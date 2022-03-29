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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине необходимы истребители и системы ПВО, чтобы закрыть наше небо, – Ермак

єрмак

Украина нуждается в большем оружии от западных партнеров, чтобы победить Российскую Федерацию в полномасштабной войне, начатой ею 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире MSNBC, со ссылкой на Телеграм.

"Нам нужно больше оружия от наших западных партнеров, чтобы выиграть эту войну... Мы, безусловно, благодарны за помощь, которая сейчас оказывается Западом, включая санкции против России, но война продолжается. Люди теряют собственные дома и жизни. Россияне обстреливают наши города ракетами по несколько раз в день, разрушают их. И мы должны понимать все, что в этой войне нам нужна только победа", – отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский

Руководитель ОП подчеркнул, что "нам необходимы истребители и системы ПВО, чтобы закрыть наше небо. Нужно тяжелое оружие и дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, боевые дроны и как можно скорее".

"Сколько еще потерянных жизней украинцев нужно, чтобы у нас заработал ленд-лиз?" - спрашивает Ермак.

Автор: 

оружие (10204) ПВО (2729) РСЗО (195) Ермак Андрей (1259) дроны (3875)


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Топ комментарии
+56
Истребители ты вместе с Зе в дороги закопали.
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29.03.2022 18:37
+46
винищувачі закатали в асфальт на Буковелі
разом із системами ппо, гвинтівками, бпла, патронами, танками і ракетами
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29.03.2022 18:43
+45
а я думал нам нужны дороги, а если посадить пороха и взглянуть в глаза пуйла мир настанет мгновенно..... обосрались но признать смелости не хватает
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29.03.2022 18:39
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Истребители ты вместе с Зе в дороги закопали.
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29.03.2022 18:37 Ответить
винищувачі закатали в асфальт на Буковелі
разом із системами ппо, гвинтівками, бпла, патронами, танками і ракетами
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29.03.2022 18:43 Ответить
Русский Єрмак - иди на буй !!!
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29.03.2022 19:22 Ответить
+ асфальтом можна закрити небо
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29.03.2022 18:46 Ответить
Бітум для асфальта не потрібен?
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29.03.2022 18:54 Ответить
в рашке покупали до последнего
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29.03.2022 19:01 Ответить
Не понял, так у своих кураторов в ФСБ попроси. Ты же там точно на хорошем счету.
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29.03.2022 18:39 Ответить
а я думал нам нужны дороги, а если посадить пороха и взглянуть в глаза пуйла мир настанет мгновенно..... обосрались но признать смелости не хватает
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29.03.2022 18:39 Ответить
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29.03.2022 18:49 Ответить
Это боевая задача тупина, и зеля ее четко выполняет. Контролирует процесс сдачи Украины кремлевский агент Дерьмак...
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29.03.2022 19:04 Ответить
пісдобол вміє тільки писдіти, більше нічого.
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29.03.2022 18:40 Ответить
оно еще и стучит куда ему приказали, один "вагнергейт" чего стоит.
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29.03.2022 18:55 Ответить
А нахіба нам істребітєлі, у нас же мір, дружба, жвачка.
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29.03.2022 18:40 Ответить
Что нам нужно , уже 1000 раз проговорили.Очередная дешевая попытка вылезть и пропиариться
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29.03.2022 18:40 Ответить
Гарно сказано!
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29.03.2022 18:43 Ответить
В першу чергу треба звільнити Єрмака та єрмачат.
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29.03.2022 18:41 Ответить
НУ ТИ, ДЄРЬМАЧОК, ЗОВСІМ КОНЧЕНИЙ ДЄБІЛ! А ДОРОГИ НАМ ВЖЕ НЕ ТРЕБА? ЗАТКНИ ВЖЄ СВОЄ *****, ДЄБІЛ ***...
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29.03.2022 18:42 Ответить
Попроси у СБУ, они много привезли, гнида
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29.03.2022 18:42 Ответить
Коли вже приберуть це кацапське дермацьке уйо...ще
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29.03.2022 18:43 Ответить
асфальтом закрой воен эхперд мля
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29.03.2022 18:43 Ответить
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29.03.2022 18:54 Ответить
Ти не повіриш, дєрмаку і соплі непотрібна перемога, чим більше загине Українців тим простіше біомасою керувати. Кожен з вас прєЗідент.
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29.03.2022 18:53 Ответить
Сразу видно, что ты за Зэ голосовал, такой же дебил ... Имел бы хотя бы две извилины, то понял, что экономически запад "уничтожается" введёнными санкциями также сильно , как и экономика русни... Санкции - это двухсторонний инструмент...но зеленым дебилушкам этого не понять....
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29.03.2022 18:58 Ответить
Б@@ть, як же ви дістали зі своїм "западом", менше дивіться всяких російських тупорилих, типу ліберальних експертів. Чомусь "Запад" в лиці Франції це одне, а в лиці Великої Британії зовсім інше. Євросоюз помагає повним ходом, НАТО всралось в штани.
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29.03.2022 19:05 Ответить
нужно просто перестать стрелять
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29.03.2022 18:45 Ответить
Спершу Україні треба позбутись єрмака, арахамію та інших путінських зайд!!!
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29.03.2022 18:45 Ответить
п'ята колона
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29.03.2022 19:22 Ответить
В глаза Путину смотреть не пробовали?
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29.03.2022 18:48 Ответить
Украине нужно, чтоб все эти "дЕрьмаки", "абдрыстовичи" и прочие ЗЕ-билятки не мешали ЗСУ укатывать русофашистов. Ну, и военная поддержка с Запада не помешает, чеужтам
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29.03.2022 18:48 Ответить
а еще ящик бумаги А4, две бочки моющего средства и три новых пылесоса с функцией чистки ковров.
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29.03.2022 18:50 Ответить
Не всі зрозуміють, але це кращий коммент на гілці.

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29.03.2022 18:54 Ответить
Ермаку надо определится нужно больше самолетов или вы уже договорились?
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29.03.2022 18:51 Ответить
Але ось яка фігня малятки, до поки у нас тут єрмак, нам не дадуть а ні винищувачів а ні ППО
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29.03.2022 18:51 Ответить
А ще треба зрадників розвішати по деревах.
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29.03.2022 18:52 Ответить
После "вагнергейта" Ермаку как раз все и дадут, как бы это оружие не оказалось у врага.
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29.03.2022 18:52 Ответить
Команда зрадників та жебраків .Власне виробництво знищіли а тепер клянчать . А Вова тільки піарився втім як і Порошенко.Поступово знищіли оборонну галузь.А Україна дуже багато чого вміе, шоб не клянчіти по світу.
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29.03.2022 18:54 Ответить
Зачем, самолеты, танки тем кому главное побыстрее "прекратить стрелять"? Тем кому главное подписание очередного "минска" и обновленного "будапештского" меморандума? Да и кто их даст, кому они все это время обращаются? пусть сами скинутся остатками от "попила" средств от дорог и купят.
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29.03.2022 18:55 Ответить
Дерьмак, тупин тебя все рано не простит. Ты живой и пока еще жирный труп. Спи беспокойно, кремлевский ********...
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29.03.2022 18:56 Ответить
Подоляку на гілляку,
Д'Єрмака - на палю!
А ***** хай, як собаку,
Власні пси завалять!
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29.03.2022 18:56 Ответить
кто даст такое серьезное оружие, когда власть продажная? сегодня дашь, а пока оно придет хламидия уже капитуляцию подпишет.

даже американцы пишут, что с ****** только ****** будут договариваться
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29.03.2022 18:57 Ответить
До пана Єрмака тежє дуже багато питань. Після війни вони будуть задані.
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29.03.2022 18:57 Ответить
Єрмак ******** ти ФСБшний.Я тобі нагадаю інтерв"ю Ген.конструктора КБ ЛУЧ.2019 рік на полігоні при випрбуванні ПЗРК Нептун,воно є у відкритому доступі.Там сказано що при такому фінансуванні можуть випускати 3-4 ракети в місяць.Якщо надати фінансування,то спроможність потужностей виросте 35-40 ракет в місяць.І так по ПТРК Стугна,Корсар,ви курва виділяли фінансування на експортні закази.Зато ТИ **** і твій ЗЕ, У Велике Будівництво вкатали у відкати і асфальт ,за 2.5 роки 30-40 мілліардів доларів,поклавши хер на наші ЗСУ. Так,що якщо ви думаєте,що прикрившись лицемірним акторським ГЕРОЇЗМОМ,що ми не втекли,вам все забудуть,так щоб ви знали що кров дітей,сімей,убитих солдатів і на вашій совісті,і на ваших руках.Ї за ви теж обов"язково будуте відповідати.
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29.03.2022 19:03 Ответить
Эмоционально, но по сути верно.
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29.03.2022 19:16 Ответить
яка свіжа думка
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29.03.2022 19:03 Ответить
Зачем нам истребители и прочая муйня? Может просто "нужна перестать стрелять"?
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29.03.2022 19:04 Ответить
Позбавитись потрібно Єрмака
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29.03.2022 19:04 Ответить
Ермака устроит только 5-е или 6-го поколение, плюс пэтриот с лазером. Да еще про авианосец забыл.
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29.03.2022 19:05 Ответить
Після того як 3 роки не піднімали зарплати військовим і вводили 10 млрд. додаткових журналів імені Тарана?
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29.03.2022 19:07 Ответить
дерьмак внедрен в Украину... он ее враг... лютый враг... ненавидящий ее до мозга костей... вместе с пепелацем подоляком, козлолюбом трахамонией, рыпыцыстом тимошенко, джемилевым (позор всего крымско-татарского народа)... они сегодня постарались сдать Украину... хочу пожелать народу Украину проснуться от летаргического сна и раз и навсегда освободить украины от рашистских оккупантов!
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29.03.2022 19:12 Ответить
А де призабута мендель із зеленої команди, яка двома твітами зупинила фінансову кризу? Важко єрмаку попросити мендель наляпати 5- 6 твітів: може, й війну виграємо, і союзників не треба, і зброї. Здається, в тій команді все на такому рівні, якби, це не зумисне робилося.
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29.03.2022 19:12 Ответить
Авно месяц где-то плавало а тут всплыло. Ермак хоть бы телевизор посмотрел чтоб быть в тренде
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29.03.2022 19:15 Ответить
почему до сих пор дерьмак не одарен веревкой... это агент кацапии, работающий против Украины...
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29.03.2022 19:16 Ответить
Іди нах.й.
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29.03.2022 19:22 Ответить
д'єрмакъ, ты не забыл про шашлыки на 9 мая? - х#йло ждет отчета.
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29.03.2022 19:39 Ответить
какая свежая мысль !!!! дерьмака на курс корабля !!!
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29.03.2022 19:42 Ответить
Якщо правильні слова віходять з дупи, це не зробить дупу більш популярною чи людиноподібною
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29.03.2022 19:45 Ответить
Кто давал завхозу слово?! Иди, своим делом займись.
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29.03.2022 19:49 Ответить
А это США не видят, да? Но переговоры видят сразу...
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29.03.2022 19:51 Ответить
Снова этот питар вылез!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 19:56 Ответить
Я взагалі не розумію в чому проблема для сша передати нам польські винищувачі?

Все одно у нас є своїх таких штук 100.
Хто там буде знати, це українські міги літають в українському небі чи польські.
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29.03.2022 20:20 Ответить
Як завжди, після гнилих переговорів з кацапнею вилазить це гівно і вдає ніби він озабочений долею України.
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29.03.2022 20:29 Ответить
Україні необхідні винищувачі клованів та система покарань, аби закрити Єрмака раз і назавжди.
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29.03.2022 20:31 Ответить
Але літаки та ракети теж не завадять.
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29.03.2022 21:04 Ответить
эдо дерьмо пропадало 3 недели и теперь вылезло,этого фсбэшника давно пора повесить.
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29.03.2022 23:09 Ответить
 
 