Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Враг открыл огонь по жилым кварталам Лисичанска из тяжелого вооружения.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - написал он.
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