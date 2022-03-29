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Новости Война
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Российские оккупанты обстреливают села для дискредитации украинских защитников, - Центр противодействия дезинформации

рф

Российско-оккупационные войска обстреливают оккупированные украинские села с целью дискредитации ВСУ.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"РФ продолжает обстреливать оккупированные украинские села, делая вид, что эти обстрелы совершают ВСУ. Цель - манипуляция и дискредитация ВСУ.
Оккупанты отгоняют свою технику и производят обстрелы с окрестностей сел.

После таких атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами совершают обстрелы: "Это же ваши стреляют".
Люди подвергаются манипуляции военных РФ, которая заключается в том, что якобы их дома были сожжены ВСУ", - говорится в сообщении.

В ЦПИ подчеркнули, что украинские военные не производят обстрелы по населенным пунктам, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки, что уничтожение техники не нанесет вреда мирному населению.

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обстрел (27036) провокация (1459) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+6
Это нужно классифицировать как систематическую подготовку к войне против Украины, в первый же день рашка нарушила договоренности.
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29.03.2022 19:07
+4
Убий у собі москаля!
Пісня, Мухарський Антін Дмитрович

Москаль - загарбник, наволоч і кат
Синонім підступу й брехні!
Москаль - він українцеві не брат
Його не любим я і ти!
Москаль, лізе нагло, водку жре
Матом криє, в морду б'ється
Тля московської землі
"Удалые" москалі!
Ти бачиш бідність, бачиш бруд
Ти бачиш спалені поля
Хати розбиті, рабський труд -
Все це діяння москаля!
Москаль - не росіянин, не казах
Не білорус, не армянин
Москаль - не українець, не латиш
Не молдаван і не грузин
Москаль, вічний варвар, вічний хам
Бруд російської землі!
Чуже загарбать, знищить храм -
Все це вміють москалі!
Москаль не любить та їбе
Для нього вбити - це *****!
Одвічний блуд, одвічний гріх -
Все це ознаки москаля!
Москаль - страшніший чорта той москаль
А може він і сам є чорт!
Москаль - не без урода той народ
В якому чорт москаль живьот!
Москаль, КДБ і Соловки
І трупом вкритая земля
Мордви диявольські полки -
Все це творіння москаля!
Брат-росіянин, зрозумій,
Благають небо і земля:
В собі ти москаля убий
Убий в собі ти москаля!!!
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29.03.2022 19:04
+3
У в а г а!

❗️У звільненому Ірпені завтра почнуть шукати зниклих, евакуювати поранених та вивозити для захоронення тіла загиблих

«Усі заявки по Ірпеню прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Дуже прошу самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!», - зазначив мер. https://t.me/irpininteresting/4513
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29.03.2022 19:05
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Правила форума Совет форумчан
Убий у собі москаля!
Пісня, Мухарський Антін Дмитрович

Москаль - загарбник, наволоч і кат
Синонім підступу й брехні!
Москаль - він українцеві не брат
Його не любим я і ти!
Москаль, лізе нагло, водку жре
Матом криє, в морду б'ється
Тля московської землі
"Удалые" москалі!
Ти бачиш бідність, бачиш бруд
Ти бачиш спалені поля
Хати розбиті, рабський труд -
Все це діяння москаля!
Москаль - не росіянин, не казах
Не білорус, не армянин
Москаль - не українець, не латиш
Не молдаван і не грузин
Москаль, вічний варвар, вічний хам
Бруд російської землі!
Чуже загарбать, знищить храм -
Все це вміють москалі!
Москаль не любить та їбе
Для нього вбити - це *****!
Одвічний блуд, одвічний гріх -
Все це ознаки москаля!
Москаль - страшніший чорта той москаль
А може він і сам є чорт!
Москаль - не без урода той народ
В якому чорт москаль живьот!
Москаль, КДБ і Соловки
І трупом вкритая земля
Мордви диявольські полки -
Все це творіння москаля!
Брат-росіянин, зрозумій,
Благають небо і земля:
В собі ти москаля убий
Убий в собі ти москаля!!!
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29.03.2022 19:04 Ответить
У в а г а!

❗️У звільненому Ірпені завтра почнуть шукати зниклих, евакуювати поранених та вивозити для захоронення тіла загиблих

«Усі заявки по Ірпеню прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Дуже прошу самотужки не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!», - зазначив мер. https://t.me/irpininteresting/4513
показать весь комментарий
29.03.2022 19:05 Ответить
Это нужно классифицировать как систематическую подготовку к войне против Украины, в первый же день рашка нарушила договоренности.
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29.03.2022 19:07 Ответить
кто бы сомневался
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29.03.2022 19:08 Ответить
Це споконвічна тактика смердючих лапатних вбивць...
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29.03.2022 19:09 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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29.03.2022 19:11 Ответить
Так же эти ублюдки, не пропускают гумконвои на юге, а за тем на камеру раздают консервы изголодавшим людям. У которых нет ни света, ни связи, которые не понимают что вообще происходит. При этом сами крадут курей.
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29.03.2022 19:11 Ответить
Плюс Подоляк бовкнув, що з військовими злочинцями будем розбиратися. Гарний дарунок кремлівським пропагандонам. Чекаємо "сюжети".
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29.03.2022 19:12 Ответить
Планирование войны и война это фактически нераздельные составляющие. О каком мире говорят переговорщики если рашка и дальше планирует захват Украины военным путем? Агрессивная по отношению к украинцам пропаганда, диверсии, финансирование коллоборантов это тоже война.
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29.03.2022 19:15 Ответить
Не було армії орків ніхто українські села та міста не обстрілював
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29.03.2022 19:42 Ответить
*****, расстреливать рашистов за Ирпень, Бучу, Гостомель, Мариуполь, Харьков...
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29.03.2022 19:43 Ответить
 
 