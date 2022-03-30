Оккупанты перебрасывают в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии, - Генштаб

В общей сложности захватчики перебросили в Украину около 2 тыс. военнослужащих с оккупированных территорий Грузии.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, на территорию Украины переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа РФ.

"От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - рассказали в Генштабе.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг грабит местных жителей, задерживает работников государственных органов и проукраинских активистов. А также располагает технику между жилыми домами, ставит блокпосты.

В захваченной Луганщине враг планирует с 1 апреля провести очередную волну мобилизации.

"Вооруженные силы Российской Федерации и дальше испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Группировка ОС на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отразила 4 атаки российских оккупантов.

"Наши воины уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку", - сообщили в Генштабе.