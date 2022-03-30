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Новости Война
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Войска РФ отходят с киевского направления с боем, - Арестович

війна

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска массово уходят с киевского направления.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что они (оккупанты. - Ред.) реально сейчас практически отходят. Построились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секретов, засад, заминировали все очень хорошо. При чем места возможных засад заминировали", - отметил он.

По словам Арестовича, войска РФ уходят с боем.

"Отходят они с боем, колонны горят. Это не выход в том смысле, что мы зачехлили оружие. Они уходят, стреляют по всем домам, по всем окнам и так далее. Все, как обычно: мы – по ним, они – по нам .Артиллерия используется, реактивные системы залпового огня. Война продолжается", - рассказал советник главы ОП.

Арестович отметил, что войска РФ отходят на территорию РФ и, вероятно, будут переброшены на Донбасс.

"Массовый выход войск будет. Кое-где, правда, они еще стоят. Не знаю по Буче и Гостомелю, но вообще с позиций, как были, например, на броварском направлении, – массовый выход. Позиции, которые были на макаровском направлении - там относительное движение. Есть еще силы, которые остаются на месте. Может, какую-нибудь мелочь оставят, но мы их уничтожим просто полностью", - добавил он.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевская область (4111) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+45
Пентагон - Россия нападет

Зеленые - Не нужно паники, хватит у нас бизнес рушиться
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30.03.2022 02:55
+36
Тогда всё еще хуже, чем я думал. То-есть, вы утверждаете, что " зелені знали що буде напад", и поэтому сознательно блокировали увеличение финансирования армии? Поэтому сознательно разминировали перешеек? И соответственно сознательно ушатали ракетную программу?
Спасибо, вы только что подтвердили, что в ОПе - предатели.
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30.03.2022 04:30
+33
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30.03.2022 02:40
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А шо он неправильно сказал?
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30.03.2022 02:52 Ответить
Почему не говорит ,что там сегодня в Стамбуле напринимали из-за чего пу эти войска выводит
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30.03.2022 04:59 Ответить
Отводят небольшую часть. Скорее перегрупировка. Пентагон подтвердил.
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30.03.2022 05:28 Ответить
Убивать по максимуму свинособак !!! Все должны здохнуть все до единого
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30.03.2022 06:00 Ответить
Уж слишком уважительно как для орков... "Отступают с боями" .... ещё бы в жопу росцеловал zрадник президента
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30.03.2022 10:15 Ответить
так, але це НАШ мудозвон
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30.03.2022 03:02 Ответить
Пентагон: переміщення військ РФ поблизу Києва, ймовірно, зміна позицій, а не відведення.
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30.03.2022 02:38 Ответить
Пентагон:Київ впаде за 48 годин
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30.03.2022 02:48 Ответить
Пентагон - Россия нападет

Зеленые - Не нужно паники, хватит у нас бизнес рушиться
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30.03.2022 02:55 Ответить
проблема в тому що зелені знали що буде напад і просто не сіяли паніку щоб не злякати людей і щоб путін думав що буде нападати на повністю не готову до оборони країну
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30.03.2022 03:27 Ответить
Це з їх слів. А військовим погоджували відпустку, як раз днями перед нападом. Особливо були готові до війни на півдні країни. Де були навчання і приїзжав сам прости Боже "головнокомандувач"
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30.03.2022 04:02 Ответить
Тогда всё еще хуже, чем я думал. То-есть, вы утверждаете, что " зелені знали що буде напад", и поэтому сознательно блокировали увеличение финансирования армии? Поэтому сознательно разминировали перешеек? И соответственно сознательно ушатали ракетную программу?
Спасибо, вы только что подтвердили, что в ОПе - предатели.
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30.03.2022 04:30 Ответить
Тобто, віддали мирне населення на заклання
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30.03.2022 04:40 Ответить
Заклание это в Мариуполе.
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30.03.2022 07:49 Ответить
Мабуть тому пили гуляли 2 місяці,, не виділили кошти на армію , жодного оборонного замовлення, залишили без броніків та касок, розмінували Чонгар і т.д
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30.03.2022 05:32 Ответить
твои ЗЕленые, не дороги должны были строить, а танки, ПВО и противокорабельные ракеты.
А зеленые тупо бабло пилили на дорогах. Вот Вам и Мариуполь, вот Вам и гибель детишек .
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30.03.2022 09:11 Ответить
А ты бы хотел, чтобы он кричал "Караул! Спасайтесь кто может?". Всё он правильно сделал. Не допустил паники среди гражданских и не дал запрудить дороги по которым перебрасывались части. А военные тихо и незаметно отвели самое ценное из-под ракетных ударов. И хватит уже нести околесицу. Всем бы европейцам таких президентов - и ***** бы уже сидел на нарах. Нужно быть не только прагматичным и смелым, но и умным. Наверняка Зеленский советовался с военными и те обрисовали картину и что нужно делать и что нужно говорить. И как мы видим сегодня, Зеленский всё сделал правильно. А была бы паника - ****** был бы всем.
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30.03.2022 09:28 Ответить
Вы забыли, что военных с которыми посоветовался говнокомандующий
ОН САМ и назначил
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30.03.2022 09:54 Ответить
Судя по происходящему, он сделал очень правильные назначения. А говорить с такими как Вы, это то же самое, что говорить с русскими. Взывать к здравому смыслу - дело совершенно безнадёжное. К сожалению.
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30.03.2022 16:44 Ответить
Пентагон казав що Ізюм русня взяла, ще два тижні тому.
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30.03.2022 07:43 Ответить
Іфан,ти схожий на штопаного рашистського кондома
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30.03.2022 09:02 Ответить
Повір наші військові знають краще ніж кабінетні аналітики з Пентагону.
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30.03.2022 05:14 Ответить
Ага рашка не нападе нужно просто перестать стрелять
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30.03.2022 08:15 Ответить
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30.03.2022 02:40 Ответить
А унитазы хоть оставили с туалетной бумагой или тоже уволокли ?
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30.03.2022 02:47 Ответить
А навіщо кацапам туалетний папір якщо їсти нічого
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30.03.2022 03:01 Ответить
Кацапи їсти туалетний папір будуть - за звичкою. Раніше їм цей папір до ковбаси додавали, тепер будуть їсти натуральний продукт без домішок.
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30.03.2022 03:20 Ответить
Даремно смієтеся. Коли американець Проктор побачив ковбасу з добавками туалетного паперу, він винайшов шампунь з кондиціонером в одному флаконі.
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30.03.2022 03:33 Ответить
Папір орки їстимуть
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30.03.2022 03:25 Ответить
Спочатку пропав цукор, потім офісний папір... Писати орки не вміють. Такі їдять папір. Звідки ці мутанти
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30.03.2022 03:39 Ответить
Бумага с сахаром - вкус великой "империи".
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30.03.2022 07:12 Ответить
Антисептик точно забрали, не летіти ж тверезим додому.
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30.03.2022 05:07 Ответить
люся почуває себе наполеоном та клаузевицем одночасно
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30.03.2022 02:41 Ответить
только палату попутал.
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30.03.2022 04:31 Ответить
Арестович, дуже багато маячні, за роки наговорив.
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30.03.2022 02:49 Ответить
Зараз у якості заспокійливого людям заходить, більше від нього і не требується.
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30.03.2022 05:09 Ответить
Вже нічого не заходить. Перші дні декому заходило
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30.03.2022 05:37 Ответить
Ну так непотрібно самообманів. Бо потім буде ще більше боляче.
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30.03.2022 08:15 Ответить
просто там вся техніка їхня була розбита. вони залишились без їжі, без нічого, на холоді.

тому росія вирішила їх вивести.

зараз росія їх вооружить, техніку дасть, запаси їжі - і знов пошле в україну.
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30.03.2022 02:50 Ответить
Думаю їх переведуть на південь. Росія не збирається покидати південні території України.

Про це вже сьогодні заявили пропагандисти.

А пропагандисти самі свої висери не складають, їм методички з центру приходять.

https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
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30.03.2022 02:52 Ответить
они там уже "возобновляют торговлю Крым-Херсон", ждут на прилавки дешевых овощей, а у нас тут зеленые уже шампанское открыли по перемогам........ Всё решится на донбассе, сейчас эт овыглядит прост окак вывод сил параши с котлов, в которые они попали
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30.03.2022 03:07 Ответить
Какие котлы если они отступают в Белорусию .Арестовича переслушал .Тот тоже говорил сначала о котле,полукотле потом об оперативном окружении ,а теперь оказывается их войска с боями выходят из киевской области
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30.03.2022 04:19 Ответить
Арестович при всех его недостатках не говорил о котле, там просто всякие Ждановы и Березовцы, которые военными экспертами не являются трубили о котлах, также о поставках оружия, словом спецы поспешить наперед отца в гипс.
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30.03.2022 05:12 Ответить
Говорил не надо его выгораживать и об оперативном окружении на эфире с Фейгиным
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30.03.2022 05:30 Ответить
Оперативное окружение это не котел даже близко. Котел это когда группировка настолько отрезана что возможности ей помочь минимальны, или отсутствуют.
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30.03.2022 05:39 Ответить
А, дрестович
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30.03.2022 08:18 Ответить
це не війська ерефії відходять, це ЗСУ женуть їх ссаними тряпками, як останніх лохів!!
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30.03.2022 03:04 Ответить
Это по договорняку сегодняшнему в Стамбуле их выводят .Всё таки верить надо не грёбанным зелёным переговорщикам ,а их турецким коллегам ,комментирующим эти переговоры
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30.03.2022 04:22 Ответить
якби ЗСУ не дали їм по морді під києвом, то питання їх 'відводу' ні на яких переговорах би і не стояло навіть близько. москалі корчать хорошу пику при поганій грі. я так бачу ситуацію.
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30.03.2022 04:55 Ответить
Лучше бы этот пустозвон прокомментировал ,что зелень сегодня наподписывала в Стамбуле в обмен на вывод войск из под Киева .Но об этом люся ни слухом ни духом и всё о наших победах вещает
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30.03.2022 05:02 Ответить
абыдна, да?
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30.03.2022 05:28 Ответить
т.е. те два котла в которых они доживали свои деньки без снабжения сейчас благородно "отпускают с боями", дабы те пожрали, пополнили боезапас и поехали на домбабве или опять зашли с новыми силами под Киев? Мне одному это кажется странным?
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30.03.2022 03:05 Ответить
я думаю там не було повноцінних котлів, а окремі мішки, бо якби були справжні котли, то їх би вже всіх там утилізували.
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30.03.2022 03:09 Ответить
Їх вже утилізували , майже всіх😠
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30.03.2022 03:30 Ответить
там было окружение с 3 сторон а четвертая контролировалась артилерией, наши не атаковали дабы не нести потери, у них бы просто закончился БК и онибы сдались или были униичтожены, но кто-то их выпускает... надеюсь не этих...
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30.03.2022 22:00 Ответить
Не было там котлов
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30.03.2022 03:15 Ответить
На выход оставалась одна дорога, ее специально не блокировали давая возможность для отступления. Лучше крошыть колонну на марше, чем выковыривать с укреплений и не забываем, что там элита прошедшая не одну войну.
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30.03.2022 03:41 Ответить
Люську несе, стратег гребаний чи тактик боротьби. Ударний кулак виявився неспроможним відвели псковську дивізію, бо костромичі,тульці згоріли. Шас прибуде другий ешелон і вперед на Маріуполь.
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30.03.2022 04:17 Ответить
"не одну" - це Чечню та Сирію? Можна не погодитись. Чеченські війни тривали з 1994 по 2001. Рашистам, що геноцидом Чечню зараз вже 45-50 (це якщо рядовим), офіцерам 50+ і їх ймовірно вже списали в запас за віком
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30.03.2022 08:31 Ответить
Из известных - Грузия, Сирия, Украина. Из неафишируемых Ливия, Венесуэла, короче, там где нефть нам и уши кацапов в виде всевозможных ЧВК
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30.03.2022 08:39 Ответить
Давня тактика монголів- так само монголи русичів на Калці покролили- дали видимість коридору для відступу, і тоді всі побігли
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30.03.2022 09:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xzej6uk9IAs Чому в ЧОРНОБАЇВЦІ зникає РУСНЯ?
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30.03.2022 03:38 Ответить
Панове, самое время минировать унитазы по их маршруту. Бум ловить на живца
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30.03.2022 04:33 Ответить
этот проститут задолбал... зеленский, уберите этого придурка из эфира... его информационное дерьмо уже надоело... соплежуй...
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30.03.2022 05:02 Ответить
А мені здається, що ваш справжный нік мусить будить Leroi Merlin.
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30.03.2022 07:14 Ответить
Я не знаю хто і куди відходить, але судячи з цієї ночі, коли постійно чути вибухи зі сторони правобережжя, там ніхто нічого не залишає
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30.03.2022 05:32 Ответить
віримо. як про чернобаївку

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30.03.2022 06:02 Ответить
Это говорит о том что некомпетентный (мягко сказано) клоун поперся в президенты, не понимая вообще что происходит в мире, особенно в Украине.
Вместо того чтобы работать с угрозой, нависшей над Украиной с востока, не останавливался заниматься пиаром, продуцируя множество проектов, которые все нельзя было осуществить одномоментно.
Вот этой некомпетентностью ***** и воспользовался.
В итоге, те кто устал от войны на Донбассе, получили широкомасштабную войну с вытекающими последствиями.
И это может быть не вопрос ответственности избирателей (рекламу-прпаганду никто не отменял), а вопрос ответственности людей, которые шли в президенты, не имея ни малейшего понятия что это такое.
А платить по счетам оказалось очень дорого.
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30.03.2022 08:05 Ответить
Я смотрю резко активировались ублюдки, которым не понравилось, что Зеленский х*йло раком поставил?! Война разве закончилась, что ты на главнокомандующего свой хавальник открываешь?!
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30.03.2022 11:08 Ответить
пасть закрыл и нахер пшел пес вонючий
раком он ставит только люсю.
армия и народ Украины трахает оккупантов а не яневтик твой. ты всосало чмо?
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30.03.2022 11:24 Ответить
Вам з Польщі видніше
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30.03.2022 08:34 Ответить
Это не цензор превращается.
Это зелёные, пережив испуг, возвращаются к своей обычной деятельности.
Все эти сводки арестовича это продолжение видосиков зеленского.
Та же лапша науши гражданам.
А представьте если бы зелёные честно объявили гражданам что вероятность широкомасштабной войны очень высокая. Может быть кто то оценил свои возможности и заранее выехал с Мариуполя и Харькова, или по крайней мере, подготовился к выезду.
И мобилизацию провели бы раньше, и на рубежах закрепились бы лучше. И профинансировали бы армию на 50 млрд.
В итоге что получилось? Кто то отдыхал в Буковеле, кто то за границей (депутаты), а кто то заплатил своей жизнью за их безответственность.
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30.03.2022 08:17 Ответить
хочется спросить у проститута - что он жрёт, пьет, чем колется? и кто выпускает это широкопрофильного разсветчика нижнего женского белья в информпространство?

«Росія досі не полишає спроби вбити Зеленського - Арестович

За його словами, росіяни чотири рази стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.

"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде перемовин - це зовсім інша ситуація", - розповів Арестович.

Радник голови ОП також розповів, що зняття економічних санкцій з РФ є одною з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів.

На думку Арестовича, окупанти не бомбитимуть Офіс президента, однак він не сумнівається, що вони не полишать спроб в інший спосіб знищити Зеленського фізично.»

просто бред... аперитивные данные...обрезать пути к переговорам... да он просто на всю голову дебил
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30.03.2022 06:34 Ответить
да, и еще... цитата проститута - "Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів". это не подпадает под закон военного времени о неразглашении информации или умышленном разглашении информации с целью способствования оккупантам вычислить местонахождение командного пункта для нанесения бомбового удара?
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30.03.2022 06:37 Ответить
Перед застосуванням хім,зброї так роблять.
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30.03.2022 07:18 Ответить
Ну под Броварами москали были отрезаны это да, поэтому и отходят спустя месяц. А на правом берегу они через Чернобыль еще подтягивают тылы, хотя судя по карте, и там им устроили оперативное окружение (когда проход есть но его простреливают).
Больше беспокоит то что депутаты от ОПЗЖ провели орков в Изюм по дороге которая не была закрыта ЗСУ. Намечается повторение Батурина 1712
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30.03.2022 09:25 Ответить
А нельзя было вести переговоры до и вместо войны? Целых три года.
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30.03.2022 09:28 Ответить
Я смотрю резко активировались ублюдки, которым не понравилось, что Зеленский х*йло раком поставил?! Война разве закончилась, что ты на главнокомандующего свой хавальник открываешь?!
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30.03.2022 11:10 Ответить
 
 