Війська РФ відходять з київського напрямку з боєм, - Арестович
Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російські масово йдуть з київського напрямку.
Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, що вони (окупанти. - Ред.) прямо реально зараз практично відходять. Пошикувалися в колони і йдуть, але йдуть з боєм. Це не те, що ми відпускаємо. Йдуть бої, засади, контрзасади. Виходять, до речі, дуже грамотно. Безпілотники висять. Понаставляли секретів, засад, замінували все дуже добре. При чому місця можливих засад замінували", - зазначив він.
За словами Арестовича, війська РФ відходять з боєм.
"Відходять вони з боєм, колони горять. Це не вихід у тому сенсі, що ми зачохлили зброю. Вони йдуть, стріляють по всіх будинках, по всіх вікнах і так далі. Все, як зазвичай: ми - по них, вони - по нас. Артилерія використовується, реактивні системи залпового вогню. Війна продовжується", - розповів радник глави ОП.
Арестович зазначив, що війська РФ відходять на територію РФ і, ймовірно, будуть перекинути на Донбас.
"Масовий вихід військ буде. Де-не-де, щоправда, вони ще стоять. Не знаю щодо Бучі і Гостомеля, але взагалі з позицій, як були, наприклад, на броварському напрямку, – масовий вихід. Позиції, які були на макарівському напрямку – там відносний рух. Є ще сили, які залишаються на місці. Може, якусь дрібноту залишать, але ми їх знищимо просто повністю", - додав він.
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Зеленые - Не нужно паники, хватит у нас бизнес рушиться
Спасибо, вы только что подтвердили, что в ОПе - предатели.
А зеленые тупо бабло пилили на дорогах. Вот Вам и Мариуполь, вот Вам и гибель детишек .
ОН САМ и назначил
тому росія вирішила їх вивести.
зараз росія їх вооружить, техніку дасть, запаси їжі - і знов пошле в україну.
Про це вже сьогодні заявили пропагандисти.
А пропагандисти самі свої висери не складають, їм методички з центру приходять.
https://vm.tiktok.com/ZMLHWfQkw/
Вместо того чтобы работать с угрозой, нависшей над Украиной с востока, не останавливался заниматься пиаром, продуцируя множество проектов, которые все нельзя было осуществить одномоментно.
Вот этой некомпетентностью ***** и воспользовался.
В итоге, те кто устал от войны на Донбассе, получили широкомасштабную войну с вытекающими последствиями.
И это может быть не вопрос ответственности избирателей (рекламу-прпаганду никто не отменял), а вопрос ответственности людей, которые шли в президенты, не имея ни малейшего понятия что это такое.
А платить по счетам оказалось очень дорого.
раком он ставит только люсю.
армия и народ Украины трахает оккупантов а не яневтик твой. ты всосало чмо?
Это зелёные, пережив испуг, возвращаются к своей обычной деятельности.
Все эти сводки арестовича это продолжение видосиков зеленского.
Та же лапша науши гражданам.
А представьте если бы зелёные честно объявили гражданам что вероятность широкомасштабной войны очень высокая. Может быть кто то оценил свои возможности и заранее выехал с Мариуполя и Харькова, или по крайней мере, подготовился к выезду.
И мобилизацию провели бы раньше, и на рубежах закрепились бы лучше. И профинансировали бы армию на 50 млрд.
В итоге что получилось? Кто то отдыхал в Буковеле, кто то за границей (депутаты), а кто то заплатил своей жизнью за их безответственность.
«Росія досі не полишає спроби вбити Зеленського - Арестович
За його словами, росіяни чотири рази стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.
"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде перемовин - це зовсім інша ситуація", - розповів Арестович.
Радник голови ОП також розповів, що зняття економічних санкцій з РФ є одною з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів.
На думку Арестовича, окупанти не бомбитимуть Офіс президента, однак він не сумнівається, що вони не полишать спроб в інший спосіб знищити Зеленського фізично.»
просто бред... аперитивные данные...обрезать пути к переговорам... да он просто на всю голову дебил
Больше беспокоит то что депутаты от ОПЗЖ провели орков в Изюм по дороге которая не была закрыта ЗСУ. Намечается повторение Батурина 1712