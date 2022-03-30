Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - председатель ОВА Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг открыл огонь по жилым кварталам Лисичанска из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - написал он.





