смогут убежать, закон о коллаборационизме действует, - Стефанчук

По оценке Корниенко, проведение заседаний "под куполом" – это важный символический фактор.

"Мы также понимаем, что любое проведение заседания вне стен Верховной Рады – это автоматически переход на голосование руками (в сессионной Раде установлена ​​электронная система голосования)", – добавил первый заместитель председателя ВР.

В то же время, по его словам, если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады в Киеве, то руководство парламента будет рассматривать другие возможности продолжения законодательной работы.

Также Корниенко сообщил, что внесенный в Раду в начале марта проект закона о возможности дистанционного голосования нардепов уже рассмотрен профильным комитетом и рекомендован для голосования за основу. Но сейчас, по его словам, на повестке дня всех трех последних заседаний парламента этого законопроекта не было.