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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мирний договір з Росією винесуть на референдум, - Подоляк

подоляк

Член делегації України на переговорах про припинення війни з Росією Михайло Подоляк пояснив механізм ухвалення потенційного мирного договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу української делегації в Стамбулі.

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"Імплементація цього договору йтиме за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів і Верховної Ради. Ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас", – заявив Подоляк.

Натомість глава делегації Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки та оголосив перелік потенційних держав-гарантів. Окрім того, Україна припустила прийняття нейтрального статусу. Його основою може стати Декларація про державний суверенітет від липня 1990 року.

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референдум (627) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1073)


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Топ коментарі
+128
зе дно
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29.03.2022 15:31
+125
Да что вы, черт побери, за хрень несете?! у нас Мариуполь в лунный кратер превратили какие референдумы??
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29.03.2022 15:31
+114
Ще одна цитата Зеленського з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія»
Навіть коментувати не хочеться, бо огидніше однак не скажеш(
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29.03.2022 15:31
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Сторінка 6 з 6
І де будете проводити референдум? У Польщі, де півтора мільйона українців. У Чехії, де біля мільйона, у Львові, де біля півмільйона біженців. Чи може в Харкові, Чернігові, Сумах або в Маріуполі?
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29.03.2022 18:06 Відповісти
В Дії, для чего ее изначально и создавали. Результат нарисуют любой.
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29.03.2022 18:39 Відповісти
То на початку був анекдот: що в zелі такі стальні яйця що не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
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29.03.2022 18:09 Відповісти
Со стальными яйцами человек не косит от армии.
Яйца оказались протухшими
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29.03.2022 18:23 Відповісти
Це що за нахрін таке перемир'я.Тобто ублюдський сусід прийшов на твоє подвір'я знищив твою хату викорчував город і каже давай перемир'я.А в ублюдського сусіда хата ціла і город цілий
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Відстояли Київ, Харків, Суми, Чернігів, Одесу. І ось така нісенітниця.
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Блдь, до чего же паршиво на душе.
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29.03.2022 18:12 Відповісти
***************** ******, ідіть ***** за своїм кораблем! Який референдум після Маріка! Це якась неймовірна ситуація, це замість просто слова *******, ми відмовляємось від кацапських матюків.
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29.03.2022 18:18 Відповісти
Це зрада, і всім байдуже!
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29.03.2022 18:20 Відповісти
А какая разница? Арахамии не пострадают
Которые их выбирали довольны?. Вот результат вашего выбора по приколу...
Многие из вас не выживут. Может такая цель и была. Побольше разогнать украинцев с их земли

Хорошая для освоения территория.

Идут бараны, бьют в барабаны.
А шкуру для них дают сами бараны.
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29.03.2022 18:32 Відповісти
Проблема в тому, що я за Зе-чмо не голосував.
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29.03.2022 20:42 Відповісти
1 в 1 сітуація в 2014. повно кацапськх ботів, вони давлять , їх багато, їм не пудоюбається вляда в укрні. Пишу так щобвонодовше переклядаль. ні не можна не добить цюсволоту і стерти з мапи пі#арасію, пильнуйте
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29.03.2022 18:21 Відповісти
Пороха съели. Теперь будут есть вас и ржать с дурачков.
Беня обхохочется
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29.03.2022 18:34 Відповісти
Мы воюем для того, чтобы от всего отказаться?

Или кто-то просто захотел уменьшить количество украинцев???
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29.03.2022 18:26 Відповісти
хто це ми?
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29.03.2022 18:29 Відповісти
Ну, не ти ж
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29.03.2022 18:56 Відповісти
документ будет иметь множество статей.А вопрос в референдуме-один с ответами "ЗА" или "против"..Это похоже на продажу "кота в мешке".когда выгодные статьи договора будут чередоваться с невыгодными...Могут даже настолько.что невыгодные перетянут юридически громкие выгодные..
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29.03.2022 18:27 Відповісти
шо це за кацапстан.
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29.03.2022 18:31 Відповісти
Да хрен тебя , лапоть, знает
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29.03.2022 18:55 Відповісти
Х#й
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29.03.2022 19:26 Відповісти
що таке лапоть?
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29.03.2022 20:17 Відповісти
****-тебе в Маріуполь привезти-там скажеш людям про референдум..може хватить жити тим життям де ти ні хрена не робив?пора сволоч відповідати за свої поступки
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29.03.2022 18:41 Відповісти
Нам достатньо лише тримати оборону, Росія в цей час буде розпадатися під санкціями. Ми взагалі зараз не зацікавлені у жодних перемовинах. Тим більше, коли ворог починає відчувати дедалі більших проблем у продовженні ведення своєї загарбницької кампанії. Вже не кажучи про якійсь там "мирні угоди" в той час, поки російський чобіт топче українську землю. Про що, свого часу, неодноразово сказали нам й представники Великобританії. Та ж сама Ліз Трасс, Міністр закордонних справ Великої Британії напередодні переговорів прямо застерегла українську владу від здачі України: "Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого" Джерело: "
Тим більше не може бути ніяких розмов, ніяких спекуляцій, ніяких "рефендумів" з приводу жодних "мирних угод", що не враховують повне й негайне виведення російських військ з усіх окупованих територій України включно з ОРДЛО й Кримом, що не враховують повного й негайного відновлення територіальної цілісності України, згідно Конституції України.
Таким чином, будь-який "референдум", з приводу будь-якої "мирної угоди", котра не враховує негайного відновлення територіальної цілісності України, де-факто, перетворюється на "референдум" з приводу територіальної цілісності України. Що є за своєю суттю абсолютно аморальною, блюзнірською дією, є здачею України, а також читким виразним сигналом російському окупантові в "правильності його дій в Україні" й прямим заохочення його до подальших загарбницьких дій щодо України, безпосередньо направлених на знищення України, її народу, самої Української нації, вчиненням стосовно неї геноциду. Окрім того, проведення подібних референдумів є незаконним, суперечить Конституції України й сама розмова про такі "референдуми", тим більше організація їх є злочином - посяганням на територіальну цілісність України а також є Державною зрадою, є співучастю у винищенні Українців.
Так само, злочином для громадян України буде брати "участь" у подобних "референдумах".
Відповідно, будь-які особи, котрі лише навіть озвучують зараз подібні "референдумні наративи", мають вже бути взяті під варту, й усунені з будь-яких посад та від ведення будь-яких "перемовин" за фактом Державної зради та зазіханням на територіальну цілісність України задля виконання Закону та захисту Конституції України, захисту Державності України та самого існування України та Українців та покарані як співучасники військових злочинів Росії проти України та Української нації, Українського народу.
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29.03.2022 18:43 Відповісти
А де гарантія що проросійський Зеленський чесно дозволить рахувати голоси на реіерендумі?
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29.03.2022 19:05 Відповісти
"Никогда нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убить!"
Голда Меир
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29.03.2022 19:14 Відповісти
4-й прем'єр-міністр Ізраїлю з https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 року до https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 року

Пишуть, що у 1974 р. у Ізраіля вже була ЯЗ. Може тому вона була така смілива.
Це я без задніх думок.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
яким чином він референдум збирається проводити?
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29.03.2022 19:14 Відповісти
в дупу референдум...разом з переговорниками!
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29.03.2022 19:26 Відповісти
Детальный разбор переговоров в Турции. С России снимут санкции?
https://www.youtube.com/watch?v=zXsjDJV9hrY
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29.03.2022 19:44 Відповісти
який референдум??? "мудрий" нарід вже обрав клоуна головнокомандувачем на шостому році війни!!! тепер я не здивуюсь якщо обере капітуляцію заради "припиненя" війни.
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29.03.2022 19:50 Відповісти
Д. Дудаев "Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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29.03.2022 21:34 Відповісти
правильно. а кацапов пока продолжим бить.
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30.03.2022 00:32 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ ТОЛЬКО НА ГРАНИЦАХ ДО 24 ФЕВРАЛЯ 2022г.
НАСТРОЙ В ЗСУ СУПЕР. ЗЕ НАДЕЮСЬ ПРИМЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
НЕЛЬЗЯ ЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ РАДИ ДРУГОЙ
ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ,ПУСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕЙ. ЭТО СРАВНИМО ЧТО ТЫ СТАЛ ЧАСТЬЮ
АГРЕССОРА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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30.03.2022 12:15 Відповісти
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04.04.2022 12:27 Відповісти
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