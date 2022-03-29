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Новости Война
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Вариант временного переезда Рады из Киева не рассматривается, - Корниенко

депутат,вр,рада,верховна

Если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады "под куполом", то будут найдены другие возможности для продолжения законодательной работы, рассмотрение проекта закона о возможности дистанционного голосования нардепов отложили.

Об этом в интервью LB.ua сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Такие варианты пока не рассматривались (о возможности временного переезда Верховной Рады во Львов, Ивано-Франковск или Тернополь). Мы можем обсуждать этот вопрос, исходя из реальной ситуации. Пока есть возможность собираться в Киеве, мы это делаем. Думаю, что такая возможность будет и в будущем. Потому что это очень важно. И для поддержки наших бойцов, и простых украинцев, которые в целом смотрят на то, как работает власть. Люди должны это видеть! Мы абсолютно рядом с нашим народом", – заявил он.

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По оценке Корниенко, проведение заседаний "под куполом" – это важный символический фактор.

"Мы также понимаем, что любое проведение заседания вне стен Верховной Рады – это автоматически переход на голосование руками (в сессионной Раде установлена ​​электронная система голосования)", – добавил первый заместитель председателя ВР.

В то же время, по его словам, если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады в Киеве, то руководство парламента будет рассматривать другие возможности продолжения законодательной работы.

Также Корниенко сообщил, что внесенный в Раду в начале марта проект закона о возможности дистанционного голосования нардепов уже рассмотрен профильным комитетом и рекомендован для голосования за основу. Но сейчас, по его словам, на повестке дня всех трех последних заседаний парламента этого законопроекта не было.

Автор: 

ВР (29234) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
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29.03.2022 14:41
+9
вийшли переговорники всрати - позаблоковий статус, нейтралітет, не разміщення баз. кацапія - гарант безпеки. у мене питання до зелених вилупків - як ви далі плануєте жити?
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29.03.2022 14:43
+4
подождем результатов переговоров лиц, которые переговоры в турции вообще вести не должны были... а там смотришь, не только Рада, но и всему руководству будет дан зеленый свет на вылет... только на вылет... посадки не будет...
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29.03.2022 14:40
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подождем результатов переговоров лиц, которые переговоры в турции вообще вести не должны были... а там смотришь, не только Рада, но и всему руководству будет дан зеленый свет на вылет... только на вылет... посадки не будет...
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29.03.2022 14:40 Ответить
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29.03.2022 14:41 Ответить
Можно выездных парочку в кремле будет провести, холопов погонять..
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29.03.2022 14:41 Ответить
Смілива у нас Рада, а он їхня страна савєтов убєжал на Урал ще до війни.
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29.03.2022 14:43 Ответить
Бріфінг української сторони! Радує що Джамільов там був. Арахамія - границі України станом на 1991 рік!
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29.03.2022 14:43 Ответить
не звізді.
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29.03.2022 14:44 Ответить
Дуже культурно і гідно
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29.03.2022 14:58 Ответить
я тебе ще могу за коребльом відправити щоб не тринділа
аграхімія сказав "ми визнаємо наши кордони, але 16 років ми будемо вести переговори з кацапами на тему криму та лугандону". а теперь порпівняй з цім що ти кудахтнула
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29.03.2022 15:02 Ответить
тикати будете дружині.
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29.03.2022 15:11 Ответить
вийшли переговорники всрати - позаблоковий статус, нейтралітет, не разміщення баз. кацапія - гарант безпеки. у мене питання до зелених вилупків - як ви далі плануєте жити?
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29.03.2022 14:43 Ответить
Кацапія по таким домовленостям зможе в будь-який момент закотити на вогник в гості як 24го.
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29.03.2022 14:50 Ответить
Самі ж переговорники казали, що то брехня і кацапські наклепи.
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29.03.2022 14:54 Ответить
а зараз аграхімія це підтвердив. ****.
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29.03.2022 15:01 Ответить
Може його депортувати на абхазію, нехай насолодується правлінням роіські.
Якась наволоч їздить на перемовини вирішуючи за українців їхню долю...
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29.03.2022 15:07 Ответить
параша- гарант безопасности???... дануна...
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29.03.2022 15:20 Ответить
Олег Леусенко
@leusenko1
·
17 хв
Подоляк, наша позиція:
Про нейтралітет проведемо референдум, а потім договір з гарантами (яких не названо і яких нема!)
Крим - протягом 15 років будемо проводити консультації з рф щодо статусу, за умов, що не будуть використовуватись війська.
ОРДЛо в окремий пункт.
Хіба не зрада?
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29.03.2022 14:57 Ответить
Ага, як рашистські фашисти ЗНОВУ почнуть війну, то тоді вже турки з поляками відвоюють нам Крим і Донбас. Гаранти наші принесуть тоді нам на руках нашу землю, а ми шашлики будемо їсти в цей час.
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29.03.2022 15:03 Ответить
Отож. Таким чином нам намагають продати цю казку.
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29.03.2022 15:04 Ответить
А мені здається, що як раз і вже розгладяється, інакше про це не говорили б.
Не забудьте тільки армію ше з собою забрати куда ви там збираєтеся їхати, а то ва буде страшно.
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29.03.2022 14:58 Ответить
Як тільки виїдите, то повертатися вам буде нІкуди. Так і будете пити водичку в Трускавці до пенсії.
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29.03.2022 14:58 Ответить
в смислі ПОКИ, чи це неможливо. не розглядаєця - а шо так можно?
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29.03.2022 15:43 Ответить
 
 