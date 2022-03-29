Вариант временного переезда Рады из Киева не рассматривается, - Корниенко
Если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады "под куполом", то будут найдены другие возможности для продолжения законодательной работы, рассмотрение проекта закона о возможности дистанционного голосования нардепов отложили.
Об этом в интервью LB.ua сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
"Такие варианты пока не рассматривались (о возможности временного переезда Верховной Рады во Львов, Ивано-Франковск или Тернополь). Мы можем обсуждать этот вопрос, исходя из реальной ситуации. Пока есть возможность собираться в Киеве, мы это делаем. Думаю, что такая возможность будет и в будущем. Потому что это очень важно. И для поддержки наших бойцов, и простых украинцев, которые в целом смотрят на то, как работает власть. Люди должны это видеть! Мы абсолютно рядом с нашим народом", – заявил он.
По оценке Корниенко, проведение заседаний "под куполом" – это важный символический фактор.
"Мы также понимаем, что любое проведение заседания вне стен Верховной Рады – это автоматически переход на голосование руками (в сессионной Раде установлена электронная система голосования)", – добавил первый заместитель председателя ВР.
В то же время, по его словам, если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады в Киеве, то руководство парламента будет рассматривать другие возможности продолжения законодательной работы.
Также Корниенко сообщил, что внесенный в Раду в начале марта проект закона о возможности дистанционного голосования нардепов уже рассмотрен профильным комитетом и рекомендован для голосования за основу. Но сейчас, по его словам, на повестке дня всех трех последних заседаний парламента этого законопроекта не было.
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аграхімія сказав "ми визнаємо наши кордони, але 16 років ми будемо вести переговори з кацапами на тему криму та лугандону". а теперь порпівняй з цім що ти кудахтнула
Якась наволоч їздить на перемовини вирішуючи за українців їхню долю...
@leusenko1
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17 хв
Подоляк, наша позиція:
Про нейтралітет проведемо референдум, а потім договір з гарантами (яких не названо і яких нема!)
Крим - протягом 15 років будемо проводити консультації з рф щодо статусу, за умов, що не будуть використовуватись війська.
ОРДЛо в окремий пункт.
Хіба не зрада?
Не забудьте тільки армію ше з собою забрати куда ви там збираєтеся їхати, а то ва буде страшно.