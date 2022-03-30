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Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог відкрив вогонь по житловим кварталам Лисичанська з важкого озброєння.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав він.

Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай 01
Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай 02
Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай 03

Автор: 

Лисичанськ (315) обстріл (28156) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+20
Кацапскі мерзенні серливі вбивці продовжують воювати з мирним населенням-бо на більше вони не здатні...
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30.03.2022 08:10
+14
Це з ними проводяться "мирні" перемовини?
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30.03.2022 08:25
+12
твари, тупо разрушают дома, без разбору. жалкие ничтожества, без совести и чести...
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30.03.2022 08:12
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Кацапскі мерзенні серливі вбивці продовжують воювати з мирним населенням-бо на більше вони не здатні...
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30.03.2022 08:10 Відповісти
твари, тупо разрушают дома, без разбору. жалкие ничтожества, без совести и чести...
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30.03.2022 08:12 Відповісти
И тем не менее как показывает практика такого метода ведения войны в Сирии и теперь в Украине она весьма эффективна и приносит желаемый противнику результат
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30.03.2022 09:01 Відповісти
Ну да, приносит. Как и вероятность совершения террористических актов на гражданских объектах россии.
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30.03.2022 20:45 Відповісти
Це з ними проводяться "мирні" перемовини?
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30.03.2022 08:25 Відповісти
Як усім відомо, в украінському Лисичансьеу розташоване найкрутіше, найголовніше кубло самих лютих бандерівців!..
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30.03.2022 09:25 Відповісти
Окупанти відсиляють місцевих жителів з селищ біля Золоте-4.Попереджають,що там будуть важкі бої.
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30.03.2022 10:36 Відповісти
Я в 50-ти метрах живу от этого дома, утром чуть не обо.рался от удара, ё.аные козломордые, вся тактика фашистская, когда люди не ожидают, ****** или поздно ночью или рано утром!
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30.03.2022 13:23 Відповісти
Наволоч, нема слів.
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01.04.2022 01:08 Відповісти
 
 