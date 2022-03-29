Российские войска отходят от Киева, - разведка США

Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком со ссылкой на CNN.

Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, которые пытаются сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, пишет CNN, Россия серьезно поменяла стратегию.

"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая близлежащие районы вокруг украинской столицы", – говорится в сообщении.

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Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Также официальные лица США в комментариях для СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если разрешат боевые условия.