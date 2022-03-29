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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска отходят от Киева, - разведка США

cnn

Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком со ссылкой на CNN.

Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, которые пытаются сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, пишет CNN, Россия серьезно поменяла стратегию.

"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая близлежащие районы вокруг украинской столицы", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не означает прекращения огня: российский переговорщик Мединский о "деэскалации" на Киевском и Черниговском направлениях

Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Также официальные лица США в комментариях для СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если разрешат боевые условия.

разведка (4171) стратегия (191)


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Топ комментарии
+45
"вань, вставай, тєбє іщо каври вєзті."

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29.03.2022 18:59
+39
В Мариуполе после неудачного "штурма пустого сгоревшего дома", тяжелые ранения получил приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова полевой командир и организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Геремеев.
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29.03.2022 19:01
+36
Хай роблять як хочуть...., припинення вогню з українського боку повинне відбутись лише у разі повної відсутності ворогів на нашій території... нема ворогів на нашій землі - нема кого вбивати на нашій землі, тоді мир ми нікого не вбиваємо москалі отримують перемир'я...
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29.03.2022 18:57
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что только не несут диванные иксперды!
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29.03.2022 21:28 Ответить
судя с переговоров то типа ничья, лицо и жизнь путина спасены ему ничего не будет
репараций нам тоже не будет, всю страну за свой счёт придётся восстанавливать
будет подписан будапешский меморандум-2
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29.03.2022 19:13 Ответить
Ну так організувати їм потрібно коридор, як вони нам в Іловайську!
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29.03.2022 19:13 Ответить
Хоть бы и этот не оказался "жму руку, обнимаю". Когда то надо это полуботничество нашей власти прекращать
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29.03.2022 19:14 Ответить
Пиррова победа ***********...
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29.03.2022 19:15 Ответить
тоїсть Київ і всі хто там-хай живуть мирно-включаючи владу яка там веде срані перемовини-а народи сходу і півдня хай гинуть?тварі кончені-ви про що додомовлялись?суки ви людей питали?чи ця кучка уродів вирішує долю України?виродки.хай вамкожної ночі сняться очі погиблих дітей.суки зелені
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29.03.2022 19:15 Ответить
а взяли б Київ, зразу б всім стало легше? Так? А в Київі між іншим 300 будинків розбомбили.
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29.03.2022 21:33 Ответить
Бийте цапські колони, не дайте цапам вийти живими.
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29.03.2022 19:17 Ответить
Напевно до чорбаївки відступають
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29.03.2022 19:18 Ответить
Вже взяли в рота?
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29.03.2022 19:19 Ответить
Написано же: "ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України". Никто никуда не отходит, а просто перебрасывают туда, где хотят нагадить ещё больше. Саранча перемещается, но яйца остаются.
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29.03.2022 19:20 Ответить
Отвели кацапы свои войска , чтобы нанести по Киеву удар химическим оружием ?
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29.03.2022 19:21 Ответить
Запросто...вони все ще марять про парад пабєди на Хрещатику...
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29.03.2022 19:31 Ответить
Може помарширують по Хрещатику як полонені з ціпком на шиї ...
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29.03.2022 19:38 Ответить
этот подоляк и ермак что то мутят
нехорошее мутят
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29.03.2022 19:21 Ответить
переклад з дипломатичного: орки під Києвом отримали пи..дюлей, й ідуть в напрямку роSSійского військового кораблика.
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29.03.2022 19:31 Ответить
Пройшли капітулянськи перемовини, аж раптом, цапи відповзли. Не відповзали-не відповзали і відповзли. Ура перемога лять!
Тре подивитись зомбоящик, там сьогодні буде "новий рік" якщо я правий.
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29.03.2022 19:32 Ответить
ЩОСЬ ТО ВСЕ ПІДОЗРІЛО ДУЖЕ! ТРЕБА БУТИ ЗАВЖДИ НА СТОРОЖІ З ТИМИ ОРКАМИ!
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29.03.2022 19:35 Ответить
Та пох. Расстрел за Ирпень, Бучу, Гостомель, Херсон, Харьков, Мариуполь...
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29.03.2022 19:44 Ответить
УХОДЯТЬ ???!!!
то що чекати хімічних бомб чи ядерних?
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29.03.2022 19:53 Ответить
Чекати їх на Донбасі.
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29.03.2022 20:11 Ответить
Остатки російських військ - я би сказав!
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29.03.2022 20:12 Ответить
Наверное придумали очередную подлянку...Будьте начеку!
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29.03.2022 21:25 Ответить
Ага, відходять від Київа, і передислокуються на південь і схід!!!!
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29.03.2022 22:59 Ответить
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