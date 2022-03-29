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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україні необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо, – Єрмак

єрмак

Україна потребує більше зброї від західних партнерів, щоб перемогти російську федерацію у повномасштабній війні, розпочатій нею 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив в ефірі MSNBC,  із посиланням на повідоми він у своєму Телеграмі.

"Нам потрібно більше зброї від наших західних партнерів, щоб виграти цю війну... Ми, безперечно, вдячні за допомогу, яка зараз надається Заходом, включно із санкціями проти Росії, але війна продовжується. Люди втрачають власні домівки та життя. Росіяни обстрілюють наші міста ракетами по кілька разів на день, руйнують їх. І ми повинні розуміти всі, що у цій війні нам потрібна лише перемога", – зазначив Єрмак.

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Керівник ОП наголосив, що "нам необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо. Потрібна важка зброя та далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, бойові дрони і якомога скоріше". 

"Скільки ще втрачених життів українців потрібно, щоб в нас запрацював ленд-ліз?" - запитує Єрмак.

Автор: 

зброя (7447) ППО (3169) РСЗВ (208) Єрмак Андрій (1371) дрони (4656)


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Топ коментарі
+56
Истребители ты вместе с Зе в дороги закопали.
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29.03.2022 18:37
+46
винищувачі закатали в асфальт на Буковелі
разом із системами ппо, гвинтівками, бпла, патронами, танками і ракетами
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29.03.2022 18:43
+45
а я думал нам нужны дороги, а если посадить пороха и взглянуть в глаза пуйла мир настанет мгновенно..... обосрались но признать смелости не хватает
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29.03.2022 18:39
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Истребители ты вместе с Зе в дороги закопали.
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29.03.2022 18:37 Відповісти
винищувачі закатали в асфальт на Буковелі
разом із системами ппо, гвинтівками, бпла, патронами, танками і ракетами
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29.03.2022 18:43 Відповісти
Русский Єрмак - иди на буй !!!
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29.03.2022 19:22 Відповісти
+ асфальтом можна закрити небо
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29.03.2022 18:46 Відповісти
Бітум для асфальта не потрібен?
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29.03.2022 18:54 Відповісти
в рашке покупали до последнего
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29.03.2022 19:01 Відповісти
Не понял, так у своих кураторов в ФСБ попроси. Ты же там точно на хорошем счету.
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29.03.2022 18:39 Відповісти
а я думал нам нужны дороги, а если посадить пороха и взглянуть в глаза пуйла мир настанет мгновенно..... обосрались но признать смелости не хватает
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29.03.2022 18:39 Відповісти
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29.03.2022 18:49 Відповісти
Это боевая задача тупина, и зеля ее четко выполняет. Контролирует процесс сдачи Украины кремлевский агент Дерьмак...
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29.03.2022 19:04 Відповісти
пісдобол вміє тільки писдіти, більше нічого.
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29.03.2022 18:40 Відповісти
оно еще и стучит куда ему приказали, один "вагнергейт" чего стоит.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
А нахіба нам істребітєлі, у нас же мір, дружба, жвачка.
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29.03.2022 18:40 Відповісти
Что нам нужно , уже 1000 раз проговорили.Очередная дешевая попытка вылезть и пропиариться
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29.03.2022 18:40 Відповісти
Гарно сказано!
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29.03.2022 18:43 Відповісти
В першу чергу треба звільнити Єрмака та єрмачат.
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29.03.2022 18:41 Відповісти
НУ ТИ, ДЄРЬМАЧОК, ЗОВСІМ КОНЧЕНИЙ ДЄБІЛ! А ДОРОГИ НАМ ВЖЕ НЕ ТРЕБА? ЗАТКНИ ВЖЄ СВОЄ *****, ДЄБІЛ ***...
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Попроси у СБУ, они много привезли, гнида
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29.03.2022 18:42 Відповісти
Коли вже приберуть це кацапське дермацьке уйо...ще
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29.03.2022 18:43 Відповісти
асфальтом закрой воен эхперд мля
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29.03.2022 18:43 Відповісти
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Ти не повіриш, дєрмаку і соплі непотрібна перемога, чим більше загине Українців тим простіше біомасою керувати. Кожен з вас прєЗідент.
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29.03.2022 18:53 Відповісти
Сразу видно, что ты за Зэ голосовал, такой же дебил ... Имел бы хотя бы две извилины, то понял, что экономически запад "уничтожается" введёнными санкциями также сильно , как и экономика русни... Санкции - это двухсторонний инструмент...но зеленым дебилушкам этого не понять....
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29.03.2022 18:58 Відповісти
Б@@ть, як же ви дістали зі своїм "западом", менше дивіться всяких російських тупорилих, типу ліберальних експертів. Чомусь "Запад" в лиці Франції це одне, а в лиці Великої Британії зовсім інше. Євросоюз помагає повним ходом, НАТО всралось в штани.
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29.03.2022 19:05 Відповісти
нужно просто перестать стрелять
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Спершу Україні треба позбутись єрмака, арахамію та інших путінських зайд!!!
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29.03.2022 18:45 Відповісти
п'ята колона
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29.03.2022 19:22 Відповісти
В глаза Путину смотреть не пробовали?
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Украине нужно, чтоб все эти "дЕрьмаки", "абдрыстовичи" и прочие ЗЕ-билятки не мешали ЗСУ укатывать русофашистов. Ну, и военная поддержка с Запада не помешает, чеужтам
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29.03.2022 18:48 Відповісти
а еще ящик бумаги А4, две бочки моющего средства и три новых пылесоса с функцией чистки ковров.
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Не всі зрозуміють, але це кращий коммент на гілці.

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29.03.2022 18:54 Відповісти
Ермаку надо определится нужно больше самолетов или вы уже договорились?
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29.03.2022 18:51 Відповісти
Але ось яка фігня малятки, до поки у нас тут єрмак, нам не дадуть а ні винищувачів а ні ППО
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29.03.2022 18:51 Відповісти
А ще треба зрадників розвішати по деревах.
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29.03.2022 18:52 Відповісти
После "вагнергейта" Ермаку как раз все и дадут, как бы это оружие не оказалось у врага.
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29.03.2022 18:52 Відповісти
Команда зрадників та жебраків .Власне виробництво знищіли а тепер клянчать . А Вова тільки піарився втім як і Порошенко.Поступово знищіли оборонну галузь.А Україна дуже багато чого вміе, шоб не клянчіти по світу.
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29.03.2022 18:54 Відповісти
Зачем, самолеты, танки тем кому главное побыстрее "прекратить стрелять"? Тем кому главное подписание очередного "минска" и обновленного "будапештского" меморандума? Да и кто их даст, кому они все это время обращаются? пусть сами скинутся остатками от "попила" средств от дорог и купят.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
Дерьмак, тупин тебя все рано не простит. Ты живой и пока еще жирный труп. Спи беспокойно, кремлевский ********...
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29.03.2022 18:56 Відповісти
Подоляку на гілляку,
Д'Єрмака - на палю!
А ***** хай, як собаку,
Власні пси завалять!
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29.03.2022 18:56 Відповісти
кто даст такое серьезное оружие, когда власть продажная? сегодня дашь, а пока оно придет хламидия уже капитуляцию подпишет.

даже американцы пишут, что с ****** только ****** будут договариваться
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29.03.2022 18:57 Відповісти
До пана Єрмака тежє дуже багато питань. Після війни вони будуть задані.
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29.03.2022 18:57 Відповісти
Єрмак ******** ти ФСБшний.Я тобі нагадаю інтерв"ю Ген.конструктора КБ ЛУЧ.2019 рік на полігоні при випрбуванні ПЗРК Нептун,воно є у відкритому доступі.Там сказано що при такому фінансуванні можуть випускати 3-4 ракети в місяць.Якщо надати фінансування,то спроможність потужностей виросте 35-40 ракет в місяць.І так по ПТРК Стугна,Корсар,ви курва виділяли фінансування на експортні закази.Зато ТИ **** і твій ЗЕ, У Велике Будівництво вкатали у відкати і асфальт ,за 2.5 роки 30-40 мілліардів доларів,поклавши хер на наші ЗСУ. Так,що якщо ви думаєте,що прикрившись лицемірним акторським ГЕРОЇЗМОМ,що ми не втекли,вам все забудуть,так щоб ви знали що кров дітей,сімей,убитих солдатів і на вашій совісті,і на ваших руках.Ї за ви теж обов"язково будуте відповідати.
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Эмоционально, но по сути верно.
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29.03.2022 19:16 Відповісти
яка свіжа думка
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Зачем нам истребители и прочая муйня? Может просто "нужна перестать стрелять"?
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29.03.2022 19:04 Відповісти
Позбавитись потрібно Єрмака
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29.03.2022 19:04 Відповісти
Ермака устроит только 5-е или 6-го поколение, плюс пэтриот с лазером. Да еще про авианосец забыл.
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29.03.2022 19:05 Відповісти
Після того як 3 роки не піднімали зарплати військовим і вводили 10 млрд. додаткових журналів імені Тарана?
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29.03.2022 19:07 Відповісти
дерьмак внедрен в Украину... он ее враг... лютый враг... ненавидящий ее до мозга костей... вместе с пепелацем подоляком, козлолюбом трахамонией, рыпыцыстом тимошенко, джемилевым (позор всего крымско-татарского народа)... они сегодня постарались сдать Украину... хочу пожелать народу Украину проснуться от летаргического сна и раз и навсегда освободить украины от рашистских оккупантов!
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29.03.2022 19:12 Відповісти
А де призабута мендель із зеленої команди, яка двома твітами зупинила фінансову кризу? Важко єрмаку попросити мендель наляпати 5- 6 твітів: може, й війну виграємо, і союзників не треба, і зброї. Здається, в тій команді все на такому рівні, якби, це не зумисне робилося.
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29.03.2022 19:12 Відповісти
Авно месяц где-то плавало а тут всплыло. Ермак хоть бы телевизор посмотрел чтоб быть в тренде
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29.03.2022 19:15 Відповісти
почему до сих пор дерьмак не одарен веревкой... это агент кацапии, работающий против Украины...
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29.03.2022 19:16 Відповісти
Іди нах.й.
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29.03.2022 19:22 Відповісти
д'єрмакъ, ты не забыл про шашлыки на 9 мая? - х#йло ждет отчета.
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29.03.2022 19:39 Відповісти
какая свежая мысль !!!! дерьмака на курс корабля !!!
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29.03.2022 19:42 Відповісти
Якщо правильні слова віходять з дупи, це не зробить дупу більш популярною чи людиноподібною
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29.03.2022 19:45 Відповісти
Кто давал завхозу слово?! Иди, своим делом займись.
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29.03.2022 19:49 Відповісти
А это США не видят, да? Но переговоры видят сразу...
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29.03.2022 19:51 Відповісти
Снова этот питар вылез!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 19:56 Відповісти
Я взагалі не розумію в чому проблема для сша передати нам польські винищувачі?

Все одно у нас є своїх таких штук 100.
Хто там буде знати, це українські міги літають в українському небі чи польські.
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29.03.2022 20:20 Відповісти
Як завжди, після гнилих переговорів з кацапнею вилазить це гівно і вдає ніби він озабочений долею України.
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Україні необхідні винищувачі клованів та система покарань, аби закрити Єрмака раз і назавжди.
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29.03.2022 20:31 Відповісти
Але літаки та ракети теж не завадять.
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29.03.2022 21:04 Відповісти
эдо дерьмо пропадало 3 недели и теперь вылезло,этого фсбэшника давно пора повесить.
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29.03.2022 23:09 Відповісти
 
 