Российские оккупанты обстреливают села для дискредитации украинских защитников, - Центр противодействия дезинформации

Российско-оккупационные войска обстреливают оккупированные украинские села с целью дискредитации ВСУ.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"РФ продолжает обстреливать оккупированные украинские села, делая вид, что эти обстрелы совершают ВСУ. Цель - манипуляция и дискредитация ВСУ.

Оккупанты отгоняют свою технику и производят обстрелы с окрестностей сел.

После таких атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами совершают обстрелы: "Это же ваши стреляют".

Люди подвергаются манипуляции военных РФ, которая заключается в том, что якобы их дома были сожжены ВСУ", - говорится в сообщении.

В ЦПИ подчеркнули, что украинские военные не производят обстрелы по населенным пунктам, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки, что уничтожение техники не нанесет вреда мирному населению.

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