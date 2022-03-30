Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб

Загалом загарбники перекинули до України близько 2 тис. військовиків з окупованих територій Грузії.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, на територію України перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу РФ.

"Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", - розповіли в Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог грабує місцеиих жителів, затримує працівників державних органів та проукраїнських активістів. А також розташовує техніку між житлових будинків, ставить блокпости.

На захопленій Луганщині ворог планує з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації.

"Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

Угруповання ОС на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбило 4 атаки російських окупантів.

"Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату", - повідомили в Генштабі.