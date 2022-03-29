Україні необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо, – Єрмак

Україна потребує більше зброї від західних партнерів, щоб перемогти російську федерацію у повномасштабній війні, розпочатій нею 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив в ефірі MSNBC, із посиланням на повідоми він у своєму Телеграмі.

"Нам потрібно більше зброї від наших західних партнерів, щоб виграти цю війну... Ми, безперечно, вдячні за допомогу, яка зараз надається Заходом, включно із санкціями проти Росії, але війна продовжується. Люди втрачають власні домівки та життя. Росіяни обстрілюють наші міста ракетами по кілька разів на день, руйнують їх. І ми повинні розуміти всі, що у цій війні нам потрібна лише перемога", – зазначив Єрмак.

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Керівник ОП наголосив, що "нам необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо. Потрібна важка зброя та далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, бойові дрони і якомога скоріше".

"Скільки ще втрачених життів українців потрібно, щоб в нас запрацював ленд-ліз?" - запитує Єрмак.