УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
29 166 125

Російські війська відходять від Києва, - розвідка США

cnn

Ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на CNN.

Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

"Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Не означає припинення вогню: російський перемовник Мединський про "деескалацію" на Київському та Чернігівському напрямах

Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Також офіційні особи США в коментарях у ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови. 

Автор: 

розвідка (3857) стратегія (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
"вань, вставай, тєбє іщо каври вєзті."

показати весь коментар
29.03.2022 18:59
+39
В Мариуполе после неудачного "штурма пустого сгоревшего дома", тяжелые ранения получил приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова полевой командир и организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Геремеев.
показати весь коментар
29.03.2022 19:01
+36
Хай роблять як хочуть...., припинення вогню з українського боку повинне відбутись лише у разі повної відсутності ворогів на нашій території... нема ворогів на нашій землі - нема кого вбивати на нашій землі, тоді мир ми нікого не вбиваємо москалі отримують перемир'я...
показати весь коментар
29.03.2022 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
что только не несут диванные иксперды!
показати весь коментар
29.03.2022 21:28 Відповісти
судя с переговоров то типа ничья, лицо и жизнь путина спасены ему ничего не будет
репараций нам тоже не будет, всю страну за свой счёт придётся восстанавливать
будет подписан будапешский меморандум-2
показати весь коментар
29.03.2022 19:13 Відповісти
Ну так організувати їм потрібно коридор, як вони нам в Іловайську!
показати весь коментар
29.03.2022 19:13 Відповісти
Хоть бы и этот не оказался "жму руку, обнимаю". Когда то надо это полуботничество нашей власти прекращать
показати весь коментар
29.03.2022 19:14 Відповісти
Пиррова победа ***********...
показати весь коментар
29.03.2022 19:15 Відповісти
тоїсть Київ і всі хто там-хай живуть мирно-включаючи владу яка там веде срані перемовини-а народи сходу і півдня хай гинуть?тварі кончені-ви про що додомовлялись?суки ви людей питали?чи ця кучка уродів вирішує долю України?виродки.хай вамкожної ночі сняться очі погиблих дітей.суки зелені
показати весь коментар
29.03.2022 19:15 Відповісти
а взяли б Київ, зразу б всім стало легше? Так? А в Київі між іншим 300 будинків розбомбили.
показати весь коментар
29.03.2022 21:33 Відповісти
Бийте цапські колони, не дайте цапам вийти живими.
показати весь коментар
29.03.2022 19:17 Відповісти
Напевно до чорбаївки відступають
показати весь коментар
29.03.2022 19:18 Відповісти
Вже взяли в рота?
показати весь коментар
29.03.2022 19:19 Відповісти
Написано же: "ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України". Никто никуда не отходит, а просто перебрасывают туда, где хотят нагадить ещё больше. Саранча перемещается, но яйца остаются.
показати весь коментар
29.03.2022 19:20 Відповісти
Отвели кацапы свои войска , чтобы нанести по Киеву удар химическим оружием ?
показати весь коментар
29.03.2022 19:21 Відповісти
Запросто...вони все ще марять про парад пабєди на Хрещатику...
показати весь коментар
29.03.2022 19:31 Відповісти
Може помарширують по Хрещатику як полонені з ціпком на шиї ...
показати весь коментар
29.03.2022 19:38 Відповісти
этот подоляк и ермак что то мутят
нехорошее мутят
показати весь коментар
29.03.2022 19:21 Відповісти
переклад з дипломатичного: орки під Києвом отримали пи..дюлей, й ідуть в напрямку роSSійского військового кораблика.
показати весь коментар
29.03.2022 19:31 Відповісти
Пройшли капітулянськи перемовини, аж раптом, цапи відповзли. Не відповзали-не відповзали і відповзли. Ура перемога лять!
Тре подивитись зомбоящик, там сьогодні буде "новий рік" якщо я правий.
показати весь коментар
29.03.2022 19:32 Відповісти
ЩОСЬ ТО ВСЕ ПІДОЗРІЛО ДУЖЕ! ТРЕБА БУТИ ЗАВЖДИ НА СТОРОЖІ З ТИМИ ОРКАМИ!
показати весь коментар
29.03.2022 19:35 Відповісти
Та пох. Расстрел за Ирпень, Бучу, Гостомель, Херсон, Харьков, Мариуполь...
показати весь коментар
29.03.2022 19:44 Відповісти
УХОДЯТЬ ???!!!
то що чекати хімічних бомб чи ядерних?
показати весь коментар
29.03.2022 19:53 Відповісти
Чекати їх на Донбасі.
показати весь коментар
29.03.2022 20:11 Відповісти
Остатки російських військ - я би сказав!
показати весь коментар
29.03.2022 20:12 Відповісти
Наверное придумали очередную подлянку...Будьте начеку!
показати весь коментар
29.03.2022 21:25 Відповісти
Ага, відходять від Київа, і передислокуються на південь і схід!!!!
показати весь коментар
29.03.2022 22:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 