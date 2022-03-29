Мирний договір з Росією винесуть на референдум, - Подоляк
Член делегації України на переговорах про припинення війни з Росією Михайло Подоляк пояснив механізм ухвалення потенційного мирного договору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу української делегації в Стамбулі.
"Імплементація цього договору йтиме за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів і Верховної Ради. Ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас", – заявив Подоляк.
Натомість глава делегації Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки та оголосив перелік потенційних держав-гарантів. Окрім того, Україна припустила прийняття нейтрального статусу. Його основою може стати Декларація про державний суверенітет від липня 1990 року.
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стальні яйцящо не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
Яйца оказались протухшими
Которые их выбирали довольны?. Вот результат вашего выбора по приколу...
Многие из вас не выживут. Может такая цель и была. Побольше разогнать украинцев с их земли
Хорошая для освоения территория.
Идут бараны, бьют в барабаны.
А шкуру для них дают сами бараны.
Беня обхохочется
Или кто-то просто захотел уменьшить количество украинцев???
Тим більше не може бути ніяких розмов, ніяких спекуляцій, ніяких "рефендумів" з приводу жодних "мирних угод", що не враховують повне й негайне виведення російських військ з усіх окупованих територій України включно з ОРДЛО й Кримом, що не враховують повного й негайного відновлення територіальної цілісності України, згідно Конституції України.
Таким чином, будь-який "референдум", з приводу будь-якої "мирної угоди", котра не враховує негайного відновлення територіальної цілісності України, де-факто, перетворюється на "референдум" з приводу територіальної цілісності України. Що є за своєю суттю абсолютно аморальною, блюзнірською дією, є здачею України, а також читким виразним сигналом російському окупантові в "правильності його дій в Україні" й прямим заохочення його до подальших загарбницьких дій щодо України, безпосередньо направлених на знищення України, її народу, самої Української нації, вчиненням стосовно неї геноциду. Окрім того, проведення подібних референдумів є незаконним, суперечить Конституції України й сама розмова про такі "референдуми", тим більше організація їх є злочином - посяганням на територіальну цілісність України а також є Державною зрадою, є співучастю у винищенні Українців.
Так само, злочином для громадян України буде брати "участь" у подобних "референдумах".
Відповідно, будь-які особи, котрі лише навіть озвучують зараз подібні "референдумні наративи", мають вже бути взяті під варту, й усунені з будь-яких посад та від ведення будь-яких "перемовин" за фактом Державної зради та зазіханням на територіальну цілісність України задля виконання Закону та захисту Конституції України, захисту Державності України та самого існування України та Українців та покарані як співучасники військових злочинів Росії проти України та Української нації, Українського народу.
Голда Меир
Пишуть, що у 1974 р. у Ізраіля вже була ЯЗ. Може тому вона була така смілива.
Це я без задніх думок.
https://www.youtube.com/watch?v=zXsjDJV9hrY
НАСТРОЙ В ЗСУ СУПЕР. ЗЕ НАДЕЮСЬ ПРИМЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
НЕЛЬЗЯ ЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ РАДИ ДРУГОЙ
ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ,ПУСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕЙ. ЭТО СРАВНИМО ЧТО ТЫ СТАЛ ЧАСТЬЮ
АГРЕССОРА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ГЕРОЯМ!