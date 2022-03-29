Мирный договор с Россией вынесут на референдум, - Подоляк
Член делегации Украины на переговорах о прекращении войны с Россией Михаил Подоляк объяснил механизм принятия потенциального мирного договора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге украинской делегации в Стамбуле.
"Имплементация этого договора будет следовать по такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, как он должен работать. После этого последует ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Рады. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", – заявил Подоляк.
Глава делегации Давид Арахамия озвучил условия Украины относительно гарантий безопасности и объявил перечень потенциальных государств-гарантов. Кроме того, Украина допустила принятие нейтрального статуса. Его основой может стать Декларация о государственном суверенитете с июля 1990 года.
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стальні яйцящо не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
Яйца оказались протухшими
Которые их выбирали довольны?. Вот результат вашего выбора по приколу...
Многие из вас не выживут. Может такая цель и была. Побольше разогнать украинцев с их земли
Хорошая для освоения территория.
Идут бараны, бьют в барабаны.
А шкуру для них дают сами бараны.
Беня обхохочется
Или кто-то просто захотел уменьшить количество украинцев???
Тим більше не може бути ніяких розмов, ніяких спекуляцій, ніяких "рефендумів" з приводу жодних "мирних угод", що не враховують повне й негайне виведення російських військ з усіх окупованих територій України включно з ОРДЛО й Кримом, що не враховують повного й негайного відновлення територіальної цілісності України, згідно Конституції України.
Таким чином, будь-який "референдум", з приводу будь-якої "мирної угоди", котра не враховує негайного відновлення територіальної цілісності України, де-факто, перетворюється на "референдум" з приводу територіальної цілісності України. Що є за своєю суттю абсолютно аморальною, блюзнірською дією, є здачею України, а також читким виразним сигналом російському окупантові в "правильності його дій в Україні" й прямим заохочення його до подальших загарбницьких дій щодо України, безпосередньо направлених на знищення України, її народу, самої Української нації, вчиненням стосовно неї геноциду. Окрім того, проведення подібних референдумів є незаконним, суперечить Конституції України й сама розмова про такі "референдуми", тим більше організація їх є злочином - посяганням на територіальну цілісність України а також є Державною зрадою, є співучастю у винищенні Українців.
Так само, злочином для громадян України буде брати "участь" у подобних "референдумах".
Відповідно, будь-які особи, котрі лише навіть озвучують зараз подібні "референдумні наративи", мають вже бути взяті під варту, й усунені з будь-яких посад та від ведення будь-яких "перемовин" за фактом Державної зради та зазіханням на територіальну цілісність України задля виконання Закону та захисту Конституції України, захисту Державності України та самого існування України та Українців та покарані як співучасники військових злочинів Росії проти України та Української нації, Українського народу.
Голда Меир
Пишуть, що у 1974 р. у Ізраіля вже була ЯЗ. Може тому вона була така смілива.
Це я без задніх думок.
https://www.youtube.com/watch?v=zXsjDJV9hrY
НАСТРОЙ В ЗСУ СУПЕР. ЗЕ НАДЕЮСЬ ПРИМЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
НЕЛЬЗЯ ЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ РАДИ ДРУГОЙ
ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ,ПУСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕЙ. ЭТО СРАВНИМО ЧТО ТЫ СТАЛ ЧАСТЬЮ
АГРЕССОРА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ГЕРОЯМ!