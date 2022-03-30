Війська РФ відходять з київського напрямку з боєм, - Арестович

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російські масово йдуть з київського напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що вони (окупанти. - Ред.) прямо реально зараз практично відходять. Пошикувалися в колони і йдуть, але йдуть з боєм. Це не те, що ми відпускаємо. Йдуть бої, засади, контрзасади. Виходять, до речі, дуже грамотно. Безпілотники висять. Понаставляли секретів, засад, замінували все дуже добре. При чому місця можливих засад замінували", - зазначив він.

За словами Арестовича, війська РФ відходять з боєм.

"Відходять вони з боєм, колони горять. Це не вихід у тому сенсі, що ми зачохлили зброю. Вони йдуть, стріляють по всіх будинках, по всіх вікнах і так далі. Все, як зазвичай: ми - по них, вони - по нас. Артилерія використовується, реактивні системи залпового вогню. Війна продовжується", - розповів радник глави ОП.

Арестович зазначив, що війська РФ відходять на територію РФ і, ймовірно, будуть перекинути на Донбас.

"Масовий вихід військ буде. Де-не-де, щоправда, вони ще стоять. Не знаю щодо Бучі і Гостомеля, але взагалі з позицій, як були, наприклад, на броварському напрямку, – масовий вихід. Позиції, які були на макарівському напрямку – там відносний рух. Є ще сили, які залишаються на місці. Може, якусь дрібноту залишать, але ми їх знищимо просто повністю", - додав він.

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