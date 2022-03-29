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Варіант тимчасового переїзду Ради з Києва не розглядається, - Корнієнко

депутат,вр,рада,верховна

Якщо безпековий фактор унеможливить проведення засідань Верховної Ради "під куполом", то будуть знайдені інші можливості продовження законодавчої роботи, розгляд проєкту закону про можливість дистанційного голосування нардепів наразі відклали.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Такі варіанти поки що не розглядалися (про можливість тимчасового переїзду Верховної Ради до Львова, Івано-Франківська чи Тернополя). Ми можемо обговорювати це питання, виходячи з реальної ситуації. Поки є можливість збиратися в Києві, ми це робимо. Думаю, що така можливість буде й надалі. Бо це дуже важливо. І для підтримки наших бійців, і простих українців, які загалом дивляться на те, як працює влада. Люди мають це бачити! Ми абсолютно поруч з нашим народом", – заявив він.

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За оцінкою Корнієнка, проведення засідань "під куполом" – це важливий символічний фактор.

"Ми також розуміємо, що будь-яке проведення засідання не у стінах Верховної Ради – це автоматично перехід на голосування руками (у сесійній Раді встановлена електронна система голосування)", – додав перший заступник Голови ВР.

Водночас, за його словами, якщо безпековий фактор унеможливить проведення засідань Верховної Ради у Києві, то керівництво парламенту розглядатиме інші можливості продовження законодавчої роботи.

Також Корнієнко повідомив, що внесений до Ради на початку березня проєкт закону про можливість дистанційного голосування нардепів уже розглянутий профільним комітетом і рекомендований для голосування за основу. Але наразі, за його словами, у порядку денному всіх трьох останніх засідань парламенту цього законопроєкту не було.

Автор: 

ВР (14949) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
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29.03.2022 14:41
+9
вийшли переговорники всрати - позаблоковий статус, нейтралітет, не разміщення баз. кацапія - гарант безпеки. у мене питання до зелених вилупків - як ви далі плануєте жити?
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29.03.2022 14:43
+4
подождем результатов переговоров лиц, которые переговоры в турции вообще вести не должны были... а там смотришь, не только Рада, но и всему руководству будет дан зеленый свет на вылет... только на вылет... посадки не будет...
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29.03.2022 14:40
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подождем результатов переговоров лиц, которые переговоры в турции вообще вести не должны были... а там смотришь, не только Рада, но и всему руководству будет дан зеленый свет на вылет... только на вылет... посадки не будет...
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29.03.2022 14:40 Відповісти
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Можно выездных парочку в кремле будет провести, холопов погонять..
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Смілива у нас Рада, а он їхня страна савєтов убєжал на Урал ще до війни.
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Бріфінг української сторони! Радує що Джамільов там був. Арахамія - границі України станом на 1991 рік!
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29.03.2022 14:43 Відповісти
не звізді.
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29.03.2022 14:44 Відповісти
Дуже культурно і гідно
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29.03.2022 14:58 Відповісти
я тебе ще могу за коребльом відправити щоб не тринділа
аграхімія сказав "ми визнаємо наши кордони, але 16 років ми будемо вести переговори з кацапами на тему криму та лугандону". а теперь порпівняй з цім що ти кудахтнула
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29.03.2022 15:02 Відповісти
тикати будете дружині.
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29.03.2022 15:11 Відповісти
вийшли переговорники всрати - позаблоковий статус, нейтралітет, не разміщення баз. кацапія - гарант безпеки. у мене питання до зелених вилупків - як ви далі плануєте жити?
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29.03.2022 14:43 Відповісти
Кацапія по таким домовленостям зможе в будь-який момент закотити на вогник в гості як 24го.
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29.03.2022 14:50 Відповісти
Самі ж переговорники казали, що то брехня і кацапські наклепи.
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29.03.2022 14:54 Відповісти
а зараз аграхімія це підтвердив. ****.
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29.03.2022 15:01 Відповісти
Може його депортувати на абхазію, нехай насолодується правлінням роіські.
Якась наволоч їздить на перемовини вирішуючи за українців їхню долю...
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29.03.2022 15:07 Відповісти
параша- гарант безопасности???... дануна...
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29.03.2022 15:20 Відповісти
Олег Леусенко
@leusenko1
·
17 хв
Подоляк, наша позиція:
Про нейтралітет проведемо референдум, а потім договір з гарантами (яких не названо і яких нема!)
Крим - протягом 15 років будемо проводити консультації з рф щодо статусу, за умов, що не будуть використовуватись війська.
ОРДЛо в окремий пункт.
Хіба не зрада?
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29.03.2022 14:57 Відповісти
Ага, як рашистські фашисти ЗНОВУ почнуть війну, то тоді вже турки з поляками відвоюють нам Крим і Донбас. Гаранти наші принесуть тоді нам на руках нашу землю, а ми шашлики будемо їсти в цей час.
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29.03.2022 15:03 Відповісти
Отож. Таким чином нам намагають продати цю казку.
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29.03.2022 15:04 Відповісти
А мені здається, що як раз і вже розгладяється, інакше про це не говорили б.
Не забудьте тільки армію ше з собою забрати куда ви там збираєтеся їхати, а то ва буде страшно.
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29.03.2022 14:58 Відповісти
Як тільки виїдите, то повертатися вам буде нІкуди. Так і будете пити водичку в Трускавці до пенсії.
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29.03.2022 14:58 Відповісти
в смислі ПОКИ, чи це неможливо. не розглядаєця - а шо так можно?
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29.03.2022 15:43 Відповісти
 
 