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Референдум точно никто не будет проводить под дулами автоматов, - Корниенко

корнієнко

Возможность проведения референдума о статусе Крыма, а также Донецкой и Луганской областей еще не актуальна, ведь это невозможно во время военного положения и даже организационно. Однако все судьбоносные решения нашей страны президент будет точно обсуждать с народом.

Об этом в интервью LB.ua заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не увидел в заявлении президента в одном из его интервью какой-либо неуместной идеи... По-моему, президент сказал очень простую вещь. Какие-то большие и судьбоносные решения для нашей страны он точно будет обсуждать с народом. В каких это будет формах, какой это будет формат, какие на тот момент будут возможности? Все это только вопрос. Президент предположил, возможно, это будет референдум", – подчеркнул Корниенко.

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Первый вице-спикер напомнил, что во время военного положения проведение референдума не предусмотрено Конституцией и действующим законодательством.

"Как и выборы. С другой стороны, мы понимаем, что их точно никто не будет проводить под дулами автоматов. Если российские войска еще будут находиться на территории Украины. Думаю, что дискуссия об этом еще не ко времени... Я не сомневаюсь, что все это мы обсудим, но завтра точно никто никаких референдумов проводить не будет. Это невозможно даже организационно", – заверил он.

Корниенко прогнозирует, что после победы демократия в Украине сохранится.

"Это уже часть нашего генетического кода, нашей жизни и бытия. В таких сложных условиях мы сохраняем способность к спорам, диалогу, поиску конструктива и общим позициям внутри страны. Это касается как граждан, что мы видим в социальных сетях и на улицах, так и политиков. Демократия будет сохранена. Это одна из причин войны с Россией. Мы воюем против авторитаризма, российского фашизма. Украинцы показали себя как нация с открытой и инклюзивной системой", – сказал первый заместитель спикера.

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Он также не сомневается, что после войны в Украине будет разнообразие политических партий.

"Хотя в результате нашей победы не исключаю, что это приведет к исчезновению вектора разделения на геополитические курсы. Потому что до этого у нас всегда сохранялась ось: ты за Украину и Европу или за условно Россию, Таможенный союз и так далее? Эта ось и распределение политического ландшафта, вероятно, исчезнет. Возможно, на смену и первый план выйдет экономическая ось и план развития страны", – отметил Корниенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам заявил, что закрепление нейтрального статуса Украины возможно после референдума, однако оно может произойти только после вывода российских войск с территории Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) переговоры (4926) референдум (1504) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+42
Люди, про який референдум ВЗАГАЛІ мова ?
Ви зійшли з розуму ? Вас купив окупант ? Чи ви просто лохі ???
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29.03.2022 13:56
+34
Ви собі уявляєте, щоб на референдумі громадяни України відмовились від територій України на користь окупанта? Взагалі таке в ******** історії колись було?

Клоуни, ваш цирк піде за "русским кораблем"!
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29.03.2022 13:58
+31
Ще проведіть масовану атаку на мізки українців, щоб ті відмовлись від Криму та Донбасу.
Навіть таке питання озвучувати вже ЗЛОЧИН.
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29.03.2022 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Люди, про який референдум ВЗАГАЛІ мова ?
Ви зійшли з розуму ? Вас купив окупант ? Чи ви просто лохі ???
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29.03.2022 13:56 Ответить
Лох твій преZедент...
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29.03.2022 13:58 Ответить
Только лохи хамят женщинам, рашотроллик.
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29.03.2022 14:00 Ответить
Тільки москальські шлюхи використовують слово "лохи"...
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29.03.2022 14:05 Ответить
Лох-це така рослина,як і кацапи-вони не люди,і навіть не тварини(в тих хоча б умовні рефлекси виробляються)-вони рослини.
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29.03.2022 14:12 Ответить
иди поищи мир в очке путина
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29.03.2022 14:14 Ответить
Не можу)) його очко постійно зайнято твоїм москальським язиком...)))
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29.03.2022 14:21 Ответить
за то вам зеботам и платят чтоб зализывали Путину до мозолей
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29.03.2022 14:40 Ответить
Ти нам заважаєш безкоштовно...?)))
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29.03.2022 16:11 Ответить
а у вас там очередь лизунов?
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29.03.2022 16:16 Ответить
припини лизати хоч на секунду і побачиш))) працьовитий ти наш...)))
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29.03.2022 16:35 Ответить
Москальские шлюхи используют около 30 лет только одно слово - ,,Скоро,, !
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29.03.2022 14:20 Ответить
Це твій досвід або підліткові полюції... ?))
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29.03.2022 14:24 Ответить
Я так зрозумів референдум щодо Криму. Власне я не проти. Всеукраїнський референдум згідно української Конституції. Результат цього референдума зезделегідь передбачуваний.
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29.03.2022 14:52 Ответить
Я не побачила,щоб хтось був проти,військові мовчать, тільки Бутусов щн трохи воює і навіть зрозуміла здача Херсона
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29.03.2022 15:58 Ответить
Ще проведіть масовану атаку на мізки українців, щоб ті відмовлись від Криму та Донбасу.
Навіть таке питання озвучувати вже ЗЛОЧИН.
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29.03.2022 13:57 Ответить
Ви собі уявляєте, щоб на референдумі громадяни України відмовились від територій України на користь окупанта? Взагалі таке в ******** історії колись було?

Клоуни, ваш цирк піде за "русским кораблем"!
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29.03.2022 13:58 Ответить
Дивись з iншого боку, а не так як тобi вигiдно. Ху..йло чому напав на нас? Нагадати одну iз причин? Освободiтэль. Воно думає, що його тут зустрiчати будуть с квiтами, а як вийшло насправдi? Український народ показав своє ставлення, хай там як, референдум буде проводитись не зараз, i насамперед покаже асвабадiтелям всю картину, невже ви думаете, що наш народ проголосує за вiддачу территорiй? Авжеж нi, чому тодi у вас iстерика?
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29.03.2022 16:42 Ответить
Рефмирендум про статус Крима?...ви що там ***** зовсім їбанулись?
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29.03.2022 13:59 Ответить
Можу і під час війни проголосувати, реєструйте: Я проти нейтралітету України.
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29.03.2022 14:00 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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29.03.2022 14:00 Ответить
А відбиті роги прибивати над вхідними дверима.
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29.03.2022 14:09 Ответить
У який кількості? Бо якщо 1 на 1 в Україні дверів не вистачить!
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29.03.2022 15:31 Ответить
Слимак боїться відповідальності і хоче перекласти її на народ, мовляв я нє придєлах, какаяразніца...
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29.03.2022 14:00 Ответить
Ситуация просто *******: НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ У НАС ВОЙНА!!! - А если не раскачивать, эти ****** опять за какую-то бумажку продадут нашу Украину... а если раскачивать, и что-то делать, весь мир отвернётся, и ***** еще легче всё захватит, ****** просто
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29.03.2022 14:00 Ответить
Пусть считают скалу лодкой. Дурачки.
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29.03.2022 14:04 Ответить
Уже нет. Не отвернеться. И "не раскачивать лодку",а вычистить расейский гадючник в ОПе зезидента и московской церкви - сам бог велел!
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29.03.2022 15:34 Ответить
Не може проводитися референдум з питань територіальної цілісності. Про це в Конституції записано.
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29.03.2022 14:01 Ответить
Эретрия отправит на помощь расии 12 солдат и боевой бубен.
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29.03.2022 14:01 Ответить
Схоже, що Слуга Народу є проектом не лише Коломойського.
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29.03.2022 14:01 Ответить
Конституцію змінювати ніхто не буде на догоду оркам, народ України на це ніколи не піде, щоб відмовитись від НАТО і вибрати нейтральний статус, хоче влада, то хай спробує...
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29.03.2022 14:02 Ответить
ПреZедент будет четко выполнять указания своего кремлевского хозяина.
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29.03.2022 14:02 Ответить
Корнієнко, нащо ти взагалі потрібний у Раді? Нащо потрібна Рада? Вас народ обрав спеціально для того, щоб ви такі питання вирішували. Збирали голоси для змін в конституцію, переконували колег та виборців у тому, що ті зміни, які ви просуваєте, необхідні тощо.
У Конституції записаний стратегічний курс на вступ до ЄС та НАТО - доки це не змінено або прибрано з основного закону, ви зобов'язані це виконувати. В протилежному випадку ви займаєтеся державною зрадою та прямим порушенням законодавства. Наслідки такої тупої поведінки цілком можуть бути для вас, м'яко кажучи, дуже неприємними. Янукович з ПР уже у подібне гралися, з відомими наслідками...
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29.03.2022 14:02 Ответить
...це вже який Другий Фронт...
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29.03.2022 14:03 Ответить
Це неможливо, бо заборонено Конституцією в принципі. Але телепням не відомо, що в тій Конституції написано
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29.03.2022 14:04 Ответить
бляха муха це ***** переговорники піздаболи зелені як вони вже достали свїм піздежем їм би тільки попіаритись на костях і бабки поділити тварюки ,вони кажуть за мир а я кажу за перемогу і все
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29.03.2022 14:05 Ответить
Мабуть не доліз ще до верхівки корабельної сАсни,тому і не побачив.
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29.03.2022 14:06 Ответить
Україна унітарна, суверенна, незалежна держава визначена в межах своїх кордонів визнаних світом. Так написано в Конституції. Залишився ще хтось, хто думає що фотографи можуть управлять державою. Цікаво просто....
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29.03.2022 14:09 Ответить
Пошукайте десь гуляє в інеті інтерв"ю про референдум щодо нейтрального статусу від нардепа Ф.Вениславського. Там і про внесення змін до Конституції. Потихеньку ************, нав"язують ідею
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29.03.2022 14:10 Ответить
Так про це і Зелений Йолоп триндів,про відмову від НАТО-"Я ужє успакоілся на тєму НАТО."
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29.03.2022 14:16 Ответить
Вони ж не тільки про НАТО успокоились , вони ще хочуть Крим і Донецьку з Луганською областями відмежувать. Бо зараз же не начасі їх звільнять
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29.03.2022 14:19 Ответить
То він навмисне нічого й не робив для виконання вимог для вступу до НАТО, тільки шкодив
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29.03.2022 14:30 Ответить
За слово "референдум" садить на лет 15
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29.03.2022 14:17 Ответить
Коментарі на цензорі як завжди. Народ, альо, все ні реферндумів ні іншої ***** тут не буде, ******* можна про це скільки завгодно, це називається перемовини заради перемовин. Уся країна працює щоб вбити цих окупантів та вижити, ніхто їм не пробачить злочини і не забудуть, тут про припинення вогню говорити неможливо, бо це народна війна. Так що гуртуймося, чистимо зброю і все буде Україна
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29.03.2022 14:19 Ответить
Вже триздять про інше. Читайте. Може менше треба триздіти з окупантами ?

****** Попасная


@hu_popa

·
https://twitter.com/hu_popa/status/1508756606040825865 47 хв



Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах? Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
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29.03.2022 14:37 Ответить
Ви або вашi цитати, були присутнi на перемовинах? Як по вашому повинна закiнчитися вiйна? Чи ви iсторiю не вчили? Всi вiйни закiнчуются дипломатично, подобається вам це чи нi. ЗСУ здає позицiю? Нi. ЗСУ проводять контрнаступ? Так. ЗСУ вiдбиває территiю? Так. Вас лякає референдум? Так його не проводять завтра, через недiлю, через мiсяць. Годi iстерику пiдiймати
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29.03.2022 16:48 Ответить
Якщо вони не стріляють, то і ми не стріляємо так же ?
А якщо ми не стріляємо, вони не звільняють допоки ми не в підпишемо певні документи.
А ті документи, які нам пропонують підписати, якраз і містять всебічну зраду.
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29.03.2022 16:57 Ответить
Нi i ще раз нi! Ми на своiй землi, i поки на нiй знаходится орк - вiн буду вбитий
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29.03.2022 17:11 Ответить
От така у нас влада...
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29.03.2022 14:21 Ответить
Референдум?????? Нах... на раССею..
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29.03.2022 14:24 Ответить
не можемо віддати ні Криму ні Донбасу, бо ворог по-перше зробив собі плацдарм для нападу на Україну там, а по-друге якщо можна у нас забрати Донбас і Крим силою і не понести відповідальності, подохлі русские солдати то не відповідальність то для них ніц, то значить можна і ще щось у нас відірвати. Ні, до дідька!
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29.03.2022 14:26 Ответить
Просто можна ****** від слів,і мислення Корнієнка. З його слів виходить ,що Україна воює проти російського авторитаризму і російського фашизму. ******** кінчений,ми Українці воюєм,тому що без оголошеня війни,(рф)напала на Україну.Ми воюєм за свою Волю,і Вільну Україну.Корнієнко в Китаї,в Туречинні,в Ірані в Іраку,в Венусуелі.іт.д.теж авторитарні режими,то нам що теж з ними воювати. Ми воюєм з Zомбокацапією,тому що вони хочуть знищити Україну,і весь Український народ.
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29.03.2022 14:29 Ответить
Мораль сей басни такова - референдум в наших диких реалиях полнейшая фигня... причём так было и так будет..
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29.03.2022 14:37 Ответить
"Я не побачив у заяві Президента в одному з його інтерв'ю якоїсь недоречної ідеї... Як на мене, Президент сказав дуже просту річ. Якісь великі та доленосні рішення для нашої країни він точно буде обговорювати з народом.- поки що "доленосні " перемовини з рашистами в Турції .(відведення українських війск з законної української території до 24 лютого)
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29.03.2022 14:41 Ответить
ваш договорняк буде пришпилено до ваших тіл на шибениці !

ось і весь референдум, бо
зміна кордонів України - державна зрада !
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29.03.2022 15:01 Ответить
Кто попытается проводить подобный референдум, сам рискует оказаться под дулами автоматов у расстрельной стенки. Если что, зеленки лоб намазать хватит
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29.03.2022 15:16 Ответить
Зеленкой зеленым мишень нарисовать?
Орригинально!
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29.03.2022 15:39 Ответить
В Криму та ДНР і ЛНР провели і ослойоба Корнієнка не спитали,
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29.03.2022 15:22 Ответить
Єдина і неподільна. Які нафіг референдуми.
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29.03.2022 15:23 Ответить
Зезидент хочет в очередной раз спасти своего хозяина ху&ла?!
И все за счет Украины,падло!
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29.03.2022 15:37 Ответить
ідея референдуму, який суперечить і констітуції і закону про референдум, виноситься в суспільство тоді, коли не вистачає голосів у ВР про зміну костИтуції до вступу в НАТО і позаблоковість і про що взагалі мова коли в країні війсковий час і нема чинників для його відміни
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29.03.2022 15:38 Ответить
Референдум??? Ничего что у нас оккупированы территории??? Какой референдум при частичной оккупации? Это нонсенс! Сначала деоккупация ордло, крыма, вывод орков с территории Украины, потом 10 лет на промывку мозгов бывшим под оккупацией украинцам (дезомбизация) - устранение последсвий рашапропаганды, а потом референдум. Только так.
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29.03.2022 18:56 Ответить
Ти диви як Зюзядрочери повдягались в військову форму нібито з окопів щойно вилізли.
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01.04.2022 14:37 Ответить
 
 