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Референдум точно ніхто не проводитиме під дулами автоматів, - Корнієнко

корнієнко

Можливість проведення референдуму про статус Криму, а також Донецької та Луганської областей ще не на часі, адже це неможливо під час воєнного стану та навіть організаційно. Проте всі доленосні рішення для нашої країни Президент точно обговорюватиме з народом.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не побачив у заяві Президента в одному з його інтерв'ю якоїсь недоречної ідеї... Як на мене, Президент сказав дуже просту річ. Якісь великі та доленосні рішення для нашої країни він точно буде обговорювати з народом. У яких це буде формах, який це буде формат, які на той момент будуть можливості? Усе це наразі лише питання. Президент припустив, можливо, це буде референдум", – наголосив Корнієнко.

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Перший віцеспікер нагадав, що під час воєнного стану проведення референдуму не передбачено Конституцією та чинним законодавством.

"Як і вибори. З іншого боку, ми розуміємо, що їх точно ніхто не буде проводити під дулами автоматів. Якщо російські війська ще будуть перебувати на території України. Думаю, що дискусія про це ще не на часі... Я не сумніваюся, що все це ми обговоримо, та завтра точно ніхто жодних референдумів проводити не буде. Це неможливо навіть організаційно", – запевнив він.

Корнієнко прогнозує, що після перемоги демократія в Україні буде збережена.

"Це вже частина нашого генетичного коду, нашого життя та буття. У таких складних умовах ми зберігаємо здатність до суперечок, діалогу, пошуку конструктиву та спільних позицій всередині країни. Це стосується як громадян, що ми бачимо в соціальних мережах і на вулицях, так і політиків. Демократія буде збережена. Це одна з причин війни з росією. Ми воюємо проти авторитаризму, російського фашизму. Українці показали себе як нація з відкритою та інклюзивною системою", – сказав перший заступник спікера.

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Він також не сумнівається, що після війни в Україні буде різноманіття політичних партій.

"Хоча в результаті нашої перемоги не виключаю, що це призведе до зникнення вектора поділу на геополітичні курси. Бо до цього в нас завжди зберігалася вісь: ти за Україну та Європу чи за, умовно, росію, Митний союз і так далі? Ця вісь і розподіл політичного ландшафту, ймовірно, зникне. Можливо, на зміну та перший план вийде економічна вісь і план розбудови країни", – зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам заявив, що закріплення нейтрального статусу України можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) перемовини (2863) референдум (627) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+42
Люди, про який референдум ВЗАГАЛІ мова ?
Ви зійшли з розуму ? Вас купив окупант ? Чи ви просто лохі ???
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29.03.2022 13:56
+34
Ви собі уявляєте, щоб на референдумі громадяни України відмовились від територій України на користь окупанта? Взагалі таке в ******** історії колись було?

Клоуни, ваш цирк піде за "русским кораблем"!
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29.03.2022 13:58
+31
Ще проведіть масовану атаку на мізки українців, щоб ті відмовлись від Криму та Донбасу.
Навіть таке питання озвучувати вже ЗЛОЧИН.
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29.03.2022 13:57
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Люди, про який референдум ВЗАГАЛІ мова ?
Ви зійшли з розуму ? Вас купив окупант ? Чи ви просто лохі ???
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29.03.2022 13:56 Відповісти
Лох твій преZедент...
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29.03.2022 13:58 Відповісти
Только лохи хамят женщинам, рашотроллик.
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29.03.2022 14:00 Відповісти
Тільки москальські шлюхи використовують слово "лохи"...
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29.03.2022 14:05 Відповісти
Лох-це така рослина,як і кацапи-вони не люди,і навіть не тварини(в тих хоча б умовні рефлекси виробляються)-вони рослини.
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29.03.2022 14:12 Відповісти
иди поищи мир в очке путина
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29.03.2022 14:14 Відповісти
Не можу)) його очко постійно зайнято твоїм москальським язиком...)))
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29.03.2022 14:21 Відповісти
за то вам зеботам и платят чтоб зализывали Путину до мозолей
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29.03.2022 14:40 Відповісти
Ти нам заважаєш безкоштовно...?)))
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29.03.2022 16:11 Відповісти
а у вас там очередь лизунов?
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29.03.2022 16:16 Відповісти
припини лизати хоч на секунду і побачиш))) працьовитий ти наш...)))
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29.03.2022 16:35 Відповісти
Москальские шлюхи используют около 30 лет только одно слово - ,,Скоро,, !
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29.03.2022 14:20 Відповісти
Це твій досвід або підліткові полюції... ?))
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29.03.2022 14:24 Відповісти
Я так зрозумів референдум щодо Криму. Власне я не проти. Всеукраїнський референдум згідно української Конституції. Результат цього референдума зезделегідь передбачуваний.
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29.03.2022 14:52 Відповісти
Я не побачила,щоб хтось був проти,військові мовчать, тільки Бутусов щн трохи воює і навіть зрозуміла здача Херсона
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29.03.2022 15:58 Відповісти
Ще проведіть масовану атаку на мізки українців, щоб ті відмовлись від Криму та Донбасу.
Навіть таке питання озвучувати вже ЗЛОЧИН.
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29.03.2022 13:57 Відповісти
Ви собі уявляєте, щоб на референдумі громадяни України відмовились від територій України на користь окупанта? Взагалі таке в ******** історії колись було?

Клоуни, ваш цирк піде за "русским кораблем"!
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29.03.2022 13:58 Відповісти
Дивись з iншого боку, а не так як тобi вигiдно. Ху..йло чому напав на нас? Нагадати одну iз причин? Освободiтэль. Воно думає, що його тут зустрiчати будуть с квiтами, а як вийшло насправдi? Український народ показав своє ставлення, хай там як, референдум буде проводитись не зараз, i насамперед покаже асвабадiтелям всю картину, невже ви думаете, що наш народ проголосує за вiддачу территорiй? Авжеж нi, чому тодi у вас iстерика?
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29.03.2022 16:42 Відповісти
Рефмирендум про статус Крима?...ви що там ***** зовсім їбанулись?
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29.03.2022 13:59 Відповісти
Можу і під час війни проголосувати, реєструйте: Я проти нейтралітету України.
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29.03.2022 14:00 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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29.03.2022 14:00 Відповісти
А відбиті роги прибивати над вхідними дверима.
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29.03.2022 14:09 Відповісти
У який кількості? Бо якщо 1 на 1 в Україні дверів не вистачить!
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29.03.2022 15:31 Відповісти
Слимак боїться відповідальності і хоче перекласти її на народ, мовляв я нє придєлах, какаяразніца...
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29.03.2022 14:00 Відповісти
Ситуация просто *******: НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ У НАС ВОЙНА!!! - А если не раскачивать, эти ****** опять за какую-то бумажку продадут нашу Украину... а если раскачивать, и что-то делать, весь мир отвернётся, и ***** еще легче всё захватит, ****** просто
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29.03.2022 14:00 Відповісти
Пусть считают скалу лодкой. Дурачки.
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29.03.2022 14:04 Відповісти
Уже нет. Не отвернеться. И "не раскачивать лодку",а вычистить расейский гадючник в ОПе зезидента и московской церкви - сам бог велел!
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29.03.2022 15:34 Відповісти
Не може проводитися референдум з питань територіальної цілісності. Про це в Конституції записано.
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29.03.2022 14:01 Відповісти
Эретрия отправит на помощь расии 12 солдат и боевой бубен.
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29.03.2022 14:01 Відповісти
Схоже, що Слуга Народу є проектом не лише Коломойського.
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29.03.2022 14:01 Відповісти
Конституцію змінювати ніхто не буде на догоду оркам, народ України на це ніколи не піде, щоб відмовитись від НАТО і вибрати нейтральний статус, хоче влада, то хай спробує...
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29.03.2022 14:02 Відповісти
ПреZедент будет четко выполнять указания своего кремлевского хозяина.
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29.03.2022 14:02 Відповісти
Корнієнко, нащо ти взагалі потрібний у Раді? Нащо потрібна Рада? Вас народ обрав спеціально для того, щоб ви такі питання вирішували. Збирали голоси для змін в конституцію, переконували колег та виборців у тому, що ті зміни, які ви просуваєте, необхідні тощо.
У Конституції записаний стратегічний курс на вступ до ЄС та НАТО - доки це не змінено або прибрано з основного закону, ви зобов'язані це виконувати. В протилежному випадку ви займаєтеся державною зрадою та прямим порушенням законодавства. Наслідки такої тупої поведінки цілком можуть бути для вас, м'яко кажучи, дуже неприємними. Янукович з ПР уже у подібне гралися, з відомими наслідками...
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29.03.2022 14:02 Відповісти
...це вже який Другий Фронт...
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29.03.2022 14:03 Відповісти
Це неможливо, бо заборонено Конституцією в принципі. Але телепням не відомо, що в тій Конституції написано
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29.03.2022 14:04 Відповісти
бляха муха це ***** переговорники піздаболи зелені як вони вже достали свїм піздежем їм би тільки попіаритись на костях і бабки поділити тварюки ,вони кажуть за мир а я кажу за перемогу і все
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29.03.2022 14:05 Відповісти
Мабуть не доліз ще до верхівки корабельної сАсни,тому і не побачив.
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29.03.2022 14:06 Відповісти
Україна унітарна, суверенна, незалежна держава визначена в межах своїх кордонів визнаних світом. Так написано в Конституції. Залишився ще хтось, хто думає що фотографи можуть управлять державою. Цікаво просто....
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29.03.2022 14:09 Відповісти
Пошукайте десь гуляє в інеті інтерв"ю про референдум щодо нейтрального статусу від нардепа Ф.Вениславського. Там і про внесення змін до Конституції. Потихеньку ************, нав"язують ідею
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29.03.2022 14:10 Відповісти
Так про це і Зелений Йолоп триндів,про відмову від НАТО-"Я ужє успакоілся на тєму НАТО."
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29.03.2022 14:16 Відповісти
Вони ж не тільки про НАТО успокоились , вони ще хочуть Крим і Донецьку з Луганською областями відмежувать. Бо зараз же не начасі їх звільнять
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29.03.2022 14:19 Відповісти
То він навмисне нічого й не робив для виконання вимог для вступу до НАТО, тільки шкодив
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29.03.2022 14:30 Відповісти
За слово "референдум" садить на лет 15
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29.03.2022 14:17 Відповісти
Коментарі на цензорі як завжди. Народ, альо, все ні реферндумів ні іншої ***** тут не буде, ******* можна про це скільки завгодно, це називається перемовини заради перемовин. Уся країна працює щоб вбити цих окупантів та вижити, ніхто їм не пробачить злочини і не забудуть, тут про припинення вогню говорити неможливо, бо це народна війна. Так що гуртуймося, чистимо зброю і все буде Україна
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29.03.2022 14:19 Відповісти
Вже триздять про інше. Читайте. Може менше треба триздіти з окупантами ?

****** Попасная


@hu_popa

·
https://twitter.com/hu_popa/status/1508756606040825865 47 хв



Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах? Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
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29.03.2022 14:37 Відповісти
Ви або вашi цитати, були присутнi на перемовинах? Як по вашому повинна закiнчитися вiйна? Чи ви iсторiю не вчили? Всi вiйни закiнчуются дипломатично, подобається вам це чи нi. ЗСУ здає позицiю? Нi. ЗСУ проводять контрнаступ? Так. ЗСУ вiдбиває территiю? Так. Вас лякає референдум? Так його не проводять завтра, через недiлю, через мiсяць. Годi iстерику пiдiймати
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29.03.2022 16:48 Відповісти
Якщо вони не стріляють, то і ми не стріляємо так же ?
А якщо ми не стріляємо, вони не звільняють допоки ми не в підпишемо певні документи.
А ті документи, які нам пропонують підписати, якраз і містять всебічну зраду.
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29.03.2022 16:57 Відповісти
Нi i ще раз нi! Ми на своiй землi, i поки на нiй знаходится орк - вiн буду вбитий
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29.03.2022 17:11 Відповісти
От така у нас влада...
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29.03.2022 14:21 Відповісти
Референдум?????? Нах... на раССею..
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29.03.2022 14:24 Відповісти
не можемо віддати ні Криму ні Донбасу, бо ворог по-перше зробив собі плацдарм для нападу на Україну там, а по-друге якщо можна у нас забрати Донбас і Крим силою і не понести відповідальності, подохлі русские солдати то не відповідальність то для них ніц, то значить можна і ще щось у нас відірвати. Ні, до дідька!
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29.03.2022 14:26 Відповісти
Просто можна ****** від слів,і мислення Корнієнка. З його слів виходить ,що Україна воює проти російського авторитаризму і російського фашизму. ******** кінчений,ми Українці воюєм,тому що без оголошеня війни,(рф)напала на Україну.Ми воюєм за свою Волю,і Вільну Україну.Корнієнко в Китаї,в Туречинні,в Ірані в Іраку,в Венусуелі.іт.д.теж авторитарні режими,то нам що теж з ними воювати. Ми воюєм з Zомбокацапією,тому що вони хочуть знищити Україну,і весь Український народ.
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29.03.2022 14:29 Відповісти
Мораль сей басни такова - референдум в наших диких реалиях полнейшая фигня... причём так было и так будет..
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29.03.2022 14:37 Відповісти
"Я не побачив у заяві Президента в одному з його інтерв'ю якоїсь недоречної ідеї... Як на мене, Президент сказав дуже просту річ. Якісь великі та доленосні рішення для нашої країни він точно буде обговорювати з народом.- поки що "доленосні " перемовини з рашистами в Турції .(відведення українських війск з законної української території до 24 лютого)
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29.03.2022 14:41 Відповісти
ваш договорняк буде пришпилено до ваших тіл на шибениці !

ось і весь референдум, бо
зміна кордонів України - державна зрада !
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29.03.2022 15:01 Відповісти
Кто попытается проводить подобный референдум, сам рискует оказаться под дулами автоматов у расстрельной стенки. Если что, зеленки лоб намазать хватит
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29.03.2022 15:16 Відповісти
Зеленкой зеленым мишень нарисовать?
Орригинально!
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29.03.2022 15:39 Відповісти
В Криму та ДНР і ЛНР провели і ослойоба Корнієнка не спитали,
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29.03.2022 15:22 Відповісти
Єдина і неподільна. Які нафіг референдуми.
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29.03.2022 15:23 Відповісти
Зезидент хочет в очередной раз спасти своего хозяина ху&ла?!
И все за счет Украины,падло!
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29.03.2022 15:37 Відповісти
ідея референдуму, який суперечить і констітуції і закону про референдум, виноситься в суспільство тоді, коли не вистачає голосів у ВР про зміну костИтуції до вступу в НАТО і позаблоковість і про що взагалі мова коли в країні війсковий час і нема чинників для його відміни
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29.03.2022 15:38 Відповісти
Референдум??? Ничего что у нас оккупированы территории??? Какой референдум при частичной оккупации? Это нонсенс! Сначала деоккупация ордло, крыма, вывод орков с территории Украины, потом 10 лет на промывку мозгов бывшим под оккупацией украинцам (дезомбизация) - устранение последсвий рашапропаганды, а потом референдум. Только так.
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Ти диви як Зюзядрочери повдягались в військову форму нібито з окопів щойно вилізли.
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01.04.2022 14:37 Відповісти
 
 