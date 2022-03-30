145 детей погибли из-за войны, - Офис генпрокурора

За время полномасштабных боевых действий на территории Украины, проводимых Россией, погибли 145 детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской - 15 областях" , – отмечается в сообщении.

В результате бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них полностью разрушены.

"Эти данные - не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.

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