Мирный договор с Россией вынесут на референдум, - Подоляк

Член делегации Украины на переговорах о прекращении войны с Россией Михаил Подоляк объяснил механизм принятия потенциального мирного договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге украинской делегации в Стамбуле.

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"Имплементация этого договора будет следовать по такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, как он должен работать. После этого последует ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Рады. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", – заявил Подоляк.

Глава делегации Давид Арахамия озвучил условия Украины относительно гарантий безопасности и объявил перечень потенциальных государств-гарантов. Кроме того, Украина допустила принятие нейтрального статуса. Его основой может стать Декларация о государственном суверенитете с июля 1990 года.

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