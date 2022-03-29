Варіант тимчасового переїзду Ради з Києва не розглядається, - Корнієнко
Якщо безпековий фактор унеможливить проведення засідань Верховної Ради "під куполом", то будуть знайдені інші можливості продовження законодавчої роботи, розгляд проєкту закону про можливість дистанційного голосування нардепів наразі відклали.
Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Такі варіанти поки що не розглядалися (про можливість тимчасового переїзду Верховної Ради до Львова, Івано-Франківська чи Тернополя). Ми можемо обговорювати це питання, виходячи з реальної ситуації. Поки є можливість збиратися в Києві, ми це робимо. Думаю, що така можливість буде й надалі. Бо це дуже важливо. І для підтримки наших бійців, і простих українців, які загалом дивляться на те, як працює влада. Люди мають це бачити! Ми абсолютно поруч з нашим народом", – заявив він.
За оцінкою Корнієнка, проведення засідань "під куполом" – це важливий символічний фактор.
"Ми також розуміємо, що будь-яке проведення засідання не у стінах Верховної Ради – це автоматично перехід на голосування руками (у сесійній Раді встановлена електронна система голосування)", – додав перший заступник Голови ВР.
Водночас, за його словами, якщо безпековий фактор унеможливить проведення засідань Верховної Ради у Києві, то керівництво парламенту розглядатиме інші можливості продовження законодавчої роботи.
Також Корнієнко повідомив, що внесений до Ради на початку березня проєкт закону про можливість дистанційного голосування нардепів уже розглянутий профільним комітетом і рекомендований для голосування за основу. Але наразі, за його словами, у порядку денному всіх трьох останніх засідань парламенту цього законопроєкту не було.
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аграхімія сказав "ми визнаємо наши кордони, але 16 років ми будемо вести переговори з кацапами на тему криму та лугандону". а теперь порпівняй з цім що ти кудахтнула
Якась наволоч їздить на перемовини вирішуючи за українців їхню долю...
@leusenko1
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17 хв
Подоляк, наша позиція:
Про нейтралітет проведемо референдум, а потім договір з гарантами (яких не названо і яких нема!)
Крим - протягом 15 років будемо проводити консультації з рф щодо статусу, за умов, що не будуть використовуватись війська.
ОРДЛо в окремий пункт.
Хіба не зрада?
Не забудьте тільки армію ше з собою забрати куда ви там збираєтеся їхати, а то ва буде страшно.