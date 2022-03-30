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145 детей погибли из-за войны, - Офис генпрокурора

діти

За время полномасштабных боевых действий на территории Украины, проводимых Россией, погибли 145 детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской - 15 областях" , – отмечается в сообщении.

В результате бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них полностью разрушены.

"Эти данные - не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.

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дети (6463) Офис Генпрокурора (2453)


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А сколько еще погибнет из-за тупого законодательства, по которому жены не выезжают с детьми, оставаясь с мужьями в обстреливаемых городах. Заграница пугает, а если муж единственный кормилец? ситуации разные многого наслушался - и как не пропустили мужика с ребенком инвалидом, так как не имеет права выезжать, и как не пропустил мужика, перевозящего тяжелую полулежащую, которую просто бросили дети а он не опекун ( документы оформлять во время войны на опекунство запрещено если вы не в курсе) - так что бросать инвалида? Знаю историю не по наслышке , когда парень с девушкой вывозил ребенка с инвалидностью, тяжелый акутизм - а пограничники мужика просто вытащили из поезда на станции Мостика 2. Ребенок в истерике, весь вагон поезда не может успокоить - если кто не понял - аутизм - не так прост как кажется... крик ребенка слушал весь вагон до самого Пшемысля. И в то же время пограничники выпускают одиозного Тупицкого! Расценки на черном рынке за выезд мужчины - 5000 долларов, расцвет мошенничества на эжтом поприще коллосальный - кому война кому мать родна. Мошенники берут деньги в криптовалюте наперед, обещая призрачную но надежду на помощь и защиту, которую не в состоянии обеспечить государство! Простите за не патриотичные в последнее время посты! Я насмотрелся ужасов на границе и даже с некоторыми из них столкнулся...
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30.03.2022 09:31 Ответить
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30.03.2022 09:40 Ответить
По ТВ говорили , что только в Мариуполе больше 200 деточек погибло !
Почему про этих Ангелочков никто не говорит ??? 😢
Пусть все знают , что такое кацапский «русский мир» , который убил уже около ЧЕТЫРЁХСОТ детей в общей сложности .😰
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30.03.2022 11:24 Ответить
у мене таке саме питання... таке враження що маріуполь сам по собі =(
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30.03.2022 21:53 Ответить
Пишут о погибших детях в тех или иных областях, но заметьте что все время пропускают количество погибших детей в Мариуполе. А по состоянию на 27 марта только в Мариуполе погибло 210 детей. Это слова Мэра города Мариуполя что на 27 марта у них 5000 погибших из них 210 детей
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30.03.2022 11:59 Ответить
Чого прокурор наголошуе про таку кiлькiсть загиблих дiтей, якщо Марiупольцi свiдчать, що приблизно 200 дiтей там загинуло, може й бiльше. Зараз неможливо назвати точну цифру взагалi. Адже пiд розбитим театром були дорослi з дiтьми. Ще невiдомо сеiльки там!
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30.03.2022 14:26 Ответить
 
 