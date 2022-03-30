Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб
Загалом загарбники перекинули до України близько 2 тис. військовиків з окупованих територій Грузії.
Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, на територію України перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу РФ.
"Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", - розповіли в Генштабі.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог грабує місцеиих жителів, затримує працівників державних органів та проукраїнських активістів. А також розташовує техніку між житлових будинків, ставить блокпости.
На захопленій Луганщині ворог планує з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації.
"Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.
Угруповання ОС на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбило 4 атаки російських окупантів.
"Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату", - повідомили в Генштабі.
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Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
Тут даже Броники зарубили на корню, а те что были, сгнили на складах пока шили дело Марченко.
Здесь или яваная диверсия или клоун настолько туп что позволял даже такие вещи.
До речі, а що там великий голодуючий ?