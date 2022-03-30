Оккупанты перебрасывают в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии, - Генштаб
В общей сложности захватчики перебросили в Украину около 2 тыс. военнослужащих с оккупированных территорий Грузии.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, на территорию Украины переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа РФ.
"От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - рассказали в Генштабе.
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг грабит местных жителей, задерживает работников государственных органов и проукраинских активистов. А также располагает технику между жилыми домами, ставит блокпосты.
В захваченной Луганщине враг планирует с 1 апреля провести очередную волну мобилизации.
"Вооруженные силы Российской Федерации и дальше испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Группировка ОС на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отразила 4 атаки российских оккупантов.
"Наши воины уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку", - сообщили в Генштабе.
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Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
Тут даже Броники зарубили на корню, а те что были, сгнили на складах пока шили дело Марченко.
Здесь или яваная диверсия или клоун настолько туп что позволял даже такие вещи.
До речі, а що там великий голодуючий ?