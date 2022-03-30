Войска РФ отходят с киевского направления с боем, - Арестович
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска массово уходят с киевского направления.
Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, что они (оккупанты. - Ред.) реально сейчас практически отходят. Построились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секретов, засад, заминировали все очень хорошо. При чем места возможных засад заминировали", - отметил он.
По словам Арестовича, войска РФ уходят с боем.
"Отходят они с боем, колонны горят. Это не выход в том смысле, что мы зачехлили оружие. Они уходят, стреляют по всем домам, по всем окнам и так далее. Все, как обычно: мы – по ним, они – по нам .Артиллерия используется, реактивные системы залпового огня. Война продолжается", - рассказал советник главы ОП.
Арестович отметил, что войска РФ отходят на территорию РФ и, вероятно, будут переброшены на Донбасс.
"Массовый выход войск будет. Кое-где, правда, они еще стоят. Не знаю по Буче и Гостомелю, но вообще с позиций, как были, например, на броварском направлении, – массовый выход. Позиции, которые были на макаровском направлении - там относительное движение. Есть еще силы, которые остаются на месте. Может, какую-нибудь мелочь оставят, но мы их уничтожим просто полностью", - добавил он.
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Зеленые - Не нужно паники, хватит у нас бизнес рушиться
Спасибо, вы только что подтвердили, что в ОПе - предатели.
А зеленые тупо бабло пилили на дорогах. Вот Вам и Мариуполь, вот Вам и гибель детишек .
ОН САМ и назначил
тому росія вирішила їх вивести.
зараз росія їх вооружить, техніку дасть, запаси їжі - і знов пошле в україну.
Про це вже сьогодні заявили пропагандисти.
А пропагандисти самі свої висери не складають, їм методички з центру приходять.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Вместо того чтобы работать с угрозой, нависшей над Украиной с востока, не останавливался заниматься пиаром, продуцируя множество проектов, которые все нельзя было осуществить одномоментно.
Вот этой некомпетентностью ***** и воспользовался.
В итоге, те кто устал от войны на Донбассе, получили широкомасштабную войну с вытекающими последствиями.
И это может быть не вопрос ответственности избирателей (рекламу-прпаганду никто не отменял), а вопрос ответственности людей, которые шли в президенты, не имея ни малейшего понятия что это такое.
А платить по счетам оказалось очень дорого.
раком он ставит только люсю.
армия и народ Украины трахает оккупантов а не яневтик твой. ты всосало чмо?
Это зелёные, пережив испуг, возвращаются к своей обычной деятельности.
Все эти сводки арестовича это продолжение видосиков зеленского.
Та же лапша науши гражданам.
А представьте если бы зелёные честно объявили гражданам что вероятность широкомасштабной войны очень высокая. Может быть кто то оценил свои возможности и заранее выехал с Мариуполя и Харькова, или по крайней мере, подготовился к выезду.
И мобилизацию провели бы раньше, и на рубежах закрепились бы лучше. И профинансировали бы армию на 50 млрд.
В итоге что получилось? Кто то отдыхал в Буковеле, кто то за границей (депутаты), а кто то заплатил своей жизнью за их безответственность.
«Росія досі не полишає спроби вбити Зеленського - Арестович
За його словами, росіяни чотири рази стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.
"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде перемовин - це зовсім інша ситуація", - розповів Арестович.
Радник голови ОП також розповів, що зняття економічних санкцій з РФ є одною з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів.
На думку Арестовича, окупанти не бомбитимуть Офіс президента, однак він не сумнівається, що вони не полишать спроб в інший спосіб знищити Зеленського фізично.»
просто бред... аперитивные данные...обрезать пути к переговорам... да он просто на всю голову дебил
Больше беспокоит то что депутаты от ОПЗЖ провели орков в Изюм по дороге которая не была закрыта ЗСУ. Намечается повторение Батурина 1712