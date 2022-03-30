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Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг открыл огонь по жилым кварталам Лисичанска из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - написал он.

Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай 01
Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай 02
Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай 03

Автор: 

Северодонецк (333) обстрел (26835) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+20
Кацапскі мерзенні серливі вбивці продовжують воювати з мирним населенням-бо на більше вони не здатні...
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30.03.2022 08:10
+14
Це з ними проводяться "мирні" перемовини?
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30.03.2022 08:25
+12
твари, тупо разрушают дома, без разбору. жалкие ничтожества, без совести и чести...
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30.03.2022 08:12
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Кацапскі мерзенні серливі вбивці продовжують воювати з мирним населенням-бо на більше вони не здатні...
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30.03.2022 08:10 Ответить
твари, тупо разрушают дома, без разбору. жалкие ничтожества, без совести и чести...
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30.03.2022 08:12 Ответить
И тем не менее как показывает практика такого метода ведения войны в Сирии и теперь в Украине она весьма эффективна и приносит желаемый противнику результат
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30.03.2022 09:01 Ответить
Ну да, приносит. Как и вероятность совершения террористических актов на гражданских объектах россии.
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30.03.2022 20:45 Ответить
Це з ними проводяться "мирні" перемовини?
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30.03.2022 08:25 Ответить
Як усім відомо, в украінському Лисичансьеу розташоване найкрутіше, найголовніше кубло самих лютих бандерівців!..
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30.03.2022 09:25 Ответить
Окупанти відсиляють місцевих жителів з селищ біля Золоте-4.Попереджають,що там будуть важкі бої.
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30.03.2022 10:36 Ответить
Я в 50-ти метрах живу от этого дома, утром чуть не обо.рался от удара, ё.аные козломордые, вся тактика фашистская, когда люди не ожидают, ****** или поздно ночью или рано утром!
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30.03.2022 13:23 Ответить
Наволоч, нема слів.
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01.04.2022 01:08 Ответить
 
 