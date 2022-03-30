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Окупанти перекидають в Україну сили з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб

осетія,південна

Загалом загарбники перекинули до України близько 2 тис. військовиків з окупованих територій Грузії.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, на територію України перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу РФ.

"Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", - розповіли в Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог грабує місцеиих жителів, затримує працівників державних органів та проукраїнських активістів. А також розташовує техніку між житлових будинків, ставить блокпости.

На захопленій Луганщині ворог планує з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації.

"Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

Угруповання ОС на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбило 4 атаки російських окупантів.

"Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

Абхазія (100) Генштаб ЗС (6470) Південна Осетія (60)


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Топ коментарі
+21
Немного не по теме. Порох сказал, что во время войны с кацапией не надо нагнетать. Согласен, подождем до победы, и тогда спросим.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
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30.03.2022 07:41
+13
Лапотна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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30.03.2022 07:16
+12
С Абхазии и Ю. Осетии...
Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
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30.03.2022 07:26
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Лапотна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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30.03.2022 07:16 Відповісти
Все кто пришел на нашу землю будут уничтожены ... Все кто волает что нет у нас ресурсов очень жестко удивиться .. Слава Украине !!! Смерть ворогам
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30.03.2022 08:03 Відповісти
Скоро вже чукчей на бойових тюлєнях почнуть присилати...
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30.03.2022 09:17 Відповісти
s načala tuvinskaja kavalerija na oleniax. Šoiga domoj poexala voisko nabirati.
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30.03.2022 11:40 Відповісти
В спам жЫвотное!!
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30.03.2022 07:25 Відповісти
Как скажешь.
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30.03.2022 07:42 Відповісти
ну так пусть Арахамия, Подоляк и Чалий договоряться с ними
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30.03.2022 07:23 Відповісти
С Абхазии и Ю. Осетии...
Хреновы дела у репоедов, что привлекают воевать даже этих козо..е..бов.
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30.03.2022 07:26 Відповісти
Грузия, не ссы! Пользуйся моментом.
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30.03.2022 07:27 Відповісти
в Грузії проросійські сили сидять..
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30.03.2022 07:35 Відповісти
Зелена шобла - біда нашої держави, яка веде до здачі інтересів України!
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30.03.2022 07:39 Відповісти
Немного не по теме. Порох сказал, что во время войны с кацапией не надо нагнетать. Согласен, подождем до победы, и тогда спросим.
А пока свежая новость. Один человек, который сидит очччень высоко, решил опять пошутить и предложил Азову сдать Марик. Конечно, азовцы ему отказали.
Теперь небольшой анализ. Вместо ракет, это Нептун, который мог разбить весь черноморский флот а Севасе и на Аз.море, Ольха и т.д. которые были разработаны и испытаны при Порохе, надо было только профинансировать их производство, кое-кто все бабло перекинул на ремонт дорог, чтобы кацапам было удобно ездить и убивать нас. Смотрим на карту. Кацапам уже удалось прорубить коридор из орды в Крым, только надо еще Марик взять что-бы закрепить это. На лицо явное предательство.
Потерпим до победы, а потом всю эту срань призовем к ответу.
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30.03.2022 07:41 Відповісти
Проблема не только в ракетах.
Тут даже Броники зарубили на корню, а те что были, сгнили на складах пока шили дело Марченко.
Здесь или яваная диверсия или клоун настолько туп что позволял даже такие вещи.
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30.03.2022 08:39 Відповісти
Не думаю, что он глуп. С 19 года шел тотальный развал нашей армии, как при бандюковиче. Не говоря о вымышленных, шитыми белыми нитками статьях УК, по которым преследовали патриотов.
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30.03.2022 12:10 Відповісти
Чому ж тоді не здав країну в перші дні війни?
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30.03.2022 16:59 Відповісти
Все, кто ещё не измазался в дерьме неонациста ***********, прекращайте лить воду на мельницу сатаны.
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30.03.2022 07:42 Відповісти
Сакартвело, прокидайся!!!
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30.03.2022 07:47 Відповісти
Сдихають.
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30.03.2022 08:08 Відповісти
На кожну шаріковьску мордянку знайдеться свій Джавелін...
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30.03.2022 08:13 Відповісти
2000 це ніщо.
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30.03.2022 08:27 Відповісти
Кого тільки наші хлопці вже не перемололи !

До речі, а що там великий голодуючий ?
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30.03.2022 08:55 Відповісти
Абреки смерти ищут ? Ню ню...
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30.03.2022 09:10 Відповісти
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30.03.2022 09:41 Відповісти
Эй, генацвали, минуточку внимания!
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30.03.2022 11:24 Відповісти
 
 