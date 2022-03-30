Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова ОВА Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ворог відкрив вогонь по житловим кварталам Лисичанська з важкого озброєння.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав він.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.03.2022 08:10
+14 Василь Коромисло
показати весь коментар30.03.2022 08:25
+12 Андрей Войтович
показати весь коментар30.03.2022 08:12
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.03.2022 08:10 Відповісти Мені подобається 20
Андрей Войтович
показати весь коментар30.03.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 12
west district
показати весь коментар30.03.2022 09:01 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Войтович
показати весь коментар30.03.2022 20:45 Відповісти Мені подобається 1
✘
Василь Коромисло
показати весь коментар30.03.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 14
Степан Лукашёв
показати весь коментар30.03.2022 09:25 Відповісти Мені подобається 3
Gir Mihal
показати весь коментар30.03.2022 10:36 Відповісти Мені подобається 2
ватник любит стекломой
показати весь коментар30.03.2022 13:23 Відповісти Мені подобається 1
extrims70
показати весь коментар01.04.2022 01:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль