Российские войска отходят от Киева, - разведка США
Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком со ссылкой на CNN.
Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, которые пытаются сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, пишет CNN, Россия серьезно поменяла стратегию.
"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая близлежащие районы вокруг украинской столицы", – говорится в сообщении.
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Вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.
Также официальные лица США в комментариях для СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если разрешат боевые условия.
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репараций нам тоже не будет, всю страну за свой счёт придётся восстанавливать
будет подписан будапешский меморандум-2
нехорошее мутят
Тре подивитись зомбоящик, там сьогодні буде "новий рік" якщо я правий.
то що чекати хімічних бомб чи ядерних?