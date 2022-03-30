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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты перебрасывают в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии, - Генштаб

осетія,південна

В общей сложности захватчики перебросили в Украину около 2 тыс. военнослужащих с оккупированных территорий Грузии.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, на территорию Украины переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа РФ.

"От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - рассказали в Генштабе.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг грабит местных жителей, задерживает работников государственных органов и проукраинских активистов. А также располагает технику между жилыми домами, ставит блокпосты.

В захваченной Луганщине враг планирует с 1 апреля провести очередную волну мобилизации.

"Вооруженные силы Российской Федерации и дальше испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Группировка ОС на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отразила 4 атаки российских оккупантов.

"Наши воины уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

Абхазия (374) Генштаб ВС (6172) Южная Осетия (175)


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Топ комментарии
+21
Немного не по теме. Порох сказал, что во время войны с кацапией не надо нагнетать. Согласен, подождем до победы, и тогда спросим.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
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30.03.2022 07:41
+13
Лапотна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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30.03.2022 07:16
+12
С Абхазии и Ю. Осетии...
Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
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30.03.2022 07:26
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Правила форума Совет форумчан
Лапотна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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30.03.2022 07:16 Ответить
Все кто пришел на нашу землю будут уничтожены ... Все кто волает что нет у нас ресурсов очень жестко удивиться .. Слава Украине !!! Смерть ворогам
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30.03.2022 08:03 Ответить
Скоро вже чукчей на бойових тюлєнях почнуть присилати...
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30.03.2022 09:17 Ответить
s načala tuvinskaja kavalerija na oleniax. Šoiga domoj poexala voisko nabirati.
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30.03.2022 11:40 Ответить
В спам жЫвотное!!
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30.03.2022 07:25 Ответить
Как скажешь.
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30.03.2022 07:42 Ответить
ну так пусть Арахамия, Подоляк и Чалий договоряться с ними
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30.03.2022 07:23 Ответить
С Абхазии и Ю. Осетии...
Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
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30.03.2022 07:26 Ответить
Грузия, не ссы! Пользуйся моментом.
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30.03.2022 07:27 Ответить
в Грузії проросійські сили сидять..
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30.03.2022 07:35 Ответить
Зелена шобла - біда нашої держави, яка веде до здачі інтересів України!
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30.03.2022 07:39 Ответить
Немного не по теме. Порох сказал, что во время войны с кацапией не надо нагнетать. Согласен, подождем до победы, и тогда спросим.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
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30.03.2022 07:41 Ответить
Проблема не только в ракетах.
Тут даже Броники зарубили на корню, а те что были, сгнили на складах пока шили дело Марченко.
Здесь или яваная диверсия или клоун настолько туп что позволял даже такие вещи.
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30.03.2022 08:39 Ответить
Не думаю, что он глуп. С 19 года шел тотальный развал нашей армии, как при бандюковиче. Не говоря о вымышленных, шитыми белыми нитками статьях УК, по которым преследовали патриотов.
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30.03.2022 12:10 Ответить
Чому ж тоді не здав країну в перші дні війни?
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30.03.2022 16:59 Ответить
Все, кто ещё не измазался в дерьме неонациста ***********, прекращайте лить воду на мельницу сатаны.
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30.03.2022 07:42 Ответить
Сакартвело, прокидайся!!!
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30.03.2022 07:47 Ответить
Сдихають.
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30.03.2022 08:08 Ответить
На кожну шаріковьску мордянку знайдеться свій Джавелін...
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30.03.2022 08:13 Ответить
2000 це ніщо.
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30.03.2022 08:27 Ответить
Кого тільки наші хлопці вже не перемололи !

До речі, а що там великий голодуючий ?
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30.03.2022 08:55 Ответить
Абреки смерти ищут ? Ню ню...
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30.03.2022 09:10 Ответить
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30.03.2022 09:41 Ответить
Эй, генацвали, минуточку внимания!
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30.03.2022 11:24 Ответить
 
 