Референдум точно никто не будет проводить под дулами автоматов, - Корниенко

Возможность проведения референдума о статусе Крыма, а также Донецкой и Луганской областей еще не актуальна, ведь это невозможно во время военного положения и даже организационно. Однако все судьбоносные решения нашей страны президент будет точно обсуждать с народом.

Об этом в интервью LB.ua заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не увидел в заявлении президента в одном из его интервью какой-либо неуместной идеи... По-моему, президент сказал очень простую вещь. Какие-то большие и судьбоносные решения для нашей страны он точно будет обсуждать с народом. В каких это будет формах, какой это будет формат, какие на тот момент будут возможности? Все это только вопрос. Президент предположил, возможно, это будет референдум", – подчеркнул Корниенко.

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Первый вице-спикер напомнил, что во время военного положения проведение референдума не предусмотрено Конституцией и действующим законодательством.

"Как и выборы. С другой стороны, мы понимаем, что их точно никто не будет проводить под дулами автоматов. Если российские войска еще будут находиться на территории Украины. Думаю, что дискуссия об этом еще не ко времени... Я не сомневаюсь, что все это мы обсудим, но завтра точно никто никаких референдумов проводить не будет. Это невозможно даже организационно", – заверил он.

Корниенко прогнозирует, что после победы демократия в Украине сохранится.

"Это уже часть нашего генетического кода, нашей жизни и бытия. В таких сложных условиях мы сохраняем способность к спорам, диалогу, поиску конструктива и общим позициям внутри страны. Это касается как граждан, что мы видим в социальных сетях и на улицах, так и политиков. Демократия будет сохранена. Это одна из причин войны с Россией. Мы воюем против авторитаризма, российского фашизма. Украинцы показали себя как нация с открытой и инклюзивной системой", – сказал первый заместитель спикера.

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Он также не сомневается, что после войны в Украине будет разнообразие политических партий.

"Хотя в результате нашей победы не исключаю, что это приведет к исчезновению вектора разделения на геополитические курсы. Потому что до этого у нас всегда сохранялась ось: ты за Украину и Европу или за условно Россию, Таможенный союз и так далее? Эта ось и распределение политического ландшафта, вероятно, исчезнет. Возможно, на смену и первый план выйдет экономическая ось и план развития страны", – отметил Корниенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам заявил, что закрепление нейтрального статуса Украины возможно после референдума, однако оно может произойти только после вывода российских войск с территории Украины.