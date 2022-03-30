Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог відкрив вогонь по житловим кварталам Лисичанська з важкого озброєння.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав він.





